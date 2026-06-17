FIFA bị tố dàn xếp giúp Messi thoát thẻ đỏ

Lionel Messi trở thành tâm điểm tranh cãi khi thoát án phạt sau tình huống vào bóng nguy hiểm khiến nhiều CĐV bức xúc.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của Messi.

Trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria thuộc bảng J World Cup 2026 sáng 17/6, siêu sao 38 tuổi lập hat-trick để giúp nhà đương kim vô địch khởi đầu hoàn hảo. Tuy nhiên, giữa màn trình diễn thăng hoa ấy, một pha va chạm tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội.

Phút 31, trong một tình huống tranh chấp với Aissa Mandi, gầm giày của Messi được cho là đạp mạnh vào bắp chân hậu vệ Algeria. Mandi lập tức nằm sân đau đớn sau pha va chạm, trong khi các góc quay truyền hình cho thấy đây là tình huống khá nguy hiểm.

Dù vậy, trọng tài Szymon Marciniak không rút thẻ, còn tổ VAR cũng không yêu cầu xem lại tình huống. Trận đấu tiếp tục diễn ra như bình thường, khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy bất bình.

Trên mạng xã hội, hàng loạt ý kiến cho rằng Messi quá may mắn khi thoát án phạt. Một số CĐV nhận định bất kỳ cầu thủ nào khác trong hoàn cảnh tương tự có thể phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Một tài khoản viết: "Đây là chiếc thẻ đỏ quá rõ ràng. Thật đáng xấu hổ khi Messi thoát án phạt ở sân khấu lớn nhất thế giới". Một người khác bình luận: "Nếu là cầu thủ khác, chắc chắn bị đuổi khỏi sân". Thậm chí, một CĐV khẳng định: "Hãy chờ xem điều tương tự xảy ra với Ronaldo. Có cảm giác mọi thứ được sắp đặt để 2 người đối đầu nhau".

Thế nhưng, cũng có không ít ý kiến bênh vực Messi. Nhóm này cho rằng đó chỉ là pha vào bóng không cố ý trong lúc tranh chấp, không có dấu hiệu cố tình triệt hạ đối phương nên quyết định của trọng tài là hợp lý.

Bỏ lại mọi tranh cãi phía sau, Messi tiếp tục tỏa sáng trong hiệp hai. Anh hoàn tất cú hat-trick đầu tiên ở World Cup 2026, đồng thời nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 16, san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Miroslav Klose.