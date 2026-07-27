Những quán cà phê 'mở màn' mùa Trung thu 2026

Đèn lồng, đầu lân và những tiểu cảnh Trung thu đã xuất hiện tại nhiều quán cà phê tại từ cuối tháng 7, thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh trước mùa lễ.

Khoảng hai tháng nữa mới đến rằm tháng Tám, song trên nhiều tuyến phố, không khí Trung thu đã xuất hiện sớm tại hàng loạt quán cà phê. Đèn lồng đỏ, cá chép, đầu lân, mặt nạ giấy bồi hay những mô hình trăng khổng lồ liên tục phủ sóng mạng xã hội, thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp ảnh.

Theo các chủ quán, xu hướng "check-in trước mùa" ngày càng phổ biến khi khách muốn tránh cảnh chen chúc, đồng thời tạo những bộ ảnh đậm không khí Trung thu trước thời điểm cao điểm.

Tri Thức - Znews gợi ý những quán cà phê đang gây chú ý nhờ không gian Trung thu được đầu tư từ rất sớm.

Chi Ni Coffee (Hà Nội)

Địa chỉ: 47 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

47 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Giá đồ uống: khoảng 45.000-75.000 đồng.

Chi Ni Coffee là một trong những quán mở màn mùa Trung thu sớm tại Hà Nội. Từ cuối tháng 7, quán đã hoàn thiện không gian với tông đỏ chủ đạo, hàng trăm đèn lồng và cặp cá chép khổng lồ đặt trước đài phun nước.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện quán cho biết việc trang trí sớm nhằm tạo trải nghiệm mới và phục vụ khách có nhu cầu chụp ảnh trước mùa cao điểm. Trên tinh thần đó, quán đã rục rịch lên ý tưởng và bắt tay vào trang trí ngay từ đầu tháng 6. Kỳ công nhất là cặp đèn lồng cá chép được làm thủ công trong gần một tháng, từ khâu lên ý tưởng, chọn vật liệu đến thi công.

Bên cạnh không gian check-in, quán dự kiến tổ chức workshop vẽ đèn lồng, kết hợp làng nghề Xuân Đỉnh tặng bánh Trung thu cho khách. Dù lượng khách được dự báo tăng mạnh, quán khẳng định không tăng giá hay thu phụ phí.

Với khoảng 200 chỗ ngồi trên ba tầng, nơi đây có thể kín bàn từ sáng đến tối vào giai đoạn cao điểm.

Phúc Dink (Đà Nẵng)

Địa chỉ: Đường Tô Hiệu, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Đường Tô Hiệu, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Giá đồ uống: Khoảng 25.000-45.000 đồng.

Là một trong những quán cà phê đầu tiên tại Đà Nẵng khoác "áo mới" cho mùa Trung thu, Phúc Dink lựa chọn phong cách hoài niệm với hàng trăm chiếc đèn lồng, đầu lân, mặt nạ giấy bồi và nhiều vật dụng gợi nhớ ký ức tuổi thơ.

Nguyễn Hữu Phúc, chủ quán, cho biết việc hoàn thiện không gian từ rất sớm là chủ đích để đón nhóm khách muốn chụp ảnh trước mùa cao điểm. Thời điểm này lượng khách chưa quá đông, giúp mọi người có trải nghiệm thoải mái hơn và cũng giúp quán kéo dài mùa kinh doanh thay vì chỉ tập trung vào vài tuần trước Trung thu.

Theo Phúc, tệp khách chính là các bạn trẻ, đặc biệt là nữ giới yêu thích chụp ảnh và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Toàn bộ concept năm nay hướng đến hình ảnh Trung thu truyền thống với sắc đỏ chủ đạo, đèn lồng, đầu lân và những góc tái hiện không khí lễ hội của nhiều năm trước.

Song song với việc hoàn thiện không gian, quán cũng chuẩn bị bổ sung thực đơn theo chủ đề Trung thu cùng một số sản phẩm giới hạn nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn hơn cho khách.

Nhà Cà Phê Sữa (Đắk Lắk)

Địa chỉ: Hẻm 1/4 (19/5) đường Đặng Thái Thân, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Hẻm 1/4 (19/5) đường Đặng Thái Thân, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Giá đồ uống: 20.000 - 40.0000 đồng (tùy món).

Không chỉ các thành phố lớn như Hà Nội hay Đà Nẵng, không khí Trung thu cũng đến rất sớm tại Buôn Ma Thuột. Những ngày cuối tháng 7, Nhà Cà Phê Sữa đã hoàn thiện gần như toàn bộ không gian trang trí, nhanh chóng trở thành điểm check-in được nhiều bạn trẻ địa phương và du khách chia sẻ trên TikTok.

Bùi Công Tiến, chủ quán, cho biết quán chủ động hoàn thiện không gian Trung thu từ sớm nhằm kéo dài thời gian trải nghiệm cho các khách nhí.

Theo anh, khi bước vào năm học mới, các em thường bận rộn với việc nhập học và học tập, vì vậy quán muốn tạo điều kiện để các em vui chơi, chụp ảnh và cảm nhận không khí lễ hội ngay từ kỳ nghỉ hè.

Không gian năm nay tiếp tục lấy cảm hứng từ ký ức Trung thu truyền thống, nhưng tập trung nhiều hơn vào hình tượng lân. Tiến cho biết mỗi năm quán lựa chọn một chủ đề và linh vật khác nhau để tạo sự mới mẻ. Đến nay, quá trình trang trí đã hoàn thành khoảng 98%, khách bắt đầu tìm đến tham quan và chụp ảnh, song lượng người dự kiến tăng mạnh trong khoảng một tháng trước Trung thu như các năm trước.

Kay Kafe (TP.HCM)

Địa chỉ: 166 Bạch Đằng, phường Bà Rịa, TP.HCM.

166 Bạch Đằng, phường Bà Rịa, TP.HCM. Giá đồ uống: 35.000-50.000 đồng (tùy món).

Đại diện quán cho biết không gian Trung thu năm nay đã hoàn thiện khoảng 70%, dự kiến hoàn tất trong 2-3 ngày tới. Tuy nhiên, khoảng thời gian này nhiều khách đã ghé quán check-in không gian Trung Thu.

Năm nay, do thời điểm Trung thu khách gần mùa Giáng sinh nên quán chủ động hoàn thiện không gian từ sớm để khách có thêm thời gian trải nghiệm trước khi tháo dỡ và chuyển sang concept Noel. Tệp khách của quán tương đối đa dạng, không chỉ có giới trẻ đến check-in mà còn gồm người lớn và các gia đình.

Honda Cafe (Đồng Nai)

Địa chỉ: 216 khu phố 8A, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai.

216 khu phố 8A, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Giá đồ uống: khoảng 35.000-60.000 đồng.

Honda Coffee gây ấn tượng với không gian sân vườn rộng, mang phong cách làng quê Nhật Bản, nổi bật với nhà gỗ, lối đi rải sỏi, hồ cá và nhiều mảng xanh.

Dịp Trung thu năm nay, quán trang trí sớm bằng đèn lồng, đầu lân cùng các tiểu cảnh truyền thống, tạo thêm nhiều góc chụp ảnh từ cổng vào đến khu vực sân vườn. Không gian mở và ánh sáng đèn lồng vào buổi tối giúp quán thu hút nhóm khách trẻ, các cặp đôi và gia đình có trẻ nhỏ.

Việc hoàn thiện decor từ sớm cũng giúp khách có thêm thời gian trải nghiệm trước khi bước vào giai đoạn cao điểm của mùa Trung thu.