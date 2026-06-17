Ronaldo có thầy mới sau World Cup?

Roberto Martinez được cho là quyết định sẽ chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha ngay sau khi World Cup 2026 kết thúc, bất chấp kết quả của giải đấu.

Roberto Martinez có thể rời tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup 2026.

Theo talkSPORT, vị chiến lược gia 52 tuổi sẽ rời bỏ vị trí hiện tại sau khi World Cup 2026 hạ màn, ngay cả trong trường hợp ông cùng Cristiano Ronaldo và các đồng đội giành được chức vô địch.

Kể từ khi tiếp quản "Seleccao châu Âu" vào năm 2023, Martinez dần để lại dấu ấn đậm nét với 30 chiến thắng sau 40 trận đấu. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục gắn bó lâu dài với Bồ Đào Nha, cựu thuyền trưởng Everton được cho là đang cân nhắc kỹ lưỡng về một hướng đi mới cho sự nghiệp.

Dư luận đặt ra nhiều nghi vấn về bến đỗ tiếp theo của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Có nhiều đồn đoán cho rằng Martinez đang tìm đường trở lại Premier League, môi trường ông vốn am tường sau thời gian dẫn dắt Swansea, Wigan và Everton. Dù vậy, thông tin về việc nhà cầm quân 52 tuổi tiếp tục công việc tại một đội tuyển quốc gia khác vẫn đang được bỏ ngỏ.

Thông tin gây xôn xao này xuất hiện ngay trước thềm trận ra quân của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 gặp CHDC Congo vào sáng 18/6. Sau đó, "Selecao châu Âu" sẽ lần lượt đối đầu với Uzbekistan (24/6) và Colombia (28/6).

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào, khiến tương lai của Martinez tại đội bóng áo bã trầu trở thành tâm điểm của những sự đồn đoán.

Bồ Đào Nha có hàng tiền vệ rất mạnh nhưng chưa đủ Sở hữu những cái tên đẳng cấp nơi tuyến giữa nhưng vì sao Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo không được đánh giá như một ứng viên cho chức vô địch World Cup 2026?