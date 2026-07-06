Ronaldo chỉ ra sai lầm của Ancelotti

Ronaldo Nazario cho rằng các quyết định nhân sự của Carlo Ancelotti góp phần khiến Brazil thua Na Uy 1-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Brazil rời World Cup 2026 sau trận thua Na Uy 1-2 ở vòng 1/8.

Brazil rời World Cup 2026 sau thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 1/8 sáng 6/7. Ngay sau trận, Ronaldo Nazario lên tiếng chỉ trích cách dùng người của HLV Carlo Ancelotti.

“Tôi phải nói thật, thất bại này bắt đầu từ những quyết định trên băng ghế huấn luyện. Ancelotti là một trong những HLV hay nhất lịch sử, nhưng tối nay ông ấy mắc quá nhiều sai lầm”, Ronaldo nói.

Cựu tiền đạo Brazil không hiểu vì sao Joao Pedro không được triệu tập, dù cầu thủ này có mùa giải ấn tượng và đang đạt phong độ cao. Theo Ronaldo, Brazil cần một tiền đạo có thể mang đến phương án khác biệt trước hàng thủ kỷ luật của Na Uy.

Ronaldo cũng tiếc cho Endrick. Ông cho rằng tiền đạo trẻ này luôn đem lại năng lượng, sự quyết liệt và tính đột biến mỗi khi vào sân, nhưng lại phải ngồi dự bị phần lớn thời gian tại World Cup.

“Tôi không hiểu điều đó”, Ronaldo nhấn mạnh.

Ronaldo cho rằng Ancelotti mắc nhiều sai lầm trong thất bại của Brazil trước Na Uy.

Huyền thoại Brazil cũng yêu cầu Vinicius Junior phải chịu trách nhiệm. Theo Ronaldo, ngôi sao của Real Madrid không có một kỳ World Cup đúng với kỳ vọng.

“Chúng ta đều biết Vinicius tài năng thế nào, nhưng đây không phải giải đấu tốt của cậu ấy. Khi Brazil cần những ngôi sao lớn nhất, họ không thật sự áp đặt được tầm ảnh hưởng”, Ronaldo phân tích.

Dù vậy, Ronaldo thừa nhận Na Uy xứng đáng đi tiếp. Đội bóng châu Âu chơi kỷ luật, tổ chức tốt và có Erling Haaland biết cách trừng phạt sai lầm của Brazil.

“Ở đẳng cấp này, một hoặc hai sai lầm có thể khiến bạn rời World Cup. Tối nay, Brazil mắc quá nhiều sai lầm”, Ronaldo nói thêm.

Phát biểu của Ronaldo làm nóng thêm làn sóng chỉ trích tại Brazil. Truyền thông nước này cho rằng Selecao có kỳ World Cup tệ nhất kể từ năm 1990, trong khi Ancelotti bị đặt dấu hỏi lớn về lựa chọn nhân sự và khả năng xoay chuyển trận đấu.

Với Brazil, thất bại trước Na Uy không chỉ khép lại giấc mơ vô địch World Cup lần thứ sáu. Nó còn mở ra cuộc tranh luận về chất lượng thật sự của thế hệ hiện tại, nơi những ngôi sao lớn không thể tạo khác biệt ở thời điểm đội tuyển cần họ nhất.