Tiền lệ của Ronaldo khiến FIFA hứng chỉ trích ở World Cup 2026

Quyết định của FIFA cho phép tiền đạo Folarin Balogun ra sân trong trận Mỹ gặp Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026 vào ngày 7/7 đang tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội.

FIFA cho Ronaldo nhận án treo 2 trận trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới áp dụng cách xử lý gây nhiều ý kiến trái chiều, khi Cristiano Ronaldo từng nhận ưu ái tương tự trước thềm giải đấu.

Balogun nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bosnia & Herzegovina ở vòng bảng và theo quy định thông thường, tiền đạo của tuyển Mỹ sẽ bị treo giò ở trận đấu kế tiếp. Ban đầu, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cũng xác nhận sẽ không có kháng cáo, còn Balogun thừa nhận anh chuẩn bị tinh thần vắng mặt trước Bỉ.

Tuy nhiên, mọi thứ bất ngờ thay đổi khi Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định áp dụng Điều 27 trong Bộ luật Kỷ luật, chuyển án treo giò của Balogun thành án treo có điều kiện. Dù chiếc thẻ đỏ được giữ nguyên, chân sút của Mỹ được phép ra sân ở vòng 16 đội và chỉ phải chấp hành án phạt nếu tái phạm trong thời gian thử thách.

Quyết định này lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA). Trong thông cáo chính thức, RBFA bày tỏ sự "kinh ngạc" trước cách xử lý của FIFA, cho rằng quyết định này đi ngược Điều 66.4 của Bộ luật Kỷ luật FIFA cũng như Điều 10.5 trong Điều lệ World Cup 2026, vốn quy định cầu thủ nhận thẻ đỏ sẽ tự động bị treo giò ở trận đấu tiếp theo.

RBFA khẳng định họ đang xem xét mọi phương án nhằm bảo vệ quyền lợi của đội tuyển Bỉ cũng như nguyên tắc công bằng của giải đấu.

Balogun không bị treo giò tự động trận tiếp theo ở World Cup 2026.

Trước World Cup 2026, FIFA từng sử dụng Điều 27 theo cách tương tự. Ronaldo bị truất quyền thi đấu sau pha thúc cùi chỏ vào cầu thủ CH Ireland ở vòng loại khu vực châu Âu. Khi đó, nhiều người cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha có thể bị cấm thi đấu 3 trận.

Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật FIFA chỉ buộc Ronaldo nghỉ một trận, trong khi 2 trận còn lại là án treo. CR7 chấp hành án phạt ở trận gặp Armenia tại vòng loại và sau đó đủ điều kiện góp mặt ngay từ trận mở màn của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

Trong bối cảnh World Cup bước vào giai đoạn vòng loại trực tiếp, quyết định của cơ quan quản lý bóng đá thế giới càng làm dấy lên tranh cãi về tính công bằng.

Mỹ mở tỷ số 1-0 trước Bosnia & Herzegovina Sáng 2/8, Folarin Balogun ghi bàn vào lưới Bosnia & Herzegovina mở tỷ số 1-0 cho Mỹ ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.