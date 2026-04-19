Cảnh báo nhiệt độ cảm nhận 42-51,9 độ C ở Bangkok

Bangkok đang trải qua chuỗi ngày nắng nóng kéo dài với chỉ số nhiệt liên tục ở mức nguy hiểm. Giới chức cảnh báo rủi ro sức khỏe gia tăng, đặc biệt với người lao động ngoài trời và khách du lịch.

Du khách chụp ảnh dưới ánh nắng chói chang tại cầu vượt dành cho người đi bộ ở ngã tư Pathumwan, Bangkok. Ảnh: Apichart Jinakul/ Bangkok Post.

Ngày 18/4, Bangkok tiếp tục chìm trong thời tiết oi bức. Theo The Nation, chỉ số nhiệt tại thủ đô Thái Lan trong ngày này vẫn duy trì ở mức "nguy hiểm", đánh dấu 18 ngày nắng nóng cao độ liên tiếp kể từ đầu tháng 4.

Đây là chỉ số phản ánh mức nhiệt cơ thể thực sự cảm nhận, được tính dựa trên sự kết hợp giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm, yếu tố khiến cái nóng trở nên ngột ngạt hơn so với con số đo được.

Khi chỉ số này dao động 42-51,9 độ C, cơ thể bắt đầu chịu áp lực lớn từ môi trường. Những biểu hiện ban đầu như mệt mỏi, chóng mặt, phát ban hay chuột rút có thể nhanh chóng xuất hiện. Trong trường hợp nặng hơn, nguy cơ say nắng hoàn toàn có thể xảy ra, đe dọa đến tính mạng con người nếu không được xử lý kịp thời.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Bangkok liên tục phát đi cảnh báo, kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt. Những nhóm dễ bị tổn thương như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính hay khách du lịch được đặc biệt lưu ý.

Với những người lao động ngoài trời hoặc thường xuyên vận động, việc bổ sung nước, nghỉ ngơi hợp lý và theo dõi sức khỏe trở thành điều bắt buộc.

Người dân nô đùa với nước trong lễ hội Songkran tại Bangkok (Thái Lan), ngày 12/4. Ảnh: Patipat Janthong/Reuters.

Giữa tháng 4, thời điểm diễn ra lễ hội Songkran cũng là lúc Bangkok bước vào giai đoạn nóng nhất trong năm.

Theo Bangkok Post, du khách tại Thủ đô của Thái Lan phải vật lộn với cái nóng gay gắt và tình trạng đông đúc khi thành phố chuẩn bị bước vào lễ hội Songkran, với nhiệt độ và lượng người đều tăng cao.

Nhiệt độ chạm ngưỡng 37 độ C vào ngày 9/4, nắng gắt và độ ẩm cao khiến việc di chuyển ngoài trời trở nên khó khăn, buộc nhiều người dân phải hạn chế ra ngoài vào ban ngày, ưu tiên ở trong không gian có điều hòa. Những người vẫn phải ra đường thường che chắn kín, di chuyển nhanh giữa các khu vực có bóng râm hoặc ghé vào cửa hàng tiện lợi để tránh nóng.

Dù vậy, lượng du khách đổ về thủ đô Thái Lan trong dịp Songkran vẫn tăng mạnh. Tại các điểm đông người như Khao San Road, dòng người tập trung dày đặc trong suốt những ngày lễ. Hoạt động té nước diễn ra liên tục, phần nào giúp giảm cảm giác oi bức, nhưng mật độ đám đông và nền nhiệt cao vẫn khiến trải nghiệm ngoài trời trở nên khá khắc nghiệt đối với cả người dân lẫn du khách.

Du khách bất chấp nhiệt độ cao ở Bangkok, nô đùa với nước trong lễ hội Songkran, ngày 13/4. Ảnh: Patipat Janthong/Reuters.

Theo phân loại của Sở Môi trường thuộc Chính quyền Thủ đô Bangkok, chỉ số nhiệt được chia thành bốn cấp độ:

Mức 1, nhiệt độ 27-32,9 độ C được coi là "cần theo dõi", người dân được khuyến cáo nên tuân thủ các cảnh báo về nắng nóng và, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao, nên uống nước thường xuyên.

Mức 2, nhiệt độ 33-41,9 độ C được coi là "cảnh báo" và khuyến cáo nên giảm các hoạt động ngoài trời từ 11-15h.

Mức 3, nhiệt độ 42-51,9 độ C được xếp vào loại “nguy hiểm”.

Mức 4, nhiệt độ trên 52 độ C được coi là "nguy hiểm cực độ", ở mức đó các hoạt động ngoài trời nên được dừng lại hoàn toàn.