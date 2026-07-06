Ibrahimovic: 'Không còn ai sợ Brazil nữa'

Zlatan Ibrahimovic cho rằng thất bại của Brazil trước Na Uy phản ánh rõ việc Selecao không còn giữ được vị thế khiến các đối thủ e dè như trước đây.

Tuyển Brazil đang đánh mất chính mình.

Brazil tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận sau khi bị Na Uy loại ở vòng 16 đội World Cup 2026, trong một trận đấu đánh dấu cột mốc lịch sử khi đại diện Bắc Âu lần đầu giành quyền vào tứ kết. Sau trận thua 1-2 của thầy trò Carlo Ancelotti sáng 6/7, Ibrahimovic đưa ra những nhận định thẳng thắn về vị thế hiện tại của Selecao.

Cựu tiền đạo người Thụy Điển cho rằng Brazil vẫn được tôn trọng về mặt lịch sử, nhưng không còn tạo ra cảm giác áp lực đặc biệt lên đối thủ như trước đây. Theo ông, đây là sự thay đổi quan trọng trong cách các đội bóng bước vào trận đấu khi đối đầu với Selecao.

“Brazil trở thành một bảo tàng lớn của bóng đá. Mọi người đều ngưỡng mộ lịch sử của họ,” Ibrahimovic nói. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thêm rằng điều đó không còn đồng nghĩa với việc các đối thủ bị áp đảo về mặt tâm lý như trong quá khứ.

Theo Ibrahimovic, sự khác biệt giữa Brazil hiện tại và các thế hệ trước nằm ở cách họ thích ứng với bóng đá hiện đại. Ông cho rằng bóng đá ngày nay đòi hỏi pressing, cấu trúc đội hình, cường độ và khả năng chuyển trạng thái, trong khi Brazil vẫn đang chịu ảnh hưởng từ nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau của chính mình.

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Ibra nhận định Selecao đang cố gắng dung hòa nhiều phong cách: từ sự hoa mỹ của những đội bóng năm 1970, tính nghệ thuật của thập niên 1980 đến hình ảnh nhà vô địch năm 2002. Nhưng theo ông, việc cùng lúc cố gắng tái hiện nhiều phiên bản quá khứ khiến đội bóng khó tìm được sự ổn định trong hiện tại.

“Không ai còn sợ Brazil nữa” là ý chính mà Ibrahimovic muốn nhấn mạnh khi nói về sự thay đổi trong tâm thế đối thủ. Theo ông, các đội bóng hiện nay không còn bước vào trận đấu với cảm giác bị áp đảo chỉ vì tên tuổi của Brazil.

Ở chiều ngược lại, Ibrahimovic cũng dành lời khen cho Na Uy sau chiến thắng trước Brazil. Ông đánh giá đội bóng Bắc Âu chơi tự tin, gắn kết và kiểm soát trận đấu tốt hơn trong nhiều thời điểm.

“Họ chơi rất tự tin, kiểm soát trận đấu theo cách của mình và chiến đấu đến phút cuối,” Ibra nhận xét, đồng thời cho rằng Na Uy không phải là đội cửa trên nhưng đã thể hiện tốt hơn trong trận đấu này.

Những phát biểu của Ibrahimovic, đặt trong bối cảnh thất bại của Brazil, tiếp tục làm dấy lên tranh luận về việc Selecao đang ở đâu trong trật tự bóng đá hiện đại, khi vị thế từng khiến cả thế giới dè chừng dường như đã không còn nguyên vẹn.