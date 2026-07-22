Arsenal bắt đầu đàm phán thương vụ 60 triệu bảng

Arsenal bắt đầu đàm phán trực tiếp với Newcastle để chiêu mộ Bruno Guimaraes, trong bối cảnh tiền vệ người Brazil bày tỏ mong muốn gia nhập nhà đương kim vô địch Premier League.

Guimaraes khao khát chuyển tới Arsenal. Ảnh: Reuters.

Arsenal đã chính thức mở cuộc đàm phán với Newcastle nhằm đưa Bruno Guimaraes về sân Emirates trước mùa giải 2026/27. Theo The Sun, tiền vệ 28 tuổi đã thông báo với ban lãnh đạo "Chích chòe" về mong muốn chuyển đến khoác áo đội bóng đang giữ ngôi vương Premier League.

Trước đó, Arsenal từng tiếp cận Guimaraes thông qua các bên trung gian nhưng Newcastle khẳng định cầu thủ người Brazil không phải để bán. Tuy nhiên, trước quyết tâm ra đi của ngôi sao sinh năm 1997, "Pháo thủ" đã nâng cấp thương vụ bằng những cuộc trao đổi trực tiếp.

Arsenal được cho là sẵn sàng chi 60 triệu bảng cho Guimaraes, nhưng Newcastle nhiều khả năng sẽ yêu cầu mức phí cao hơn. Tiền vệ người Brazil vẫn còn vai trò quan trọng trong kế hoạch của đội chủ sân St James' Park sau khi giúp CLB xây dựng vị thế mới tại bóng đá Anh.

Động thái theo đuổi Guimaraes xuất hiện sau khi Arsenal liên tiếp bỏ lỡ các mục tiêu ở tuyến giữa. Đội bóng của HLV Mikel Arteta từng quan tâm Morgan Rogers nhưng không chấp nhận mức giá 117 triệu bảng từ Aston Villa, trước khi cầu thủ này chuyển sang Chelsea.

Ngoài Rogers, Arsenal cũng rút lui khỏi thương vụ Mateus Fernandes do mức phí khoảng 85 triệu bảng bị đánh giá quá cao. Bournemouth cũng kiên quyết giữ chân Alex Scott dù tiền vệ này từ chối gia hạn hợp đồng.

Trong lúc tìm kiếm một tiền vệ mới, Arsenal đã nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Christos Tzolis từ Club Brugge với giá 34 triệu bảng. Cầu thủ từng khoác áo Norwich City dự kiến sẽ kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng với đội bóng thành London trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Việc bổ sung Guimaraes được xem là bước đi quan trọng của Arsenal nhằm tăng sức mạnh tuyến giữa. Sau khi đăng quang Premier League, "Pháo thủ" đang chạy đua hoàn thiện đội hình để bảo vệ danh hiệu trong mùa giải mới.

Guimaraes đá hỏng phạt đền trước Na Uy Phút 14 trận đấu giữa Na Uy và Brazil sáng 6/7 tại vòng 16 đội World Cup 2026, Bruno Guimares bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sau khi sút hỏng quả phạt đền.

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