Cái ôm gây bão mạng của Haaland và Vinicius

Sáng 6/7, Erling Haaland khoảnh khắc gây bão mạng xã hội với Vinicius Junior sau tiếng còi mãn cuộc.

Haaland và Vinicius ôm chầm sau đại chiến.

Trong trận đấu với Brazil ở vòng 16 đội, tiền đạo của Man City, Haaland tỏa sáng rực rỡ khi ghi cú đúp chỉ trong 15 phút cuối, giúp Na Uy đánh bại đội bóng 5 lần vô địch thế giới với tỷ số 2-1. Hai bàn thắng quý như vàng của Haaland mang về chiến thắng lịch sử nhất cho bóng đá Na Uy tại đấu trường World Cup.

Sau khi trận đấu kết thúc, máy quay ghi lại khoảnh khắc Haaland và Vinicius Junior dành cho nhau một cái ôm thân tình ngay trên sân. Dù Brazil phải nhận thất bại cay đắng và bị loại khỏi giải, ngôi sao của Real Madrid vẫn chủ động chúc mừng Haaland bằng thái độ tôn trọng, trong khi chân sút người Na Uy cũng đáp lại bằng cử chỉ thân thiện.

Hình ảnh đẹp nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, được rất nhiều cổ động viên chia sẻ và cùng những phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Giữa bầu không khí căng thẳng của một trận đấu loại trực tiếp, cái ôm giữa được xem là minh chứng cho tinh thần fair-play và sự tôn trọng lẫn nhau.

Khoảnh khắc ấy diễn ra trong bối cảnh Alf-Inge Haaland, cha của Erling Haaland, mới đây úp mở rằng con trai ông sẵn sàng cân nhắc chuyển đến Real Madrid trong tương lai. Điều này khiến nhiều CĐV lập tức liên tưởng đến viễn cảnh Haaland và Vinicius trở thành đồng đội tại sân Santiago Bernabeu.

Trên sân MetLife, Haaland rực sáng với cú đúp giúp Na Uy đánh bại Brazil 2-1 ở vòng 16 đội. Trong khi đó, Vinicius lại trải qua trận đấu mờ nhạt. Đối thủ của Na Uy ở vòng tứ kết sẽ là đội thắng trong cặp đấu Mexico và Anh.