Bánh mì chảo Việt Nam 700.000 đồng/phần hút khách tại Mỹ

Không gian tái hiện những con hẻm ở Hà Nội, TP.HCM cùng món bánh mì chảo khiến nhiều thực khách quốc tế tìm đến Phê - quán ăn Việt đang gây "sốt" tại New York (Mỹ).

Các nguyên liệu được đặt trong những chiếc chảo nhỏ, làm nóng trực tiếp trước khi mang ra cho thực khách. Ảnh: @infatuation_nyc.

Ngồi trong một nhà hàng giữa New York (Mỹ) đầu tháng 7, Alcira Barr (26 tuổi, đến từ Mexico) có cảm giác như vừa quay trở lại Việt Nam.

Trước mắt cô là những bộ bàn ghế nhựa quen thuộc như ở các quán ăn bình dân, những bức tường sơn vàng xen gạch cũ, cánh cổng sắt đã ngả màu thời gian, cột điện cùng nhiều chi tiết trang trí gợi nhớ những con hẻm ở Hà Nội hay TP.HCM.

"Họ đã tái hiện bầu không khí rất xuất sắc. Tôi thực sự có cảm giác như đang ngồi trong một con hẻm nhỏ ở Hà Nội hay TP.HCM", Alcira Barr chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Video ghi lại trải nghiệm của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đạt hơn 1,2 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy một tuần.

Địa điểm xuất hiện trong video là Phê, nhà hàng Việt tại New York, chủ yếu phục vụ bánh mì chảo và cà phê Việt. Dù mới khai trương, quán nhanh chóng gây sốt, nhiều thời điểm khách phải xếp hàng dài chờ vào ăn. Trên mạng xã hội, hàng loạt video trải nghiệm tại đây cũng liên tục được chia sẻ.

Bánh mì chảo tại Phê được báo Mỹ chia sẻ hồi tháng 6. Ảnh: The New York Times.

Từng du lịch tại Việt Nam, nữ du khách Mexico nhận xét bánh mì chảo ở đây có hương vị khá chuẩn, nguyên liệu tươi và gợi lại nhiều ký ức. Không chỉ món ăn, âm nhạc, bàn ghế nhựa, đôi đũa hay những chi tiết nhỏ trong quán cũng mang đến cảm giác như đang ở Việt Nam. Thậm chí, ngày hai vợ chồng ghé quán trời rất nóng, khiến trải nghiệm càng chân thực hơn.

Trong những chuyến đi trước đây, Alcira gần như ngày nào cũng ăn bánh mì vào bữa trưa và uống cà phê Việt thay cho bữa sáng. "Tôi đã ăn bánh mì ở rất nhiều nơi trên khắp Việt Nam nên không nhớ nổi mình đã ăn bao nhiêu ổ. Bánh mì chảo ở Phê mang đến cảm giác rất chân thực. Họ không chỉ phục vụ một món ăn, mà còn gợi lại cả một ký ức", cô chia sẻ.

Theo Alcira, dù Phê tái hiện khá trọn vẹn trải nghiệm ẩm thực Việt nhưng mức giá tất nhiên khác xa. Một phần bánh mì chảo có giá 28 USD (hơn 700.000 đồng), đổi lại nhà hàng không nhận tiền tip. Trong khi đó, bữa ăn tương tự ở Việt Nam có lẽ chỉ khoảng 3 USD (gần 80.000 đồng). Cô cho rằng mức giá này là điều dễ hiểu bởi New York là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Alice Wang, nhà sáng tạo nội dung ẩm thực sống tại New York, cũng tìm đến Phê sau khi thấy nhà hàng xuất hiện trên Instagram.

Không gian đậm chất Việt Nam tại nhà hàng Phê (ảnh trái) khiến thực khách kéo đến, xếp hàng dài chờ vào ăn (ảnh phải). Ảnh: Alcira Barr, Alice Wang.

Cô gọi bánh mì chảo cùng một ly cà phê Việt. Điều khiến Alice ấn tượng nhất là cách món ăn được phục vụ như một phiên bản "tách rời" của bánh mì truyền thống. Thực khách được ăn không giới hạn bánh mì nướng tại chỗ và có thể thưởng thức theo nhiều cách khác nhau: ăn riêng với phần thịt, tự kẹp thành những chiếc bánh mì nhỏ hoặc xé bánh để chấm vào phần nước xốt đậm đà trong chảo.

"Tôi thích việc chính ổ bánh mì trở thành một trong những 'ngôi sao' của bữa ăn thay vì chỉ đóng vai trò là lớp vỏ kẹp nhân. Bánh mì được nướng nhẹ, lớp vỏ vàng giòn còn bên trong mềm và dai vừa phải", Wang chia sẻ.

Không gian của quán cũng khiến cô nhớ lại chuyến du lịch Việt Nam nhiều năm trước. Những chiếc bàn ghế nhựa thấp cùng xe bánh mì đặt ngay trước cửa tạo cảm giác như đang bước vào một góc phố Việt Nam giữa lòng New York.

Những ổ bánh mì tại nhà hàng Phê được nướng nóng hổi, sau đó mang ra cho thực khách. Ảnh: @infatuation_nyc.

Sức hút của Phê cũng được truyền thông Mỹ ghi nhận. Đầu tháng 6, The New York Times đưa quán vào danh sách những địa chỉ ẩm thực nổi bật của New York, gọi đây là điểm đến mới mang đậm dấu ấn Việt Nam tại khu Chinatown.

Hiện quán chỉ phục vụ một món chính là bánh mì chảo. Phần đồ chua, pate, dầu hành, nước sốt đều được phục vụ miễn phí và có thể gọi thêm không giới hạn. Điểm nhấn là chiếc chảo nóng với xúc xích, giăm bông, hành tây và trứng lòng đào, dùng kèm những ổ bánh mì nhỏ vỏ mỏng, giòn. Theo The New York Times, không chỉ món ăn mà chính trải nghiệm ngồi hàng giờ bên một suất bánh mì chảo, vừa ăn vừa trò chuyện theo phong cách cà phê Việt cũng là điều khiến Phê trở nên khác biệt giữa New York.