Giải mã chiếc bánh dẻo trứng muối 'hot' suốt 2 mùa Trung thu

Từ một chiếc bánh "gây sốt" mạng xã hội, bánh dẻo nhân trứng muối bước sang mùa Trung thu thứ hai với nhiều thay đổi về hương vị, giá bán và cả những tranh cãi.

Chiếc bánh dẻo sen nhuyễn trứng muối được quan tâm trên mạng xã hội suốt hai mùa Trung thu. Ảnh: Nguyen Hong Nhung.

Đầu tháng 7, dù còn gần 3 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, thị trường bánh đã sớm sôi động. Tâm điểm là sự trở lại của chiếc bánh dẻo nhân sen trứng muối từng "gây sốt" trên mạng xã hội mùa trăng năm ngoái, được cộng đồng mạng gọi bằng cái tên "bánh dẻo thị phi".

Năm nay, người bán giới thiệu phiên bản mới của sản phẩm. Dù vẫn giữ công thức bánh dẻo nhân sen kết hợp 4 lòng đỏ trứng muối, sản phẩm được cho là chuyển sang một xưởng sản xuất khác sau những tranh cãi về chất lượng vào đầu năm nay.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Hàng loạt video ăn thử, đánh giá và so sánh giữa phiên bản cũ và mới liên tục xuất hiện, đưa bánh dẻo nhân trứng muối trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều ngay từ đầu mùa.

Bánh dẻo nhân trứng muối phiên bản năm 2025 (ảnh trái) và năm 2026 (ảnh phải). Ảnh: Cao Giang, Nguyen Hong Nhung.

Về tổng thể, phiên bản 2026 gần như giữ nguyên kiểu dáng từng tạo nên "cơn sốt" năm ngoái. Bánh có trọng lượng khoảng 350 g, phần nhân là hạt sen kết hợp 4 lòng đỏ trứng muối.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở bao bì. Nếu phiên bản 2025 sử dụng tông đỏ, sản phẩm năm nay chuyển sang màu vàng. Đây cũng là dấu hiệu để người mua và các đại lý phân biệt giữa hai phiên bản.

Nhà sáng tạo nội dung Ăn Gì Thương Ơi thử bánh dẻo nhân trứng muối phiên bản 2026. Ảnh: Ăn Gì Thương Ơi.

Giá bán cũng được điều chỉnh nhẹ. Nếu năm ngoái bánh có giá khoảng 300.000 đồng/chiếc hoặc 590.000 đồng/cặp, phiên bản năm nay được bán với giá 290.000 đồng/chiếc và 560.000 đồng/cặp.

Ngay sau khi mở bán, nhiều nhà sáng tạo nội dung đã mua cả hai phiên bản để so sánh.

Nhà sáng tạo nội dung Mẹ Sam Review nhận xét bánh 2025 có lớp vỏ mềm, hương hạt sen rõ hơn. Trong khi đó, bánh 2026 có phần vỏ ráo, ít ngọt, thoảng mùi vừng, tuy nhiên trứng muối cứng hơn nên khó dàn đều khi ép bánh. Người này cho rằng mỗi phiên bản sẽ phù hợp với khẩu vị khác nhau.

Tương tự, nhà sáng tạo nội dung Ăn Gì Thương Ơi đánh giá bánh mới vẫn giữ được độ dẻo, vị ngọt vừa phải và trứng muối thơm, song phần trứng vẫn chưa dễ tán đều như kỳ vọng.

Đáng chú ý, mùa Trung thu năm nay, nhiều thương hiệu bánh lớn cũng tung ra các dòng bánh dẻo nhân trứng muối tương tự. Bên cạnh nhân sen truyền thống, thị trường xuất hiện thêm nhiều biến tấu như trà xanh trứng muối, lava trứng muối hay các loại nhân kết hợp khác, cho thấy sức hút của dòng bánh này vẫn chưa hạ nhiệt sau hai mùa Trung thu liên tiếp.