Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Ẩm thực Món ngon

Giải mã chiếc bánh dẻo trứng muối 'hot' suốt 2 mùa Trung thu

  • Thứ sáu, 24/7/2026 09:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ một chiếc bánh "gây sốt" mạng xã hội, bánh dẻo nhân trứng muối bước sang mùa Trung thu thứ hai với nhiều thay đổi về hương vị, giá bán và cả những tranh cãi.

Chiếc bánh dẻo sen nhuyễn trứng muối được quan tâm trên mạng xã hội suốt hai mùa Trung thu. Ảnh: Nguyen Hong Nhung.

Đầu tháng 7, dù còn gần 3 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, thị trường bánh đã sớm sôi động. Tâm điểm là sự trở lại của chiếc bánh dẻo nhân sen trứng muối từng "gây sốt" trên mạng xã hội mùa trăng năm ngoái, được cộng đồng mạng gọi bằng cái tên "bánh dẻo thị phi".

Năm nay, người bán giới thiệu phiên bản mới của sản phẩm. Dù vẫn giữ công thức bánh dẻo nhân sen kết hợp 4 lòng đỏ trứng muối, sản phẩm được cho là chuyển sang một xưởng sản xuất khác sau những tranh cãi về chất lượng vào đầu năm nay.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Hàng loạt video ăn thử, đánh giá và so sánh giữa phiên bản cũ và mới liên tục xuất hiện, đưa bánh dẻo nhân trứng muối trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều ngay từ đầu mùa.

bánh dẻo ảnh 1bánh dẻo ảnh 2

Bánh dẻo nhân trứng muối phiên bản năm 2025 (ảnh trái) và năm 2026 (ảnh phải). Ảnh: Cao Giang, Nguyen Hong Nhung.

Về tổng thể, phiên bản 2026 gần như giữ nguyên kiểu dáng từng tạo nên "cơn sốt" năm ngoái. Bánh có trọng lượng khoảng 350 g, phần nhân là hạt sen kết hợp 4 lòng đỏ trứng muối.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở bao bì. Nếu phiên bản 2025 sử dụng tông đỏ, sản phẩm năm nay chuyển sang màu vàng. Đây cũng là dấu hiệu để người mua và các đại lý phân biệt giữa hai phiên bản.

bánh dẻo ảnh 3

Nhà sáng tạo nội dung Ăn Gì Thương Ơi thử bánh dẻo nhân trứng muối phiên bản 2026. Ảnh: Ăn Gì Thương Ơi.

Giá bán cũng được điều chỉnh nhẹ. Nếu năm ngoái bánh có giá khoảng 300.000 đồng/chiếc hoặc 590.000 đồng/cặp, phiên bản năm nay được bán với giá 290.000 đồng/chiếc và 560.000 đồng/cặp.

Ngay sau khi mở bán, nhiều nhà sáng tạo nội dung đã mua cả hai phiên bản để so sánh.

Nhà sáng tạo nội dung Mẹ Sam Review nhận xét bánh 2025 có lớp vỏ mềm, hương hạt sen rõ hơn. Trong khi đó, bánh 2026 có phần vỏ ráo, ít ngọt, thoảng mùi vừng, tuy nhiên trứng muối cứng hơn nên khó dàn đều khi ép bánh. Người này cho rằng mỗi phiên bản sẽ phù hợp với khẩu vị khác nhau.

Tương tự, nhà sáng tạo nội dung Ăn Gì Thương Ơi đánh giá bánh mới vẫn giữ được độ dẻo, vị ngọt vừa phải và trứng muối thơm, song phần trứng vẫn chưa dễ tán đều như kỳ vọng.

Đáng chú ý, mùa Trung thu năm nay, nhiều thương hiệu bánh lớn cũng tung ra các dòng bánh dẻo nhân trứng muối tương tự. Bên cạnh nhân sen truyền thống, thị trường xuất hiện thêm nhiều biến tấu như trà xanh trứng muối, lava trứng muối hay các loại nhân kết hợp khác, cho thấy sức hút của dòng bánh này vẫn chưa hạ nhiệt sau hai mùa Trung thu liên tiếp.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh

Thêm cách ăn bánh dẻo Trung thu khó tin: Nướng cháy vỏ

Bánh dẻo Trung thu được "khai sáng" cách ăn mới bằng việc mang nướng đến khi lớp vỏ ngoài vàng giòn, nhân ấm mềm. Nhiều người nhanh chóng hưởng ứng và cho rằng ăn "ngon không tưởng".

15:47 5/10/2025

Bánh Trung thu xa hoa 'hết thời' ở Trung Quốc

Thị trường bánh Trung thu ở Trung Quốc đang bước vào thời kỳ "tỉnh ngộ" khi giới trẻ quay lưng với sự xa xỉ, kéo theo sự sụt giảm doanh số và lợi nhuận của các "ông lớn".

17:47 5/10/2025

Nhật Ánh

bánh dẻo bánh dẻo thị phi Trung thu trào lưu Tết Trung thu Bánh Trung thu bánh dẻo bánh nướng

    Đọc tiếp

    Bánh Trung thu nhân dế gây chia rẽ ở Trung Quốc

    Bánh Trung thu nhân dế gây chia rẽ ở Trung Quốc

    11:16 3/10/2025 11:16 3/10/2025

    0

    Thị trường bánh Trung thu tại Trung Quốc chứng kiến sự chuyển mình lớn, khi loại bỏ phân khúc sang trọng để mở đường cho các hương vị độc đáo, thậm chí là nhân dế.

    Quán bar đêm nâng ly, ngày chạy bộ ở TP.HCM

    Quán bar đêm nâng ly, ngày chạy bộ ở TP.HCM

    18 giờ trước 16:00 23/7/2026

    0

    Nhạc dân gian, cocktail lấy cảm hứng từ canh chua và nhân viên mặc áo bà ba tạo nên một không gian nightlife mang đậm hơi thở văn hóa đương đại Việt Nam tại TP.HCM.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý