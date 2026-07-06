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Thể thao World Cup 2026

Dữ liệu phạt đền của Guimaraes 'nói dối' tuyển Brazil

  • Thứ hai, 6/7/2026 20:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thống kê đứng về phía Bruno Guimaraes, nhưng chính quả phạt đền tưởng như an toàn nhất lại trở thành bước ngoặt khiến Brazil của Carlo Ancelotti gục ngã trước Na Uy.

Guimaraes có quả phạt đền hỏng đầu tiên ở thời gian thi đấu chính thức. Ảnh: Reuters.

Bruno Guimaraes không phải lựa chọn ngẫu hứng của Carlo Ancelotti trên chấm 11 m. Trái lại, mọi dữ liệu trong vòng một năm qua đều cho thấy tiền vệ này là phương án hợp lý nhất ở thời điểm Brazil được hưởng phạt đền trong trận thua Na Uy với tỷ số 1-2 tại vòng 1/8 World Cup 2026 sáng 6/7.

Còn theo thống kê cả sự nghiệp, Guimaraes mới thực hiện 9 quả phạt đền. Anh thành công tới 7 lần và chỉ hai lần sút hỏng, gồm một quả ở loạt luân lưu FA Cup 2026 cho Newcastle và cú đá bị thủ môn Orjan Nyland của Na Uy cản phá.

Trong thời gian thi đấu chính thức trước khi World Cup 2026 diễn ra, tiền vệ sinh năm 1997 chưa từng bỏ lỡ phạt đền dù chỉ một lần. Nhưng ngay lần đầu tiên thất bại, cú sút định mệnh của anh khiến Brazil bỏ lỡ một pha ăn bàn cực kỳ quan trọng, vượt xa mọi tình huống khác anh từng thực hiện trong quá khứ.

Sau trận, Ancelotti tiết lộ ban huấn luyện đã xây dựng bảng xếp hạng người đá phạt đền dựa trên dữ liệu thống kê suốt một năm. Neymar đứng đầu danh sách, tiếp theo là Igor Thiago, Raphinha, Bruno Guimaraes rồi Martinelli. Khi Neymar, Igor Thiago và Raphinha đều không có mặt trên sân, Guimaraes trở thành lựa chọn số một.

Vinicius Junior cũng xác nhận quyết định hoàn toàn thuộc về HLV người Italy. Tiền đạo của Brazil khẳng định anh không từ chối trách nhiệm, đồng thời cho rằng Guimaraes là người được ban huấn luyện đánh giá có khả năng thực hiện tốt hơn ở thời điểm đó.

Nhìn từ những con số, lựa chọn của Ancelotti gần như không có gì để tranh cãi. Tuy nhiên, bóng đá luôn tồn tại những khoảnh khắc vượt ngoài xác suất. Cú sút về góc phải của Guimaraes bị Nyland bắt bài, mở ra bước ngoặt của trận đấu. Brazil sau đó thất bại 1-2 và dừng bước ngay từ vòng 16 đội.

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Đào Trần

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