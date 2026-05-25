Nơi lắp điều hòa ngoài đường, chim rơi xuống đất vì nắng nóng

Ở Kuwait, cái nóng hơn 50 độ C khiến điều hòa không chỉ hiện diện trong nhà mà còn được đưa ra ngoài đường phố để giúp con người chống chọi với mùa hè khắc nghiệt.

Thành phố Kuwait là một trong những nơi nóng nhất thế giới, nơi nhiệt độ mùa hè thường xuyên vượt ngưỡng 50 độ C. Ảnh: Rex.

Giữa mùa hè ở thành phố Kuwait (thủ đô của Kuwait ở Trung Đông, nằm rìa phía Bắc vịnh Ba Tư), người dân bước ra đường vào giữa trưa có cảm giác như đứng trước cửa một lò nung đang mở rộng.

Nhiệt độ tại đây thường xuyên vượt 50 độ C, có thời điểm chạm 54 độ C - ngưỡng nhiệt khiến nhiều hoạt động ngoài trời trở nên khó khăn.

Tại một số khu vực thương mại và tuyến phố đông người, điều hòa không khí xuất hiện cả ngoài trời. Các luồng khí mát được lắp dọc mặt tiền hoặc không gian công cộng nhằm giảm bớt cảm giác oi bức cho người đi bộ. Với người dân địa phương, đây không còn là chuyện xa lạ mà là một phần quen thuộc của cuộc sống ở vùng vịnh - nơi mùa hè kéo dài và nhiệt độ thường xuyên chạm ngưỡng kỷ lục, theo SCMP.

Một trong những công việc quan trọng nhất ở Kuwait, đặc biệt là trong những tháng hè nóng bức khó chịu, là sửa chữa máy lạnh. Ảnh: Kuwait Times.

Cái nóng ở đây đôi khi còn gây ra những cảnh tượng bất thường. Có thời điểm, chim rơi khỏi bầu trời do mất nước và kiệt sức trong những đợt nắng kéo dài.

Ở phía bên kia địa cầu, Thung Lũng Chết (Death Valley) thuộc bang California, Mỹ, từ lâu được xem là biểu tượng của cái nóng cực hạn trên Trái Đất. Khu vực Furnace Creek tại thung lũng này từng ghi nhận mức 56,7 độ C vào ngày 10/7/1913, hiện vẫn được Tổ chức Khí tượng Thế giới công nhận là nhiệt độ không khí cao nhất từng được ghi nhận chính thức.

Cái nóng ở Death Valley không chỉ đến từ nắng sa mạc. Địa hình đặc biệt khiến nơi này giống một “lò nung” tự nhiên: thung lũng nằm thấp hơn mực nước biển, bị bao quanh bởi các dãy núi, không khí nóng khó thoát ra ngoài. Ban ngày, đá và nền đất hấp thụ nhiệt mạnh; khi nhiệt tích tụ, toàn bộ khu vực trở nên khô rát, hầm hập, khiến cảm giác thực tế còn khắc nghiệt hơn con số đo được.

Vào mùa hè, nhiệt độ tại Death Valley thường xuyên vượt 45 độ C, nhiều thời điểm lên trên 50 độ C. Với du khách, đây là điểm đến hấp dẫn vì danh xưng “nơi nóng nhất hành tinh”, nhưng cũng là khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cơ quan quản lý công viên thường khuyến cáo khách tham quan tránh di chuyển vào giữa trưa, mang đủ nước, hạn chế đi bộ đường dài và không chủ quan với nền nhiệt cực đoan.

Một người đàn ông đặt chai đá lên đầu để giải nhiệt bên cạnh bảng nhiệt kế tại Trung tâm Du khách Furnace Creek, Thung lũng Chết (California). Ảnh: Reuters.

Điều đáng chú ý là, dù khắc nghiệt, Death Valley không phải vùng đất hoàn toàn vắng bóng con người. Một số cộng đồng bản địa, nhân viên công viên quốc gia và người làm dịch vụ du lịch vẫn sinh sống, làm việc quanh khu vực này.

Cuộc sống ở đây buộc con người phải thích nghi với nhịp sinh hoạt khác biệt: tránh nắng gắt ban ngày, di chuyển vào sáng sớm hoặc chiều muộn, đồng thời phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn nước và các biện pháp làm mát.