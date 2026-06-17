Messi thờ ơ với cột mốc lịch sử World Cup

Tiền vệ Rodrigo De Paul thừa nhận Lionel Messi không quan tâm đến những kỷ lục mà bản thân anh vừa thiết lập.

Messi xô đổ hàng loạt kỷ lục tại World Cup. Ảnh: Reuters.

Messi vừa tiếp tục làm dày thêm bộ sưu tập kỷ lục đồ sộ trong sự nghiệp bằng màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026. Sáng 17/6, siêu sao 38 tuổi lập hat-trick vào lưới Algeria, qua đó cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup với 16 pha lập công của Miroslav Klose.

Tuy nhiên, theo tiết lộ từ người đồng đội thân thiết Rodrigo De Paul, Messi lại không hề để tâm đến những con số hay các cột mốc cá nhân mà anh liên tục chinh phục.

"Tôi thề với bạn rằng anh ấy không quan tâm. Hoàn toàn không quan tâm chút nào", De Paul khẳng định. Ngôi sao của Inter Miami cho biết các đồng đội mới là những người thường xuyên nhắc nhở Messi về các cột mốc đáng nhớ. Trong những lúc nghỉ ngơi, cả đội đôi khi cùng nhau thưởng thức loại đồ uống truyền thống của Argentina và bàn luận về những thành tích mà M10 sắp đạt được.

"Đôi khi chúng tôi ngồi cùng nhau và nói với Messi rằng chỉ còn một hoặc hai bàn thắng nữa là sẽ chạm tới một kỷ lục nào đó. Nhưng tôi cam đoan rằng Messi thậm chí còn không biết về những điều đó", De Paul kể lại.

Tiết lộ của De Paul càng cho thấy sự khác biệt của Messi so với phần lớn các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới. Trong khi nhiều cầu thủ luôn hướng tới những cột mốc cá nhân để khẳng định vị thế, chủ nhân của hàng loạt danh hiệu cá nhân danh giá dường như chỉ tập trung vào việc thi đấu và cống hiến cho tập thể.

Video Messi hoàn tất hat-trick trong hiệp 2 Sáng 17/6, Lionel Messi hoàn tất cú hat-trick giúp Argentina hạ Algeria 3-0 thuộc bảng J World Cup 2026.