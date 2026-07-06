Pha bỏ lỡ đáng bị chỉ trích của Endrick

Cơ hội ngon ăn với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 0,56 mà Endrick bỏ lỡ trở thành một trong những bước ngoặt khiến Brazil dừng bước trước Na Uy tại World Cup 2026.

Endrick gây thất vọng ngay cơ hội đầu tiên khi vào sân. Ảnh: Reuters.

Được HLV Carlo Ancelotti tung vào sân ở phút 58 trong trận gặp Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026, Endrick lập tức có cơ hội tạo khác biệt chỉ một phút sau đó. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ của Brazil lại không thể tận dụng tình huống được đánh giá có xác suất ghi bàn rất cao.

Nhận đường chọc khe thuận lợi từ Vinicius Junior, Endrick thoát xuống đối mặt thủ thành Orjan Nyland. Dù sở hữu khoảng trống để dứt điểm, chân sút sinh năm 2006 xử lý thiếu hợp lý khi khống chế bóng không gọn, tạo điều kiện để thủ môn Na Uy băng ra khép góc. Trong pha bóng cuối cùng, Endrick chọn phương án bấm bóng nhưng đưa bóng đi chệch khung thành.

Theo thống kê của Sofascore, tình huống này có chỉ số xG lên tới 0,56, đồng nghĩa Endrick đứng trước cơ hội ghi bàn với xác suất thành công hơn 50%. Đây cũng là một trong những cơ hội có chất lượng cao nhất mà Brazil tạo ra trong cả trận đấu.

Sau pha bỏ lỡ đáng tiếc, Endrick còn góp mặt trong tình huống khiến hậu vệ Kristoffer Ajer suýt phản lưới nhà. Tuy nhiên, khi được kéo sang cánh phải ở những phút cuối, tiền đạo trẻ không để lại nhiều dấu ấn cả khi có bóng lẫn trong các pha di chuyển hỗ trợ lối chơi.

Brazil sau đó nhận hai bàn thua từ Erling Haaland trước khi Neymar chỉ kịp rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trên chấm phạt đền ở thời gian bù giờ. Thất bại khiến "Selecao" dừng bước ngay từ vòng 16 đội.

Ngay sau trận đấu, Endrick trở thành tâm điểm tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội tại Brazil. Nhiều cổ động viên cho rằng pha bỏ lỡ cơ hội có chỉ số xG 0,56 của tiền đạo 20 tuổi là bước ngoặt của trận đấu, bởi nếu tận dụng thành công, Brazil có thể đã tạo ra thế trận hoàn toàn khác trước Na Uy.

Khoảnh khắc Neymar thất vọng Neymar không giấu được vẻ thất vọng sau trận thua 1-2 của Brazil trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7.