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Thể thao World Cup 2026

Ancelotti mất tất cả sau nước cờ Neymar

  • Thứ hai, 6/7/2026 11:19 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Truyền thông Brazil đồng loạt chỉ trích Carlo Ancelotti sau thất bại trước Na Uy, cho rằng quyết định đưa Neymar vào sân là bước ngoặt khiến "Selecao" sụp đổ.

HLV Ancelotti đối mặt áp lực sau khi Brazil bị loại khỏi World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sáng 6/7, thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 tạo nên làn sóng chỉ trích dữ dội tại Brazil.

Bên cạnh việc ca ngợi Erling Haaland, nhiều tờ báo và cây bút bình luận đều hướng mũi nhọn về HLV Carlo Ancelotti, đặc biệt là quyết định sử dụng Neymar trong hiệp hai.

Globoesporte mô tả đây là kỳ World Cup đáng quên của Brazil khi đội tuyển trải qua cơn khát vô địch dài nhất lịch sử. Tờ báo cũng dành nhiều lời khen cho Haaland với những dòng tít như "Haaland thống trị Brazil", đồng thời cho rằng sự thiếu chính xác và lối chơi thiếu quyết liệt là nguyên nhân khiến Selecao bị loại.

ESPN Brasil cũng đánh giá Haaland là nhân vật quyết định trận đấu, trong khi nhận định Neymar khép lại "điệu nhảy cuối cùng" ở World Cup bằng những giọt nước mắt. Bình luận viên Paulo Cobos thậm chí gọi màn trình diễn của Ancelotti là "thảm họa", đồng thời cho rằng việc triệu tập Neymar là một quyết định khó hiểu.

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Sự xuất hiện của Neymar trên sân khiến Ancelotti bị chỉ trích nhiều hơn. Ảnh: Reuters.

Những chỉ trích nặng nề nhất đến từ UOL. Nhà báo Arnaldo Ribeiro nhận định Ancelotti đã phá vỡ sự cân bằng của đội bóng khi thay các cầu thủ chạy cánh bằng Endrick và Neymar. Theo ông, quyết định này khiến Brazil đánh mất khả năng pressing lẫn tốc độ chuyển trạng thái.

Câu bình luận gây chú ý nhất xuất hiện ngay sau đó: "Không phải Neymar gục ngã vì ôm lấy Ancelotti, mà chính Ancelotti gục ngã vì ôm lấy Neymar". Ý kiến này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Brazil.

Các cây bút Pedro Lopes và Thiago Arantes cũng nhận định đây là màn trình diễn tệ nhất của một đội bóng do Ancelotti dẫn dắt ở cấp độ đỉnh cao. Trong khi đó, nữ bình luận viên Milly Lacombe gọi việc triệu tập Neymar là "một vụ bê bối" và cho rằng tuyển Brazil hiện tại đã đánh mất bản sắc tập thể vốn làm nên thành công trong quá khứ.

Sau cú sốc trước Na Uy, Ancelotti đối mặt áp lực rất lớn, dù CBF vẫn tuyên bố tiếp tục đặt niềm tin vào chiến lược gia người Italy cho chiến dịch hướng tới World Cup 2030.

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Đào Trần

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