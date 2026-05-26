Dòng thác mang tên kỳ lạ ở Thanh Hóa hút khách ngày nắng như thiêu đốt

Thác Ma Hao nằm ở độ cao trên 1.200m so với mực nước biển, lọt thỏm giữa cánh rừng xanh ngát, mang vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ ở xã Linh Sơn (tỉnh Thanh Hóa ).

Những ngày này, khi thời tiết nắng nóng , oi bức, rất đông người dân và du khách tìm đến thác Ma Hao để "giải nhiệt".

Từ trên cao, dòng nước trắng xóa, mát lạnh len qua các tầng đá phủ rêu xanh rồi đổ xuống khe sâu khiến du khách không giấu được sự thích thú khi lần đầu đặt chân tới đây.

"Giữa thời tiết nắng nóng thế này, được vào rừng tắm thác cảm giác rất thư giãn. Ở đây không rất dễ chịu, nước mát lạnh nên gia đình tôi cùng nhóm bạn đến tham quan, tắm mát", anh Cương (trú phường Sầm Sơn) cho hay.

Dưới chân thác, từng nhóm bạn trẻ, gia đình ngâm mình trong làn nước trong vắt. Không chỉ tắm mát, nhiều du khách còn tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc giữa khung cảnh núi rừng nguyên sơ.

Những bãi đá và dòng suối len lỏi giữa cánh rừng xanh ngắt khiến du khách, người dân thích thú tắm mát, khám phá.

Theo chính quyền xã Linh Sơn, địa phương đang phối hợp nhà đầu tư để sớm đưa dự án khu du lịch sinh thái thác Ma Hao đi vào triển khai, hoạt động nhằm phát huy vẻ đẹp tiềm năng vốn có.

Dọc theo những con dốc uốn lượn giữa đại ngàn dẫn vào khu vực thác Ma Hao là những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau trên sườn núi. Thời điểm này, lúa bắt đầu chuyển sắc vàng óng xen lẫn màu xanh của núi rừng, tạo nên khung cảnh vùng cao yên bình, thơ mộng.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

