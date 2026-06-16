Náo loạn bãi biển ở Mỹ vì Ronaldo

Bãi biển Palm Beach, Mỹ bất ngờ trở thành tâm điểm khi người hâm mộ tập trung quá đông, buộc Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha phải điều chỉnh lịch trình tập luyện.

Tham dự World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha được bố trí sử dụng trung tâm huấn luyện tốt nhất tại Mỹ, nằm ở Palm Beach Gardens, bang Florida.

Các sân đều có hệ thống đèn LED hiện đại phục vụ tập luyện và thi đấu ban đêm. Khu vực này tương đối yên tĩnh, dễ kiểm soát an ninh, đồng thời cũng gần các sân bay lớn và khách sạn cao cấp. Tuy nhiên, một tình huống ngoài ý muốn diễn ra sáng 15/6 (theo giờ địa phương).

Theo A Bola, bãi biển Palm Beach (Miami, Mỹ) bất ngờ trở thành tâm điểm của một tình huống liên quan đến công tác hậu cần và an ninh, buộc tuyển Bồ Đào Nha phải điều chỉnh lịch trình.

Dàn cầu thủ Bồ Đào Nha gây chú ý khi đi dạo bên bờ biển. Ảnh: A Bola.

Khoảng 10h sáng, những thành viên đầu tiên của đoàn tuyển Bồ Đào Nha xuất hiện phía sau khu nghỉ dưỡng của đội tại bang Florida để tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi trên bãi biển riêng.

Tuy nhiên, người dân và du khách hiếu kỳ tập trung khá đông khiến lực lượng an ninh nâng mức cảnh giác. Tiền đạo João Félix và Pedro Neto là những cầu thủ đầu tiên bước xuống khu vực bãi biển riêng, tiến về phía các ô che nắng.

"Sự xuất hiện của hai tuyển thủ nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đông trên bãi biển vốn rất đông đúc vào dịp cuối tuần, buộc các nhân viên an ninh và sĩ quan liên lạc phải can thiệp.

Lo ngại về khoảng cách quá gần giữa cầu thủ và người hâm mộ, đồng thời không thể bảo đảm một vành đai an ninh tuyệt đối tại khu vực bãi biển mở, đội ngũ bảo vệ đã khuyến cáo các cầu thủ quay trở lại khách sạn. Các cầu thủ chấp hành yêu cầu và tạm thời rời khỏi bãi biển", A Bola đưa tin.

Ronaldo chia sẻ hình ảnh ở bãi biển Palm Beach trên Instagram.

Không lâu sau đó, João Félix và Pedro Neto tiếp tục quay lại bãi biển, lần này có thêm Rúben Dias, Samu Costa, Bernardo Silva, João Cancelo cùng một số thành viên khác của đội. Bất chấp những khuyến nghị từ lực lượng chức năng, nhóm cầu thủ vẫn xuống tắm biển.

Theo kế hoạch ban đầu, ban huấn luyện thậm chí còn dự định tổ chức một buổi vận động nhẹ trên cát để kích hoạt thể lực trong khung cảnh lý tưởng của Palm Beach. Tuy nhiên, trước các cảnh báo an ninh và sự chú ý quá lớn từ bên ngoài, hoạt động này cuối cùng được chuyển vào khu vực hồ bơi của khách sạn.

Đám đông hiếu kỳ chờ đợi bên ngoài khách sạn.

Huấn luyện viên trưởng Roberto Martínez cũng trực tiếp xuống bãi biển để theo dõi tình hình, trong khi phần lớn đội hình vẫn thực hiện các hoạt động theo kế hoạch bên trong khu nghỉ dưỡng.

Trước đó, một số video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc siêu sao Ronaldo đeo kính râm, thong thả đi dạo trên cát cùng các đồng đội.

Carlos Belo - một người Bồ Đào Nha đang sinh sống tại khu vực Palm Beach - thức dậy từ 8h sáng với hy vọng có thể xin được chữ ký hoặc chụp ảnh cùng các tuyển thủ, nhưng cuối cùng phải đối mặt với những quy định nghiêm ngặt về an ninh.

Cổ động viên này cũng cho biết đã nhìn thấy Ronaldo, nhưng thủ quân tuyển Bồ Đào Nha xuất hiện chớp nhoáng rồi nhanh chóng quay trở vào khu nghỉ dưỡng. Dù tiếc nuối, Carlos Belo cho biết anh hiểu tầm quan trọng của giải đấu và nhu cầu nghỉ ngơi của các cầu thủ.