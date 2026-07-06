Kỷ lục buồn nhất Brazil tại World Cup thuộc về Neymar

Neymar trở thành cầu thủ Brazil thứ hai trong lịch sử chạm cột mốc buồn nhất sau 4 lần dự World Cup.

Neymar khóc sau khi bị Na Uy loại khỏi World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sáng 6/7, thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ khép lại hành trình của Brazil mà còn để lại cột mốc đáng quên với Neymar. Tiền đạo 34 tuổi bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc, đồng thời trở thành cầu thủ Brazil thứ hai trong lịch sử góp mặt ở 4 kỳ World Cup nhưng chưa từng giành chức vô địch.

Trước Neymar, chỉ có Thiago Silva rơi vào hoàn cảnh tương tự. Trung vệ kỳ cựu dự các kỳ World Cup 2010, 2014, 2018 và 2022 nhưng không thể nâng cao chiếc cúp danh giá.

Trong khi đó, Neymar đã góp mặt ở các giải đấu năm 2014, 2018, 2022 và 2026. Thành tích tốt nhất của anh là vị trí thứ tư trên sân nhà tại World Cup 2014. Giờ đây, anh cùng với người đồng đội cũ nắm giữ kỷ lục buồn nhất của một cầu thủ Brazil tại các kỳ World Cup.

Dẫu vậy, chân sút của Santos vẫn ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Brazil theo cách đặc biệt. Neymar cùng Pele là hai cầu thủ Brazil duy nhất ghi bàn ở 4 kỳ World Cup khác nhau. Tại World Cup 2026, anh chỉ ra sân trong hai trận gặp Scotland và Na Uy, đều từ băng ghế dự bị. Ở trận đấu cuối cùng, Neymar vào sân từ hiệp hai và ghi bàn danh dự trên chấm phạt đền, nhưng không thể giúp Brazil tránh khỏi thất bại.

Sau trận, Neymar xuất hiện trong nước mắt và được Raphinha cùng đồng đội an ủi. Trong cuộc phỏng vấn ngắn với truyền thông Brazil, tiền đạo sinh năm 1992 cũng đề cập đến khả năng khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Nếu quyết định chia tay đội tuyển trở thành hiện thực, Neymar sẽ kết thúc hành trình trong màu áo Brazil với 130 lần ra sân, ghi 80 bàn và có 58 pha kiến tạo. Danh hiệu lớn duy nhất anh giành được cùng đội tuyển quốc gia là Confederations Cup 2013, bên cạnh tấm HCV Olympic 2016 trong màu áo Olympic Brazil.

Khoảnh khắc Neymar thất vọng Neymar không giấu được vẻ thất vọng sau trận thua 1-2 của Brazil trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7.