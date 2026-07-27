Đến Việt Nam chạy marathon vài giờ, ở lại du lịch 3-5 ngày

Dữ liệu từ Traveloka cho thấy nhu cầu tìm kiếm du lịch đến Việt Nam tăng mạnh trong thời gian diễn ra các giải chạy, đặc biệt từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore.

Bộ môn trekking, marathon, triathlon tại Việt Nam thu hút đông đảo khách quốc tế nhờ địa hình đa dạng, cảnh quan hùng vĩ. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch Traveloka, Việt Nam không còn chỉ thu hút khách quốc tế nhờ biển, núi hay di sản văn hóa mà còn bắt đầu ghi dấu ấn trên bản đồ các điểm đến dành cho người yêu thể thao. Đặc biệt, các giải marathon (chạy đường dài) tổ chức tại Việt Nam đang tạo sức hút vượt ra ngoài phạm vi một sự kiện thể thao đơn thuần.

Hiện nay, hệ thống giải chạy diễn ra quanh năm tại nhiều điểm đến như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Sa Pa (Lào Cai), Đà Lạt (Lâm Đồng), Phú Quốc (An Giang) hay Côn Đảo (TP.HCM). Sự đa dạng về địa hình, từ miền núi, cao nguyên đến biển đảo và đô thị di sản, giúp mỗi giải đấu mang bản sắc riêng, đồng thời mở ra cơ hội để vận động viên khám phá văn hóa, ẩm thực và cảnh quan của từng điểm đến.

Theo dữ liệu từ Traveloka, giải marathon tại TP.HCM diễn ra giữa tháng 1 năm nay đã góp phần gia tăng đáng kể nhu cầu tìm kiếm du lịch đến Việt Nam. Mức tăng nổi bật ghi nhận tại Hàn Quốc lên tới 206%, Nhật Bản tăng 109% và Singapore tăng 107%.

Du khách đạp xe bên trong khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Tường Vi.

Không chỉ có marathon, Việt Nam còn được đánh giá sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các giải triathlon (ba môn phối hợp gồm bơi - đạp xe - chạy bộ), ultra marathon (chạy siêu đường dài) cùng nhiều sự kiện thể thao ngoài trời quy mô quốc tế.

Nhiều vận động viên hiện lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, đặt vé máy bay, khách sạn và dành thêm vài ngày để khám phá điểm đến trước hoặc sau khi thi đấu. Một giải marathon chỉ kéo dài vài giờ, nhưng có thể tạo ra kỳ nghỉ 3-5 ngày.

Bên cạnh các giải chạy, nhiều địa phương cũng đang đưa thể thao trở thành sản phẩm du lịch mới. Sports Festival 2026 tại Lâm Đồng dự kiến diễn ra từ ngày 1/8 đến 22/9 kỳ vọng thu hút khoảng 17.000 lượt vận động viên và du khách.

Ở quy mô khu vực, ASEAN Cup 2026 cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực cho du lịch thể thao. Với thể thức sân nhà - sân khách, nếu đội tuyển Việt Nam tiến sâu, nhu cầu di chuyển của cổ động viên trong và ngoài nước có thể gia tăng, kéo theo các chuyến đi kết hợp cổ vũ và du lịch.

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO), du lịch thể thao là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất, đóng vai trò quan trọng, tạo ra khoảng 10% chi tiêu cho ngành du lịch của thế giới. Các sự kiện thể thao không chỉ thu hút lượng lớn khán giả mà còn làm gia tăng nhu cầu về chỗ ở, phương tiện đi lại, ăn uống, đặt phòng, doanh thu từ việc bán vé và các cửa hàng bán lẻ cũng tăng theo. Dựa vào báo cáo từ công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường Allied Market Research có trụ sở tại Mỹ, du lịch thể thao toàn cầu có giá trị khoảng 323 tỷ USD năm 2020 và sẽ đạt 1.800 tỷ USD vào năm 2030. Giai đoạn 2023-2030, du lịch thể thao có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ước đạt 16,1%. Trong đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ sớm trở thành khu vực dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế thể thao, vượt qua các thị trường truyền thống là Bắc Mỹ và châu Âu.