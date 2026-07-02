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Thể thao World Cup 2026

Án phạt nào dành cho Balogun ở vòng 16 đội World Cup 2026

  • Thứ năm, 2/7/2026 13:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 2/7, tuyển Mỹ vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina nhưng tiền đạo Folarin Balogun bị treo giò vì chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi.

Balogun (phải) bị treo giày.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Balogun sẽ bị treo giò ít nhất một trận, đồng nghĩa chắc chắn vắng mặt ở cuộc đối đầu Bỉ tại vòng 16 đội. Án phạt thậm chí có thể tăng nặng nếu Ủy ban Kỷ luật FIFA xem xét bổ sung, dù tuyển Mỹ có quyền kháng cáo với hy vọng xóa án cho chân sút 25 tuổi.

Trên sân Seattle, Balogun ghi bàn mở tỷ số trong hiệp một trước khi bị đuổi ở phút 65. Trong một pha tranh chấp 50-50 với hậu vệ Tarik Muharemovic, tiền đạo của AS Monaco vô tình giẫm vào mắt cá chân đối phương khi cả hai cùng tiếp đất.

Ban đầu, trọng tài người Brazil Raphael Claus không thổi phạt. Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ tổ trọng tài video (VAR) và trực tiếp xem lại tình huống trên màn hình, ông bất ngờ rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Balogun vì lỗi chơi bóng nguy hiểm.

Quyết định lập tức làm dấy lên tranh cãi. Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mark Clattenburg nhận định đó chỉ là động tác đặt chân xuống sau pha tranh chấp, thiếu lực và không mang tính bạo lực. Theo Clattenburg, việc đối phương bị lật cổ chân chủ yếu xuất phát từ diễn biến của pha bóng chứ không phải hành vi nguy hiểm của Balogun.

Đồng quan điểm, cựu tuyển thủ Mỹ Stuart Holden cho rằng Balogun thậm chí không nhìn thấy Muharemovic lao vào ở thời điểm cuối nên rất khó kết luận tiền đạo này cố tình phạm lỗi.

Trên đường piste, HLV Mauricio Pochettino cũng tỏ ra ngỡ ngàng khi VAR đề nghị xem lại tình huống. Dù vậy, quyết định không thay đổi.

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Minh Nghi

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