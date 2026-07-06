Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Kỷ lục buồn nhất Brazil tại World Cup thuộc về Neymar

  • Thứ hai, 6/7/2026 07:58 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Neymar trở thành cầu thủ Brazil thứ hai trong lịch sử chạm cột mốc buồn nhất sau 4 lần dự World Cup.

Neymar khóc sau khi bị Na Uy loại khỏi World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sáng 6/7, thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ khép lại hành trình của Brazil mà còn để lại cột mốc đáng quên với Neymar. Tiền đạo 34 tuổi bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc, đồng thời trở thành cầu thủ Brazil thứ hai trong lịch sử góp mặt ở 4 kỳ World Cup nhưng chưa từng giành chức vô địch.

Trước Neymar, chỉ có Thiago Silva rơi vào hoàn cảnh tương tự. Trung vệ kỳ cựu dự các kỳ World Cup 2010, 2014, 2018 và 2022 nhưng không thể nâng cao chiếc cúp danh giá.

Trong khi đó, Neymar đã góp mặt ở các giải đấu năm 2014, 2018, 2022 và 2026. Thành tích tốt nhất của anh là vị trí thứ tư trên sân nhà tại World Cup 2014. Giờ đây, anh cùng với người đồng đội cũ nắm giữ kỷ lục buồn nhất của một cầu thủ Brazil tại các kỳ World Cup.

Dẫu vậy, chân sút của Santos vẫn ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Brazil theo cách đặc biệt. Neymar cùng Pele là hai cầu thủ Brazil duy nhất ghi bàn ở 4 kỳ World Cup khác nhau. Tại World Cup 2026, anh chỉ ra sân trong hai trận gặp Scotland và Na Uy, đều từ băng ghế dự bị. Ở trận đấu cuối cùng, Neymar vào sân từ hiệp hai và ghi bàn danh dự trên chấm phạt đền, nhưng không thể giúp Brazil tránh khỏi thất bại.

Sau trận, Neymar xuất hiện trong nước mắt và được Raphinha cùng đồng đội an ủi. Trong cuộc phỏng vấn ngắn với truyền thông Brazil, tiền đạo sinh năm 1992 cũng đề cập đến khả năng khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Nếu quyết định chia tay đội tuyển trở thành hiện thực, Neymar sẽ kết thúc hành trình trong màu áo Brazil với 130 lần ra sân, ghi 80 bàn và có 58 pha kiến tạo. Danh hiệu lớn duy nhất anh giành được cùng đội tuyển quốc gia là Confederations Cup 2013, bên cạnh tấm HCV Olympic 2016 trong màu áo Olympic Brazil.

Neymar nói gì với thủ môn Na Uy?

Màn đấu khẩu giữa Neymar và thủ môn Orjan Nyland ngay trước quả phạt đền ở những phút cuối trận Brazil gặp Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 được quan tâm.

2 giờ trước

Neymar khóc

Neymar khép lại trận đấu với Na Uy bằng những giọt nước mắt, trong khoảnh khắc được nhiều người dự đoán có thể là lần cuối anh xuất hiện tại một kỳ World Cup.

3 giờ trước

Ibrahimovic: 'Không còn ai sợ Brazil nữa'

Zlatan Ibrahimovic cho rằng thất bại của Brazil trước Na Uy phản ánh rõ việc Selecao không còn giữ được vị thế khiến các đối thủ e dè như trước đây.

3 giờ trước

Khoảnh khắc Neymar thất vọng Neymar không giấu được vẻ thất vọng sau trận thua 1-2 của Brazil trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Neymar Neymar Tuyển Brazil Neymar Jr Confederations Cup 2013 World Cup 2026 Brazil Na Uy Thiago Silva

    Đọc tiếp

    Brazil van ve nuoc voi tien thuong khong lo hinh anh

    Brazil vẫn về nước với tiền thưởng khổng lồ

    33 phút trước 07:55 6/7/2026

    0

    Dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026, Brazil vẫn bỏ túi khoản tiền thưởng lên tới gần 132 triệu real, tương đương 25,5 triệu USD từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý