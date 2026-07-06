Neymar nói gì với thủ môn Na Uy?

Màn đấu khẩu giữa Neymar và thủ môn Orjan Nyland ngay trước quả phạt đền ở những phút cuối trận Brazil gặp Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 được quan tâm.

Neymar khẩu chiến với Nyland. Ảnh: Reuters.

Khi Brazil được hưởng quả phạt đền trong thời gian bù giờ hiệp hai, Nyland chủ động gây sức ép tâm lý với Neymar. Theo ESPN Brazil, thủ thành của Na Uy liên tục hét lớn: "Tôi sẽ cản được cậu", nhằm khiến ngôi sao bên phía Brazil mất tập trung trước khi thực hiện cú sút.

Đáp lại, Neymar tỏ ra đầy tự tin. Tiền đạo 34 tuổi hỏi ngược đối thủ: "Anh chắc chứ?". Không dừng lại ở đó, trước khi bước lên chấm 11 m, cựu ngôi sao Barcelona và PSG còn hỏi đầy thách thức: "Anh muốn tôi sút về góc nào?".

Bất chấp màn khiêu khích của Nyland, Neymar vẫn thực hiện thành công quả phạt đền bằng cú dứt điểm hiểm hóc, không cho thủ môn Na Uy cơ hội cản phá. Ngay sau khi bóng đi vào lưới, đội trưởng Brazil nở nụ cười rồi tiến về phía Nyland và nói: "Đừng làm thế với tôi".

Dù giành chiến thắng trong màn đấu trí trên chấm phạt đền, Neymar vẫn không thể giúp Brazil tránh khỏi thất bại. Trước đó, Erling Haaland đã lập cú đúp giúp Na Uy dẫn trước 2-0, tạo lợi thế đủ lớn để đại diện Bắc Âu bảo toàn chiến thắng 2-1 và giành quyền vào tứ kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Trong khi Neymar có thể tự hào vì đánh bại Nyland ở tình huống đối mặt, thủ môn của Na Uy mới là người nở nụ cười sau cùng. Màn trình diễn xuất sắc của Nyland cùng hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật góp phần khóa chặt hàng công Brazil trong phần lớn thời gian trận đấu, qua đó biến giấc mơ vô địch World Cup lần thứ sáu của "Selecao" thành dang dở.

Na Uy mở tỷ số 1-0 trước Brazil Sáng 6/7, Erling Haaland bật cao đánh đầu tung lưới Brazil mở tỷ 1-0 cho Na Uy ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.