Biển vô cực Hưng Yên 'vỡ trận' cuối tuần

Từ 3h sáng, hàng trăm du khách đã đổ về biển vô cực ở Hưng Yên để săn bình minh. Xe xích quá tải, nhiều người chấp nhận lội bùn để kịp đón Mặt Trời mọc.

Du khách chờ lên xe xích để đến bãi biển vô cực, ngày 26/7. Ảnh: Phạm Hà Phương.

3h ngày 26/7, khi trời còn tối đen, từng đoàn người đã có mặt tại bãi biển Thụy Xuân (xã Đông Thụy Anh, Hưng Yên), háo hức chờ lên những chiếc xe xích để ra biển "vô cực". Dòng người nối dài từ khu vực tập kết, không khí nhộn nhịp khác hẳn vẻ yên tĩnh thường ngày của vùng bãi triều.

Khi những tia nắng đầu tiên dần xuất hiện, bãi bồi phản chiếu bầu trời như một tấm gương khổng lồ. Hàng trăm du khách tản ra khắp mặt bãi, chụp ảnh, quay video và ngắm bình minh giữa không gian mênh mông.

"Cuối tuần nên lượng khách đổ về rất đông, tôi ước tính phải hơn 500 người. Xe xích liên tục chở khách nhưng vẫn quá tải, nhiều người quyết định lội bộ ra biển để kịp ngắm bình minh", anh Phạm Hà Phương (40 tuổi, ngụ phường Trần Lãm, Hưng Yên) chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Du khách đổ về bãi biển Thuỵ Xuân (xã Đông Thuỵ Anh, Hưng Yên) trong sáng sớm ngày 26/7. Ảnh: Phạm Hà Phương.

Là nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cho du khách tại biển vô cực, anh Phương cho biết lượng khách những ngày cuối tuần luôn tăng mạnh so với ngày thường. Bãi biển Thụy Xuân thời gian gần đây càng thu hút nhiều người hơn. Tại đây có hai con tàu cạn được cải tạo thành khu nghỉ và quán cà phê.

Hiện tại, đây cũng là bãi biển duy nhất ở Hưng Yên có dịch vụ xe xích chở khách ra biển "vô cực" ngắm bình minh. Mỗi chuyến có thể chở khoảng 50 người, chậm rãi băng qua quãng đường nhiều đoạn bùn lầy và nước ngập. Tuy nhiên, trước lượng khách tăng đột biến vào cuối tuần, hai phương tiện này thường xuyên hoạt động hết công suất nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Không ít du khách vì sợ lỡ khoảnh khắc Mặt Trời mọc đã lựa chọn xắn quần, lội bùn ra biển thay vì tiếp tục chờ xe.

Khung cảnh bình minh tại bãi biển Thuỵ Xuân ở xã Đông Thuỵ Anh, ngày 26/7. Ảnh: Phạm Hà Phương.

Theo chia sẻ của chị Thu Thảo (43 tuổi, Hưng Yên), muốn ngắm được bình minh đẹp nhất, du khách thường phải xuất phát từ khoảng 3h sáng để kịp đến bãi triều trước khi Mặt Trời lên.

Chị Thảo, người hiện làm công việc dẫn đường cho khách khám phá biển "vô cực", cho biết trải nghiệm này phụ thuộc rất nhiều vào thủy triều. Người dân địa phương phải theo dõi "con nước" để xác định thời điểm nước rút, khi mặt bãi đủ rộng và phẳng, tạo nên hiệu ứng phản chiếu như gương.

Phương tiện đưa khách ra bãi triều là xe bánh xích chuyên dụng với giá khoảng 100.000 đồng/người cho hai chiều. Mỗi lượt di chuyển mất khoảng 20 phút. Theo chị Thảo, riêng những ngày cuối tuần trong tháng 7, khu vực biển vô cực Đông Thụy Anh có thể đón 700-800 lượt khách mỗi ngày.

Bãi biển Quang Lang tại xã Thái Thuỵ (Hưng Yên), sáng 26/7. Ảnh: Phạm Tú.

Ngoài bãi biển Thụy Xuân, Hưng Yên còn có một bãi biển vô cực khác là Quang Lang (xã Thái Thụy, Hưng Yên). So với ở xã Đông Thụy Anh, nơi đây thường yên tĩnh hơn do chưa có dịch vụ xe bánh xích đưa khách ra bãi triều.

Cũng trong sáng 26/7, Phạm Tú (32 tuổi, Hưng Yên) cho biết lượng khách tại Quang Lang ít hơn đáng kể. Muốn đến khu vực có mặt nước phản chiếu, du khách phải tự đi bộ qua bãi bồi vì không có dịch vụ xe chở. Dù vậy, theo anh, khung cảnh bình minh và hiệu ứng "biển vô cực" ở đây không hề thua kém Đông Thụy Anh, thậm chí phù hợp với những người thích không gian yên tĩnh và ít đông đúc hơn.

Du khách trên xe xích di chuyển ra bãi biển vô cực ở Hưng Yên, tháng 7. Ảnh: Thu Thảo.