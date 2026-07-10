Khách Tây quỳ lạy cảm ơn chủ quán bánh mì ở Cát Bà

Sau bữa tối tại một quán ăn ở Cát Bà, du khách đến từ Ba Lan bất ngờ quỳ xuống cảm ơn chủ quán, người trực tiếp nấu các món Việt cho nhóm.

Khách Tây lạy chủ quán ở Cát Bà Để cảm ơn bữa ăn ngon và chất lượng, nhóm 3 du khách đến từ Ba Lan đã lạy chủ quán ở Cát Bà.

Tối 4/7, 3 du khách đến từ Ba Lan ghé một quán ăn trên đường Núi Ngọc, đặc khu Cát Hải (thị trấn Cát Bà cũ), TP Hải Phòng, để dùng bữa tối. Sau khi thưởng thức các món Việt, một người trong nhóm bất ngờ quỳ xuống cảm ơn chủ quán, người trực tiếp nấu ăn, khiến những người có mặt bất ngờ và xúc động.

Khoảnh khắc này sau đó được chủ quán đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Bùi Dương Nam (30 tuổi, con trai chủ quán) cho biết nhóm khách trong video lưu trú tại Cát Bà khoảng 3 ngày vào đầu tháng 7. Trong thời gian ở đảo, gần như ngày nào họ cũng ghé quán của gia đình anh thưởng thức đồ ăn.

Sau bữa đầu tiên, 3 nam du khách rủ bạn bè của mình cùng quay lại thưởng thức đồ ăn.

Theo anh Nam, tối 4/7, nhóm khách gọi miến trộn hải sản, bún chả và phở bò. Sau bữa ăn, trong lúc trò chuyện và thể hiện sự hào hứng với trải nghiệm ẩm thực tại quán, một người trong nhóm tiến đến gần mẹ anh rồi quỳ xuống bày tỏ sự cảm ơn.

“Bạn ấy nói ‘thank you mama’, như một cách cảm ơn người đã trực tiếp nấu bữa ăn cho mình”, Nam kể.

Với chủ quán, đây là khoảnh khắc bất ngờ nhưng đáng nhớ. Anh cho rằng hành động của vị khách xuất phát từ sự hài lòng với món ăn và cảm giác thân thiện khi dùng bữa trong một không gian quán gia đình.

“Không phải ai cũng thể hiện tình cảm theo cách như vậy. Khi chứng kiến khoảnh khắc đó, tôi rất vui và hạnh phúc”, anh chia sẻ.

Sau bữa đầu tiên, nhóm còn dẫn thêm bạn bè đến quán, coi đây như một địa chỉ quen thuộc trong hành trình ở đảo.

“Các bạn ấy ăn xong thấy thích nên những lần sau quay lại còn rủ thêm bạn đi cùng. Với người làm quán, đó là sự động viên rất lớn”, Nam chia sẻ.

Tiệm bánh mì ở Cát Bà chủ yếu đón khách nước ngoài vào mùa cao điểm.

Nam cho biết quán của gia đình anh phục vụ bánh mì cùng nhiều món Việt quen thuộc như bún chả, phở bò, miến, mì xào, cơm rang. Trong đó, bánh mì là món được nhiều khách nước ngoài yêu thích nhất. Giá bánh mì tại quán dao động 30.000-60.000 đồng, còn các món ăn chính có giá cao nhất khoảng 90.000 đồng. Vào mùa cao điểm khách quốc tế, quán có thể bán khoảng 200-250 ổ bánh mì mỗi ngày, chưa tính các món ăn và đồ uống khác.

Theo chủ quán, điều khiến nhiều du khách nước ngoài thích thú không chỉ là món ăn mà còn là không khí gần gũi của một quán ăn gia đình. Bếp được đặt mở, khách có thể nhìn thấy mẹ anh và các thành viên trong nhà trực tiếp chuẩn bị, nấu nướng và phục vụ.

“Hầu như khách nào đến quán cũng cảm ơn vì đồ ăn ngon và sự thân thiện của gia đình. Với họ, đó là sự kết hợp giữa chất lượng món ăn và cảm giác được đón tiếp chân thành”, anh Nam nói.

Quán nổi tiếng trên các diễn đàn review đồ ăn ở Cát Bà được nhiều khách quốc tế gợi ý.

Bánh mì Cát Bà nằm cách khu vực bãi biển khoảng 5-7 phút đi bộ. Quán đã hoạt động hơn 3 năm, hiện có sức chứa khoảng 70 khách cùng lúc. Vào mùa cao điểm, từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, 100% thực khách của quán là khách nước ngoài.

Nam cho biết đây là nhóm khách chủ đạo, thường đến Cát Bà để trekking, tham quan vịnh, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm đời sống địa phương.

Ngược lại, vào mùa hè, lượng khách Việt đến Cát Bà tăng mạnh. Theo Nam, thời điểm này khách quốc tế có phần ít hơn do giá phòng tăng, nguồn phòng lưu trú khan hiếm và nhiều cơ sở ưu tiên phục vụ nhu cầu du lịch nội địa.

Cát Bà là đảo du lịch nổi tiếng của Hải Phòng, thuộc đặc khu Cát Hải. Đây là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn nhờ cảnh quan biển đảo, vịnh Lan Hạ, Vườn quốc gia Cát Bà, các bãi tắm và hoạt động trải nghiệm như trekking, chèo kayak, đi vịnh, khám phá làng chài. Cát Bà cũng là một phần của quần thể Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà. Theo UNESCO, quần đảo Cát Bà được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2004 và được bổ sung vào Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long thông qua đợt mở rộng ranh giới năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, Hải Phòng ước đón hơn 8,72 triệu lượt khách du lịch, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quần đảo Cát Bà đón hơn 2,5 triệu lượt khách, tăng 23,5%, trong đó có hơn 583.300 khách quốc tế và hơn 1,82 triệu khách nội địa.