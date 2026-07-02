Tình huống gây phẫn nộ khi Balogun nhận thẻ đỏ, Messi lại được bỏ qua

Chiếc thẻ đỏ dành cho Folarin Balogun châm ngòi làn sóng tranh cãi, khi nhiều CĐV cho rằng tình huống này không khác pha bóng từng giúp Lionel Messi thoát án phạt.

Sáng 2/7, tuyển Mỹ giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina để ghi tên vào vòng 16 đội World Cup 2026. Tuy nhiên, tâm điểm sau trận đấu lại là chiếc thẻ đỏ đầy tranh cãi dành cho tiền đạo Balogun sau khi VAR vào cuộc.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 64 khi chân sút tuyển Mỹ tranh chấp với hậu vệ Tarik Muharemovic. Trong lúc va chạm, chân của Balogun quệt vào bắp chân đối phương. Trọng tài Raphael Claus ban đầu không thổi phạt, nhưng sau khi cả hai cầu thủ nằm sân, tổ VAR yêu cầu ông xem lại tình huống.

Sau khi theo dõi pha quay chậm trên màn hình VAR, vị vua áo đen người Brazil lập tức thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Balogun vì lỗi vào bóng nguy hiểm. Tiền đạo của Mỹ chết lặng trước quyết định này và liên tục bày tỏ sự khó hiểu.

Chiếc thẻ đỏ nhanh chóng làm dấy lên làn sóng tranh cãi. Nhiều CĐV và chuyên gia cho rằng VAR đánh giá tình huống quá khắt khe, đặc biệt khi pha quay chậm khiến mức độ va chạm trông nghiêm trọng hơn thực tế.

Pha vào bóng khiến Balogun nhận thẻ đỏ.

Không ít ý kiến còn so sánh với tình huống Lionel Messi thoát án phạt trong trận ra quân của Argentina thắng Algeria 3-0 hôm 17/6. Khi đó, siêu sao 39 tuổi có pha vào bóng tương tự, nhưng không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV tỏ ra bức xúc. Một tài khoản viết: "Nếu Balogun bị đuổi vì pha bóng đó thì Messi cũng phải nhận thẻ đỏ". Người khác bình luận: "Cùng một tình huống nhưng hai tiêu chuẩn khác nhau". Trong khi đó, không ít ý kiến mỉa mai: "Một luật dành cho Messi, một luật dành cho phần còn lại".

Cựu tuyển thủ Anh Sue Smith nhận định trên BBC: "Nếu chỉ xem pha quay chậm, đó có vẻ là thẻ đỏ. Nhưng ở tốc độ thực tế, Balogun chỉ cố che bóng và đặt chân xuống một cách tự nhiên. Đó đơn giản là một pha va chạm không may".

Dù phải chơi thiếu người trong khoảng 25 phút cuối, tuyển Mỹ vẫn giành chiến thắng 2-0 để giành quyền vào vòng 16 đội và chạm trán Bỉ vào lúc 7h ngày 7/7.

Mỹ mở tỷ số 1-0 trước Bosnia & Herzegovina Sáng 2/8, Folarin Balogun ghi bàn vào lưới Bosnia & Herzegovina mở tỷ số 1-0 cho Mỹ ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.