Neymar khóc rồi ôm hôn vợ sau cú sốc World Cup

Davi Lucca và Bruna Biancardi đã ở bên Neymar ngay sau khi Brazil dừng bước trước Na Uy tại vòng 1/8 World Cup 2026 sáng 6/7.

Neymar được vợ và con trai an ủi sau trận thua Na Uy. Ảnh: Reuters.

Neymar không giấu nổi nỗi thất vọng sau khi Brazil để thua Na Uy 1-2 và bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2026. Giữa khoảnh khắc buồn của đội tuyển xứ samba, tiền đạo 34 tuổi nhận được sự động viên từ những người thân yêu nhất là con trai Davi Lucca và bạn đời Bruna Biancardi.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân tại New Jersey và chứng kiến Neymar gục khóc, Davi Lucca chạy đến ôm cha để an ủi. Trong khi đó, Bruna Biancardi cũng dành cho Neymar một cái ôm và nụ hôn động viên. Những hình ảnh này nhanh chóng được truyền thông Brazil đăng tải và thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Ở trận đấu với Na Uy, Neymar vẫn để lại dấu ấn bằng bàn thắng trên chấm phạt đền ở thời gian bù giờ hiệp hai. Tuy nhiên, pha lập công của anh chỉ giúp Brazil rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, sau khi Erling Haaland lập cú đúp trong vòng 10 phút để mang về chiến thắng cho đại diện Bắc Âu.

Thất bại này khiến Brazil khép lại hành trình tại World Cup 2026 ngay từ vòng 16 đội. Đồng thời, đội bóng áo vàng xanh nối dài quãng thời gian trắng tay ở sân chơi lớn nhất hành tinh kể từ chức vô địch năm 2002, cũng là cơn khát danh hiệu World Cup dài nhất lịch sử đội tuyển.

Không chỉ vậy, đây còn là lần thứ 6 liên tiếp Brazil bị một đại diện châu Âu loại khỏi World Cup. Thành tích này cũng tái hiện chiến dịch đáng quên năm 1990, khi họ dừng bước ở vòng 16 đội trước Argentina.

Trong ngày Brazil nói lời chia tay World Cup, hình ảnh Neymar lặng lẽ nhận cái ôm của con trai và sự an ủi từ Bruna Biancardi trở thành khoảnh khắc giàu cảm xúc, khép lại một đêm buồn với đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới.

Na Uy nhân đôi cách biệt thành 2-0 trước Brazil Sáng 6/7, Erling Haaland hoàn tất cú đúp vào lưới Brazil để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Na Uy ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.