5 đặc sản 'ngon nức nở' ở miền Tây

Không chỉ gắn với vùng sông nước, nhiều đặc sản miền Tây ngày nay đã có mặt ở khắp cả nước, trở thành món ăn quen thuộc với nhiều thực khách.

Từ những món ăn dân dã trên mâm cơm miền sông nước đến các đặc sản được sản xuất quy mô lớn và bán tại nhiều tỉnh thành, ẩm thực miền Tây ngày càng vượt ra khỏi phạm vi địa phương.

Lẩu mắm, bánh xèo, bánh pía hay ba khía không còn chỉ xuất hiện ở nơi khai sinh mà đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong thực đơn của nhiều nhà hàng, quán ăn trên cả nước. Tuy nhiên, với nhiều người, thưởng thức những món ăn này ngay tại miền Tây vẫn mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất nhờ nguyên liệu tươi ngon và hương vị bản địa.

Dưới đây là 5 đặc sản miền Tây nổi tiếng, góp phần đưa hương vị vùng sông nước đến gần hơn với thực khách khắp cả nước.

Lẩu mắm

Lẩu mắm là một trong những món ăn tiêu biểu nhất của miền Tây Nam Bộ. Nước dùng được nấu từ mắm cá linh hoặc mắm cá sặc, sau đó lọc kỹ để tạo vị đậm đà nhưng không quá gắt. Một nồi lẩu thường có cá, tôm, mực, thịt ba chỉ cùng hàng chục loại rau dân dã như bông súng, rau nhút, kèo nèo, bông điên điển, rau đắng...

Ngày nay, lẩu mắm xuất hiện tại nhiều nhà hàng trên cả nước, nhưng nhiều thực khách vẫn tìm về Cần Thơ, An Giang hay Đồng Tháp để thưởng thức hương vị nguyên bản gắn với những loại rau đồng theo mùa.

Bánh xèo

Bánh xèo miền Tây nổi bật với lớp vỏ mỏng, giòn, kích thước lớn và phần nhân đầy đặn gồm tôm, thịt, giá đỗ, đôi khi có thêm củ hũ dừa hoặc bông điên điển. Khi ăn, bánh được cuốn cùng nhiều loại rau sống rồi chấm nước mắm chua ngọt.

Không khó để tìm thấy bánh xèo miền Tây ở TP.HCM, Hà Nội hay nhiều tỉnh thành khác. Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn lựa chọn thưởng thức món ăn này tại các quán ven sông hoặc trong những khu miệt vườn để cảm nhận đúng hương vị địa phương.

Hủ tiếu

Hủ tiếu là một trong những món ăn làm nên tên tuổi của ẩm thực miền Tây Nam Bộ, gắn với đời sống người dân từ nhiều thế hệ.

Dọc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, mỗi địa phương lại có một biến tấu riêng, tạo nên những thương hiệu nổi tiếng như hủ tiếu Mỹ Tho (Đồng Tháp), hủ tiếu Sa Đéc (Đồng Tháp), hủ tiếu gõ hay hủ tiếu Nam Vang - món ăn có nguồn gốc từ Campuchia nhưng được người miền Nam biến tấu để phù hợp khẩu vị địa phương. Điểm khác biệt nằm ở sợi hủ tiếu, cách nấu nước dùng và các loại topping đi kèm, từ xương heo, tôm, thịt bằm đến nội tạng hay hải sản.

Không chỉ phổ biến tại miền Tây, hủ tiếu ngày nay xuất hiện ở hầu hết tỉnh thành trên cả nước, từ những xe đẩy ven đường đến các chuỗi nhà hàng. Nhiều du khách cũng xem đây là món ăn "phải thử" khi ghé đồng bằng sông Cửu Long, góp phần đưa hủ tiếu trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của ẩm thực Nam Bộ.

Ba khía

Ba khía là đặc sản quen thuộc của các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ như Cà Mau, Cần Thơ, An Giang và Vĩnh Long. Loài cua nhỏ sống ở rừng ngập mặn này thường được người dân muối cùng muối, đường, tỏi, ớt để tạo nên món ba khía muối - một trong những hương vị đặc trưng của vùng đất cực Nam. Thịt ba khía chắc, vị mặn hài hòa, thường ăn kèm cơm trắng hoặc rau sống.

Từ món ăn quen thuộc của người dân vùng rừng ngập mặn, ba khía ngày nay được đóng hũ, đóng hộp và phân phối rộng rãi trên cả nước. Nhiều nhà hàng miền Tây tại các thành phố lớn cũng đưa ba khía vào thực đơn như một món khai vị đặc trưng.

Bánh pía

Bánh pía có nguồn gốc từ cộng đồng người Hoa tại Sóc Trăng cũ (nay là Cần Thơ) và dần trở thành một trong những đặc sản nổi tiếng nhất miền Tây. Bánh có nhiều lớp vỏ mỏng, phần nhân truyền thống gồm đậu xanh, sầu riêng và trứng muối, tạo nên hương vị đặc trưng khó nhầm lẫn.

Hiện nay, bánh pía được sản xuất với quy mô lớn và có mặt tại hầu hết siêu thị, cửa hàng đặc sản trên cả nước. Dù vậy, nhiều du khách vẫn chọn mua bánh ngay tại Cần Thơ, nơi quy tụ nhiều thương hiệu lâu đời và vẫn giữ cách làm truyền thống.