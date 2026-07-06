Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Tiền lệ của Ronaldo khiến FIFA hứng chỉ trích ở World Cup 2026

  • Thứ hai, 6/7/2026 11:13 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Quyết định của FIFA cho phép tiền đạo Folarin Balogun ra sân trong trận Mỹ gặp Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026 vào ngày 7/7 đang tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội.

FIFA cho Ronaldo nhận án treo 2 trận trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới áp dụng cách xử lý gây nhiều ý kiến trái chiều, khi Cristiano Ronaldo từng nhận ưu ái tương tự trước thềm giải đấu.

Balogun nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bosnia & Herzegovina ở vòng bảng và theo quy định thông thường, tiền đạo của tuyển Mỹ sẽ bị treo giò ở trận đấu kế tiếp. Ban đầu, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cũng xác nhận sẽ không có kháng cáo, còn Balogun thừa nhận anh chuẩn bị tinh thần vắng mặt trước Bỉ.

Tuy nhiên, mọi thứ bất ngờ thay đổi khi Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định áp dụng Điều 27 trong Bộ luật Kỷ luật, chuyển án treo giò của Balogun thành án treo có điều kiện. Dù chiếc thẻ đỏ được giữ nguyên, chân sút của Mỹ được phép ra sân ở vòng 16 đội và chỉ phải chấp hành án phạt nếu tái phạm trong thời gian thử thách.

Quyết định này lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA). Trong thông cáo chính thức, RBFA bày tỏ sự "kinh ngạc" trước cách xử lý của FIFA, cho rằng quyết định này đi ngược Điều 66.4 của Bộ luật Kỷ luật FIFA cũng như Điều 10.5 trong Điều lệ World Cup 2026, vốn quy định cầu thủ nhận thẻ đỏ sẽ tự động bị treo giò ở trận đấu tiếp theo.

RBFA khẳng định họ đang xem xét mọi phương án nhằm bảo vệ quyền lợi của đội tuyển Bỉ cũng như nguyên tắc công bằng của giải đấu.

Ronaldo anh 1

Balogun không bị treo giò tự động trận tiếp theo ở World Cup 2026.

Trước World Cup 2026, FIFA từng sử dụng Điều 27 theo cách tương tự. Ronaldo bị truất quyền thi đấu sau pha thúc cùi chỏ vào cầu thủ CH Ireland ở vòng loại khu vực châu Âu. Khi đó, nhiều người cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha có thể bị cấm thi đấu 3 trận.

Tuy nhiên, Ủy ban Kỷ luật FIFA chỉ buộc Ronaldo nghỉ một trận, trong khi 2 trận còn lại là án treo. CR7 chấp hành án phạt ở trận gặp Armenia tại vòng loại và sau đó đủ điều kiện góp mặt ngay từ trận mở màn của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

Trong bối cảnh World Cup bước vào giai đoạn vòng loại trực tiếp, quyết định của cơ quan quản lý bóng đá thế giới càng làm dấy lên tranh cãi về tính công bằng.

Mỹ mở tỷ số 1-0 trước Bosnia & Herzegovina Sáng 2/8, Folarin Balogun ghi bàn vào lưới Bosnia & Herzegovina mở tỷ số 1-0 cho Mỹ ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

FIFA gây sốc khi xóa thẻ đỏ cho Balogun

Đội tuyển Mỹ đón cú hích lớn trước cuộc đối đầu với tuyển Bỉ ở vòng 16 đội World Cup 2026 khi tiền đạo Folarin Balogun được FIFA xóa án treo giò.

8 giờ trước

Án phạt nào dành cho Balogun ở vòng 16 đội World Cup 2026

Sáng 2/7, tuyển Mỹ vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina nhưng tiền đạo Folarin Balogun bị treo giò vì chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi.

13:00 2/7/2026

Tình huống gây phẫn nộ khi Balogun nhận thẻ đỏ, Messi lại được bỏ qua

Chiếc thẻ đỏ dành cho Folarin Balogun châm ngòi làn sóng tranh cãi, khi nhiều CĐV cho rằng tình huống này không khác pha bóng từng giúp Lionel Messi thoát án phạt.

09:27 2/7/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Ronaldo Cristiano Ronaldo FIFA Ronaldo

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Ancelotti mat tat ca sau nuoc co Neymar hinh anh

Ancelotti mất tất cả sau nước cờ Neymar

13 phút trước 11:19 6/7/2026

0

Truyền thông Brazil đồng loạt chỉ trích Carlo Ancelotti sau thất bại trước Na Uy, cho rằng quyết định đưa Neymar vào sân là bước ngoặt khiến "Selecao" sụp đổ.

Kane di vao lich su theo cach kho tin hinh anh

Kane đi vào lịch sử theo cách khó tin

16 phút trước 11:16 6/7/2026

0

Harry Kane vừa đi vào lịch sử World Cup khi trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 vừa ghi bàn vừa trực tiếp mang về quả phạt đền cho đối phương.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý