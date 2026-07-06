Ronaldo đe dọa chuỗi bất bại của Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha của Ronaldo trở thành chướng ngại lớn nhất trên hành trình chinh phục kỷ lục bất bại mọi thời đại của tuyển Tây Ban Nha lẫn cuộc đua tại World Cup 2026.

Bồ Đào Nha là đối thủ khó chịu của Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Đội tuyển Tây Ban Nha bước vào cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026 cùng chuỗi 34 trận bất bại, tiến rất gần đến cột mốc 37 trận không thua mà Italy thiết lập trong giai đoạn 2018-2021.

Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo và các đồng đội được kỳ vọng sẽ một lần nữa khiến tham vọng ấy phải dừng lại.

Kể từ thất bại 0-1 trước Colombia trong trận giao hữu ngày 22/3/2024, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente trải qua 34 trận liên tiếp không thua với thành tích 25 chiến thắng và 9 trận hòa.

Dẫu vậy, chuỗi bất bại này từng bị Bồ Đào Nha "làm lu mờ" khi hai đội hòa 2-2 ở chung kết UEFA Nations League 2025, trước khi Ronaldo cùng đồng đội thắng 5-3 trên loạt luân lưu để nâng cúp.

Đó cũng là vết gợn hiếm hoi trong giai đoạn thăng hoa của Tây Ban Nha. Ngoài chức vô địch EURO 2024, "La Roja" còn vượt qua vòng loại World Cup một cách thuyết phục và chỉ để hòa Iraq cùng Ai Cập ở các trận giao hữu trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dẫu vậy, thử thách trước mắt không hề đơn giản. Bồ Đào Nha đang sở hữu dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, trong đó Ronaldo vẫn là thủ lĩnh tinh thần và từng trực tiếp góp công giúp đội nhà đánh bại Tây Ban Nha ở trận chung kết Nations League năm 2025.

Cuộc đại chiến giữa hai đại diện bán đảo Iberia vì thế không chỉ quyết định tấm vé vào bán kết World Cup 2026, mà còn có thể chấm dứt giấc mơ phá kỷ lục tồn tại nhiều năm của Tây Ban Nha.

Với Ronaldo và các đồng đội, đây là cơ hội để một lần nữa chứng minh họ chính là "khắc tinh" lớn nhất của đội bóng xứ bò tót trong giai đoạn thăng hoa hiện nay.

Ronaldo 'gây sự' với phóng viên ở World Cup Rạng sáng 6/7, Cristiano Ronaldo đã có buổi phỏng vấn đáng chú ý trước trận đấu với Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2026.