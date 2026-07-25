Món ăn Việt đậm vị tỏi ớt đang khiến người Mỹ 'phát cuồng'

Tiếp nối cà phê muối, bánh khọt và bánh ram ít, nem chua đang trở thành món ăn Việt được nhiều thực khách tại Mỹ ăn thử.

Nem chua Việt Nam được giới trẻ Mỹ thi nhau ăn thử.Ảnh: Nem Thanh - Đặc Sản Nem Chua Thanh Hoá.

Những chiếc nem chua hồng tươi, điểm xuyết vài lát tỏi trắng và những miếng ớt đỏ đã thu hút Mimi Baretela (27 tuổi, quốc tịch Mỹ) ngay từ lần đầu nhìn thấy. Càng xem, cô càng tò mò và quyết định phải tìm ăn bằng được.

"Ngay từ lần đầu thưởng thức, tôi đã rất thích. Kết cấu của món ăn không khiến tôi e ngại, ớt và tỏi làm hương vị hấp dẫn hơn rất nhiều", Mimi chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Những ngày gần đây, chỉ cần tìm kiếm các từ khóa như "Vietnamese nem chua" hay "raw fermented pork Vietnam" (thịt lợn lên men kiểu Việt Nam) trên TikTok, người dùng sẽ bắt gặp hàng loạt video ăn thử, mukbang và đánh giá món ăn này từ các bạn trẻ tại Mỹ.

Mimi cho biết cô biết đến nem chua qua một video trên mạng xã hội. Với sở thích khám phá ẩm thực và công việc sáng tạo nội dung, Mimi quyết định tìm mua nem chua để trải nghiệm và chia sẻ với cộng đồng theo dõi mình.

Loại nem chua mà Mimi ăn thử được đặt trong những chiếc cốc nhựa nhỏ. Ảnh: NVCC.

Tại Mỹ, nem chua được bán dưới nhiều hình thức khác nhau, từ những miếng vuông nhỏ, dạng hình trụ lớn cho đến loại được đóng trong các cốc nhựa dùng một lần. Theo Mimi, cách đóng gói này giúp món ăn trở nên dễ thưởng thức hơn vì chỉ cần úp ra khỏi cốc là có thể dùng ngay.

Ban đầu, cô nghĩ mình có thể ăn cay khá tốt. Tuy nhiên, sau khi cắn phải một miếng ớt nhỏ, Mimi quyết định bỏ ớt ra trong những lần ăn sau. Dù vậy, hương vị chua nhẹ, hòa quyện cùng tỏi và gia vị đã khiến nem chua nhanh chóng trở thành một trong những món ăn vặt yêu thích của cô.

Theo cô, dù món ăn này có hương vị hấp dẫn nhưng nhiều người vẫn e dè vì hình thức bên ngoài.

Không chỉ Mimi, Kirsten Titus, nhà sáng tạo nội dung sở hữu 7,9 triệu người theo dõi trên TikTok cũng gây chú ý khi đăng video ăn thử nem chua Việt Nam.

Nem chua là đại diện ẩm thực duy nhất đến từ Việt Nam lọt top 54 món ăn với ớt ngon nhất thế giới năm 2024. Ảnh: AlongWalker.

Trong video, cô trải nghiệm cả 2 loại phổ biến là nem cắt thành miếng vuông và loại dạng hình trụ lớn. Kirsten nhận xét cả 2 đều ngon nhưng có sự khác biệt nhẹ về độ chua và độ đậm vị. Cô mô tả đây là món thịt lợn lên men kết hợp với nhiều loại gia vị, mang hương vị khá đặc biệt.

Cùng một số người bạn thưởng thức, Kirsten cho biết điều khiến cô ấn tượng nhất là vị chua tự nhiên của món ăn. Nhóm của cô đều đánh giá nem chua có hương vị thú vị và khác biệt so với các món thịt lên men mà họ từng ăn.

Nem chua là đặc sản nổi tiếng của Việt Nam, được làm từ thịt lợn nạc, bì lợn thái sợi cùng các loại gia vị như tỏi, ớt, tiêu và thính. Sau khi trộn đều, hỗn hợp được gói kín và ủ lên men tự nhiên trong vài ngày để tạo vị chua đặc trưng trước khi thưởng thức.

Không chỉ được yêu thích trong nước, món ăn này còn từng được quốc tế ghi nhận. Năm 2024, chuyên trang ẩm thực TasteAtlas công bố danh sách 54 món ăn với ớt ngon nhất thế giới, trong đó nem chua xếp ở vị trí 52. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng. TasteAtlas mô tả nem chua có sự hòa quyện của vị ngọt, mặn, chua và cay, thường được dùng như món khai vị hoặc ăn nhẹ, có thể chấm tương ớt hoặc nướng trước khi ăn.