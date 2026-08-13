Điều bất ngờ về chiếc bánh xoài dịp kỷ niệm 10 năm thành lập BlackPink

Xuất hiện trong những dịp đặc biệt của Rosé và Jang Wonyoung, chiếc bánh mùa hè nổi tiếng tại Hàn Quốc có thời điểm được săn đón đến mức thực khách phải đặt trước 2 tuần.

Chiếc bánh xoài được Rosé (BlackPink) chuẩn bị mừng kỷ niệm 10 năm ra mắt của nhóm. Ảnh: BlackPink.

Trong dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt của nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink ngày 8/8, Rosé mang đến một chiếc bánh xoài để cùng các thành viên đón dấu mốc đặc biệt. Đáng chú ý, 2 năm trước, nữ ca sĩ cũng chuẩn bị một chiếc bánh tương tự cho kỷ niệm 8 năm của nhóm.

Chiếc bánh này còn từng xuất hiện trong tiệc sinh nhật 22 tuổi của Jang Won-young - thành viên nhóm nhạc nữ IVE, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đây là mẫu bánh có tên gọi "Apple Mango Shortcake" (bánh shortcake táo xoài), được xem như một trong những món bánh làm nên tên tuổi của Pastry Boutique mỗi khi hè về. Thương hiệu bánh này thuộc The Shilla Seoul, khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Hàn Quốc, chuyên phục vụ bánh mì và bánh ngọt cao cấp.

Mẫu bánh Apple Mango Shortcake do thương hiệu Pastry Boutique giới thiệu: Ảnh: Pastry Boutique.

Bánh chỉ phục vụ theo mùa, được thực khách Hàn Quốc săn đón và thường xuyên cháy hàng hoặc yêu cầu đặt trước. Đặc biệt vào cao điểm tháng 7-8, khách có thể phải đặt trước ít nhất 4 ngày, thậm chí 2 tuần mới mua được.

Vào mùa cao điểm, giá một chiếc Apple Mango Shortcake có thể lên tới 125.000 won, tương đương khoảng 2,3 triệu đồng.

Sở dĩ mẫu bánh có mức giá cao do sử dụng xoài làm nguyên liệu chính. Ở Hàn Quốc, xoài được xem như một loại trái cây cao cấp, có giá đắt hơn nhiều so với Việt Nam. Giá một quả xoài nhập khẩu dao động từ 10.000 đến 20.000 won (khoảng 187.000-370.000 đồng) do điều kiện khí hậu không thuận lợi cho việc trồng xoài quy mô lớn và nguồn cung phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu.

Trong khi đó, tại Việt Nam, xoài được trồng phổ biến ở nhiều địa phương và có mức giá dễ tiếp cận hơn. Sự chênh lệch này càng thú vị khi nhiều du khách Hàn Quốc đến Việt Nam lại tìm mua và thưởng thức xoài ngay tại nơi loại trái cây này được trồng.

Nhiều nghệ sĩ và du khách Hàn từng bày tỏ sự yêu thích với xoài Việt Nam. Tháng 12/2025, mùa 2 chương trình Are You Sure?! chặng Đà Nẵng chính thức lên sóng. Trong một phân cảnh ghi hình, Jungkook (BTS) tỏ ra thích thú khi thưởng thức thạch rau câu xoài tại spa. Nam ca sĩ còn mang thêm vài phần về khách sạn để ăn tiếp.

Park Hae Jin cùng những người bạn thưởng thức bữa tiệc xoài thịnh soạn, tháng 5/2024. Ảnh: @parkhaezin_official

Tại buổi ra mắt phim Mang mẹ đi bỏ cuối tháng 7/2025 ở TP.HCM, diễn viên Jung Il Woo được tặng một giỏ xoài lớn. Nam tài tử sinh năm 1987 bất ngờ trước món quà và cho biết xoài Việt Nam có hương vị khác biệt so với những loại anh từng thưởng thức.

Tháng 5/2024, trong chuyến du lịch tới Nha Trang, nam diễn viên Hàn Quốc Park Hae Jin cùng nhóm bạn gây chú ý khi tự tay gọt xoài và tổ chức một bữa tiệc trái cây. Một người bạn trong nhóm tiết lộ cả đoàn còn mua tới 25 kg xoài để ăn thỏa thích trong chuyến đi.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tính đến tháng 12/2022, Việt Nam hiện đứng thứ 3 về cung cấp xoài cho riêng thị trường Hàn Quốc. Với tổng sản lượng đứng thứ 13 thế giới, xoài trong nước đã được xuất khẩu tới khoảng 40 quốc gia, tập trung chủ yếu tại Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu và Nhật Bản.

Trong khi đó, số liệu thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan cho thấy xuất khẩu xoài và các sản phẩm chế biến từ xoài của Việt Nam trong 11 tháng năm 2025 đạt hơn 378 triệu USD . Việt Nam thu về hơn 255 triệu USD từ xuất khẩu xoài tươi, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Trong khi đó, xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ xoài đạt 122 triệu USD , tăng nhẹ gần 13%.