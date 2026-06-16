Chàng trai Đức 'nổi như cồn' vì rong ruổi khắp Mỹ xem World Cup

Freddy, một cổ động viên bóng đá người Đức, bất ngờ trở thành hiện tượng mạng trong mùa World Cup 2026 nhờ hành trình xuyên nước Mỹ.

Freddy trở thành hiện tượng mạng khi ghi lại hành trình khám phá các địa điểm quen thuộc ở Mỹ như Taco Bell, Buc-ee's và Chili's. Ảnh: New York Post.

Hành trình của Freddy bắt đầu từ ngày 4/6 với một chiếc vali gần như chỉ chứa áo đấu bóng đá. Trước khi tới Mỹ, anh có 24 giờ quá cảnh tại Dublin (Ireland) và tranh thủ tham quan một số địa danh nổi tiếng của thành phố.

"Hành lý đã được đóng gói cho 6 tuần ở Mỹ và Canada. Chỉ mang hành lý xách tay, 90% trong số đó là áo đấu”, Freddy chia sẻ trước chuyến đi.

Theo New York Post, Freddy liên tục chia sẻ chuyến "road trip" kéo dài 6 tuần qua Mỹ và Canada để theo dõi World Cup 2026. Điều khiến cổ động viên người Đức này thu hút hàng chục nghìn người theo dõi không phải những bức ảnh sân vận động hay các trận cầu đỉnh cao, mà là sự thích thú với mọi thứ anh bắt gặp trên đường đi, từ Taco Bell, Chili's (thương hiệu đồ ăn nhanh và nhà hàng nổi tiếng ở Mỹ) đến những trạm xăng khổng lồ.

Chia sẻ mua đồ ăn nhanh ở Taco Bell của Freddy nhận hơn 47,8k lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Ảnh: @FreddyLA7.

Ngay từ lúc khởi hành, Freddy đã cảm nhận được không khí World Cup khi liên tục được mọi người bắt chuyện vì chiếc áo đấu tuyển Đức. Đặt chân tới New York, anh lập tức bị thu hút bởi những quầy bán đồ lưu niệm World Cup và đùa rằng chiếc ví của mình đang gặp nguy hiểm.

Sau đó, Freddy cùng bạn bè tới Atlanta, một trong những thành phố đăng cai World Cup 2026. Trước quy mô của các sân vận động và những quảng cáo về giải đấu xuất hiện khắp nơi, anh nhận xét bầu không khí World Cup đã rất rõ nét dù ngày khai mạc còn hơn một tuần.

Dù hài hước ví chuyến tàu điện ở Atlanta giống một cảnh trong trò chơi GTA vì những hành khách kỳ lạ, Freddy vẫn không giấu được sự thích thú với nước Mỹ. Taco Bell, Walmart và nhà hàng bình dân Waffle House nhanh chóng trở thành những điểm dừng chân yêu thích của vị khách người Đức.

Hành trình tiếp tục với các chuỗi đồ ăn nhanh nổi tiếng, món salad tại Chili's và một trận chung kết bóng rổ NBA. Những chia sẻ về các trải nghiệm rất đời thường này thu hút hàng nghìn lượt tương tác từ người Mỹ.

Trên đường tới Houston, Freddy ghé xem trận giao hữu bóng đá tại sân vận động Jordan-Hare. Anh gọi đây là một trong những sân vận động ấn tượng nhất từng đặt chân tới và thừa nhận quy mô các công trình thể thao ở Mỹ vượt xa sức tưởng tượng của mình. Sau đó, anh tiếp tục bày tỏ bất ngờ trước Buc-ee's, chuỗi trạm dừng chân nổi tiếng của Mỹ, cũng như một cửa hàng dã ngoại có cả trường bắn và khu bán súng bên trong.

Freddy cho biết các ca khúc đồng quê của Ella Langley đã trở thành "nhạc nền" cho cả chuyến đi và bản thân đã trở thành "fan cuồng" của cô.

Freddy chấm Waffle House 10/10 trong lần đầu ghé chuỗi nhà hàng bình dân nổi tiếng của Mỹ lúc 1h sáng. Ảnh: @FreddyLA7.

Sự hào hứng của Freddy nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, thậm chí cựu ngôi sao bóng bầu dục NFL J.J. Watt còn chủ động nhắn tin mời anh trải nghiệm Houston. Nhiều người Mỹ cho rằng nhật ký du lịch của Freddy cho thấy sức hấp dẫn của nước Mỹ không chỉ nằm ở những biểu tượng nổi tiếng mà còn ở các trải nghiệm rất đời thường, từ một bữa tối ở Chili's, chiếc sandwich tại Buc-ee's cho tới chuyến mua sắm ở Walmart.

"Không ai du lịch nước Mỹ tốt hơn anh chàng này", một cư dân mạng bình luận. Nhiều ý kiến khác cho rằng Freddy đang trở thành một trong những nhân vật thú vị nhất của World Cup 2026 và vô tình trở thành "đại sứ du lịch" cho nước Mỹ nhờ những chia sẻ chân thật về hành trình của mình.