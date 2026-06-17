Ronaldo còn nợ World Cup một cái kết

Bất chấp những hoài nghi về phong độ của Ronaldo trên mặt báo nhưng trong phòng thay đồ tuyển Bồ Đào Nha, anh vẫn được tôn trọng tuyệt đối. Đơn giản vì Ronald là tượng đài quá lớn.

Ronaldo là huyền thoại sống của Bồ Đào Nha.

Vào 0h ngày 18/6, Bồ Đào Nha sẽ mở màn World Cup 2026 với trận gặp CHDC Congo. Hai thập kỷ sau ngày ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đứng trước cơ hội cuối cùng để chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

Từ cái bóng của Quaresma đến vị thế “Quốc bảo” của Bồ Đào Nha

Tại Gardens North County District Park ở Palm Beach, nơi đội tuyển Bồ Đào Nha đóng quân trong những ngày đầu World Cup 2026, cái tên Cristiano Ronaldo xuất hiện ở khắp mọi nơi. Dù đã bước sang tuổi 41, siêu sao sinh ra tại Madeira vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý, là niềm hy vọng lớn nhất của người hâm mộ trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới đầu tiên trong lịch sử đội tuyển.

Đó cũng là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp lẫy lừng của Ronaldo kể từ lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia năm 2003. Sau thất bại đau đớn trước Morocco ở World Cup 2022, khi anh rời sân Al Thumama trong nước mắt, nhiều người tin rằng hành trình World Cup của CR7 đã khép lại. Nhưng bốn năm sau, Ronaldo vẫn hiện diện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ít ai còn nhớ rằng khi Ronaldo mới xuất hiện trên tuyển, anh không phải tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Bồ Đào Nha. Người nhận được mọi sự chú ý khi ấy là Ricardo Quaresma. Ngày đó, ai cũng nói Quaresma mới là người giỏi nhất. Nhưng một ngày Jorge Mendes bảo với các cầu thủ Bồ Đào Nha rằng ông ấy có một cầu thủ còn xuất sắc hơn Quaresma. Tất cả khi ấy nghĩ điều đó là không thể vì Quaresma vừa chuyển đến Barcelona.

Tuy nhiên, Ronaldo nhanh chóng chứng minh Mendes hoàn toàn đúng. Tại Euro 2004, giải đấu lớn đầu tiên của Ronaldo cùng đội tuyển quốc gia, tiền đạo trẻ tuổi gây ấn tượng mạnh bằng những màn trình diễn bùng nổ. Từ đó, anh không ngừng tiến bộ để trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

“Ngày đó, cậu ấy đã có cá tính rất lớn và khát khao chiến thắng mãnh liệt. Sau khi ghi bàn ở bán kết Euro 2004, Ronaldo cởi áo và hét lên đầy cảm xúc. Nếu thời điểm đó có mạng xã hội như bây giờ, hình ảnh ấy chắc chắn sẽ lan truyền khắp thế giới”, cựu tuyển thủ Jorge Andrade kể.

Ronaldo trải qua nhiều thăng trầm với Bồ Đào Nha.

Giấc mơ World Cup cuối cùng cho huyền thoại sống

Hơn hai mươi năm trôi qua kể từ ngày Ronaldo ra mắt đội tuyển quốc gia. Thời gian để lại dấu ấn trên đôi chân của anh, nhưng bản năng săn bàn vẫn còn nguyên vẹn. Mùa giải vừa qua tại Saudi Arabia, Ronaldo ghi tới 28 bàn sau 30 trận đấu, trong đó có bốn pha lập công ở tháng cuối cùng của mùa giải.

Những tranh luận về việc Bồ Đào Nha chơi tốt hơn khi không có Ronaldo vẫn xuất hiện. Tuy nhiên, bên trong phòng thay đồ, các đồng đội luôn dành cho anh sự tôn trọng tuyệt đối. Ngay cả người quyền lực số 2 trong phòng thay đồ là Bruno Fernandes cũng khẳng định: “Tôi biết mọi người nghĩ rằng đội tuyển chơi tốt hơn khi không có Ronaldo. Nhưng nếu điều đó xảy ra thì đó là lỗi của chúng tôi chứ không phải của anh ấy”.

Với người hâm mộ Bồ Đào Nha, Ronaldo giờ đây đã vượt xa khuôn khổ của một cầu thủ bóng đá, mà trở thành một phần bản sắc dân tộc. Đối với thế hệ trước, Eusebio là nhà vua. Còn với thế hệ trẻ ngày nay, Cristiano mới là nhà vua. Ronaldo được ví von là lá cờ của đất nước, là biểu tượng lớn nhất của Bồ Đào Nha.

Ngay cả Quaresma, người từng được xem là ngôi sao sáng giá hơn Ronaldo thuở thiếu thời, cũng mong muốn chứng kiến người bạn cũ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của mình. Quaresma khẳng định người Bồ Đào Nha khao khát vô địch World Cup vì muốn một cái kết đẹp cho Ronaldo.

Ông Andrade khẳng định Ronaldo giống như một người cha với các đồng đội. Cũng đúng thôi, khi Ronaldo bắt đầu khoác áo Bồ Đào Nha, nhiều tuyển thủ hiện giờ còn nằm nôi hay thậm chí chưa ra đời. Theo Andrade, CR7 đã hoàn thành phần khó khăn nhất trong sự nghiệp từ lâu rồi. Ngay cả khi không vô địch World Cup, Ronaldo vẫn sẽ mãi là một tượng đài của bóng đá thế giới.

VPBank là một trong những đơn vị đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đưa FIFA World Cup 2026 về Việt Nam. Qua đó, thương hiệu thực hiện sứ mệnh phụng sự khán giả, mang sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh đến với hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt. Và lần này, khán giả Việt sẽ được xem chương cuối cùng trong hành trình quốc tế của Ronaldo. Nhưng với Bồ Đào Nha, đây còn là cơ hội để cả một dân tộc tri ân người đã dành hơn hai thập kỷ mang lá cờ quê hương vươn tới đỉnh cao của bóng đá thế giới.