Hòn đảo nổi tiếng ở Việt Nam liên tục gây bất ngờ trên báo ngoại

Đảo Cát Bà liên tiếp xuất hiện trên các tạp chí du lịch quốc tế nhờ cảnh quan hoang sơ, bãi biển đẹp và trải nghiệm khám phá thiên nhiên.

Người dân và du khách tắm biển, nhảy sóng tại bãi tắm Cát Cò 3, Cát Bà, Hải Phòng, năm 2019. Ảnh: Việt Hùng.

Trong danh sách 15 điểm đến trăng mật tiết kiệm nhất thế giới do tạp chí du lịch Condé Nast Traveler (CN Traveler) bình chọn, Việt Nam được đánh giá là lựa chọn phù hợp cho các cặp đôi muốn tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn với chi phí hợp lý. Chuyên gia du lịch Claire B. Soares nhận định Việt Nam mang lại "trải nghiệm xa xỉ với chi phí hợp lý".

Ngoài Đà Lạt, Hội An, TP.HCM và Đà Nẵng, CN Traveler cũng giới thiệu đảo Cát Bà là điểm dừng chân phù hợp để khám phá kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam. Phần lớn diện tích đảo là vườn quốc gia với vẻ đẹp hoang sơ, có thêm 3 bãi biển cát nhỏ nằm gần thị trấn Cát Bà cũ (nay thuộc đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng), nơi đông dân nhất trên đảo.

"Đảo ngọc" miền Bắc

Cát Bà gồm 367 đảo nằm ở phía Nam vịnh Hạ Long với diện tích hơn 260 km2. Trong đó, đảo Cát Bà, còn được gọi là đảo ngọc, là điểm đến thu hút đông du khách nhờ cảnh quan đặc trưng với núi đá vôi và vùng biển xanh lặng. Nhiều du khách chỉ lưu lại một ngày trước khi tiếp tục hành trình tới các đảo nhỏ xung quanh, song những người yêu thích khám phá thường ở lại lâu hơn.

Nơi đây được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới (năm 2004), được Chính phủ xếp hạng Danh lam thắng cảnh - Di tích quốc gia đặc biệt (năm 2013) và trở thành Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (năm 2023).

Bãi tắm Cát Cò 3 trên đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, năm 2019. Ảnh: Duy Hiệu.

Đây không phải lần đầu đảo Cát Bà gây chú ý trên báo quốc tế. Hồi tháng 3, cũng chính CN Traveler từng ca ngợi bãi tắm Cát Cò 3 tại Cát Bà là một trong những bãi biển "tuyệt vời nhất".

Khác với bãi tắm Cát Cò 1 và 2, Cát Cò 3 nổi bật với dải cát mịn, nước trong và không gian yên tĩnh, nhìn ra các đảo đá vôi của vịnh Lan Hạ. Nơi đây được đánh giá mang hơi thở hiện đại nhờ hệ thống resort, nhà hàng và dịch vụ nghỉ dưỡng xây dựng quanh bãi biển.

Bãi tắm cung cấp nhiều hoạt động vui chơi như chèo kayak, kéo thuyền chuối cùng hệ thống nhà hàng phục vụ hải sản tươi sống. Sau khi tham gia các trải nghiệm ngoài trời, du khách có thể nghỉ ngơi và thưởng thức ẩm thực ngay bên bờ biển.

Không gian tương đối tách biệt giúp nơi đây vẫn giữ được nét nguyên sơ. Tuy nhiên, vào dịp lễ và cuối tuần mùa hè, lượng khách thường tăng cao. Du khách được khuyến nghị chọn khung giờ sáng sớm hoặc chiều muộn để tận hưởng không gian yên tĩnh hơn.

Thuyền, bè hoạt động tại bãi tắm Cát Cò 3 trên đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, năm 2019. Ảnh: Việt Hùng.

Chưa hết "hot" trên báo ngoại

Trước đó, tháng 11/2025, tạp chí National Geographic vinh danh Cát Bà là "sân chơi" lý tưởng cho những người yêu thích leo núi, khám phá hang động và chinh phục các vách đá vôi hướng ra biển.

Theo đó, những vách núi đá vôi tại Cát Bà được xem là điểm đến hấp dẫn với người mê leo núi. Nổi bật trong số đó là thung lũng Bướm với hệ thống hang động và vách đá vươn ra biển, nổi tiếng với hình thức leo tự do không dây trên mặt nước.

Với du khách muốn tìm kiếm trải nghiệm nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn ngắm cảnh ngoạn mục, có thể lựa chọn trekking đỉnh Ngự Lâm hoặc chèo kayak giữa làn nước phát sáng bởi sinh vật phù du vào ban đêm.

Trên nền tảng Agoda, Cát Bà nằm trong nhóm điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam đầu năm 2025. Trong khi đó, trên Tripadvisor, điểm đến này thường xuyên nhận được đánh giá tích cực từ du khách quốc tế nhờ vẻ đẹp hoang sơ của vịnh Lan Hạ, hệ sinh thái đa dạng của Vườn quốc gia Cát Bà và không gian yên bình.

Phà ra đảo Cát Bà chật cứng du khách và phương tiện trong ngày 30/4. Ảnh: Cat Ba Transport.

Cát Bà cũng là một trong những điểm du lịch nổi bật dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, trong kỳ nghỉ lễ, Cát Bà đạt công suất phòng 100%, đón khoảng 70.350 lượt khách, tiếp tục khẳng định sức hút của điểm đến nghỉ dưỡng biển đảo mùa cao điểm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Phạm Trí Tuyến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cát Hải, cho biết toàn bộ hệ thống vận chuyển ra đảo như phà và cáp treo đều hoạt động hết công suất, rơi vào tình trạng quá tải trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Các bãi tắm như Cát Cò 1, 2, 3 luôn đông đúc, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

Dữ liệu từ các đầu mối vận chuyển gồm bến phà, tàu cao tốc, cáp treo và các hãng vận tải cho thấy lượng khách tới Cát Bà tăng mạnh so với dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương trước đó.