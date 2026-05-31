Chàng trai Nhật đến Việt Nam 6 lần mỗi năm

Say mê ẩm thực Việt suốt 15 năm, Yuki Mori cho biết Việt Nam không chỉ thay đổi cuộc sống mà còn là điều đưa anh đến công việc hiện tại.

Yuki Mori cùng người bạn Nhật Bản khám phá Đà Nẵng.

Tháng 5, Yuki Mori (40 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) có mặt tại Việt Nam trong một chuyến đi kéo dài gần 2 tuần. Đây là một phần trong thói quen anh đã duy trì nhiều năm qua: ghé Việt Nam khoảng 6 lần mỗi năm.

Lần này, Mori đi Đà Nẵng, TP.HCM và miền Tây Nam Bộ. Người đàn ông Nhật Bản hòa mình vào cuộc sống thường nhật của người dân địa phương. Anh lang thang qua những khu chợ, ngồi ở các quán ăn bình dân, thưởng thức đủ món đặc sản từ cơm tấm, bánh mì, bún mắm, bánh xèo, hủ tiếu đến các món ăn vặt như chè, bò bía. Mỗi khi thử một món ăn, Mori thường hào hứng thốt lên bằng tiếng Việt: "Ngon nhức nách".

"Tôi luôn ước mình có thể ở lại lâu hơn", anh nói với Tri Thức - Znews.

Quá "nghiện" đồ ăn Việt

Lần đầu tiên Mori đặt chân đến Việt Nam cách đây khoảng 15 năm, trong chuyến du lịch tới Hà Nội và TP.HCM.

Yuki Mori chụp ảnh áo dài đón Tết hồi tháng 2.

Ký ức còn đọng lại rõ nhất với anh là những con phố đông đúc, nguồn năng lượng sôi động của cuộc sống thường ngày và những bữa ăn đầy bất ngờ.

Từ chuyến đi đó, anh bắt đầu quay lại Việt Nam nhiều lần mỗi năm. Anh đi nhiều nơi, từ vịnh Hạ Long, Hưng Yên, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Côn Đảo đến miền Tây sông nước. Mỗi chuyến đi, tình cảm dành cho đất nước này ngày càng lớn hơn.

Mori cho rằng điểm đặc biệt nhất của ẩm thực Việt Nam nằm ở vẻ ngoài giản dị nhưng hương vị lại sâu sắc. Nhiều món ăn trông đơn giản, nguyên liệu không cầu kỳ, nhưng khi thưởng thức lại có nhiều tầng hương vị khác nhau.

Điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là cùng một món ăn nhưng mỗi địa phương, mỗi quán lại có hương vị riêng. Chính sự đa dạng ấy khiến mỗi chuyến đi đến Việt Nam đều mang đến những khám phá mới.

Vị khách Nhật say mê ăn lẩu mắm và nói "ngon nhức nách" ngay khi thử miếng đầu tiên.

Anh đặc biệt yêu thích các quán ăn đường phố và món ăn gia đình. Với Mori, đó không chỉ là nơi để ăn mà còn là nơi cảm nhận văn hóa, nhịp sống và con người Việt Nam.

Nếu phải chọn món yêu thích nhất, Mori cho biết bún đậu mắm tôm và lẩu mắm là hai cái tên đặc biệt với mình. Anh thừa nhận rất khó để chọn ra một món ngon duy nhất vì gần như món nào cũng mang đến trải nghiệm khác nhau.

"Đồ ăn Việt ngon vượt mức cho phép", anh nói vui.

Theo anh, điều khiến mình yêu Việt Nam không chỉ là ẩm thực mà còn là văn hóa, lối sống và sự ấm áp của con người. Anh kể từng nhiều lần được những người xa lạ ở quán ăn hay khu chợ chủ động bắt chuyện, chia sẻ món ăn hoặc nhiệt tình giúp đỡ.

"Mỗi lần quay lại, tôi lại cảm thấy gắn bó hơn với đất nước này. Có điều gì đó ở Việt Nam rất khó diễn tả bằng lời, một cảm giác không gì thay thế được", Mori chia sẻ.

"Việt Nam đã cho tôi một công việc"

Tình yêu dành cho Việt Nam dần ảnh hưởng đến cả công việc của Mori. Hiện anh điều hành một nhà hàng Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản. Nhà hàng đã tồn tại khoảng 25 năm, Mori tiếp quản cách đây 16 năm thay vì tự xây dựng từ đầu.

Ban đầu, phần lớn nhân viên và khách hàng đều là người Nhật. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó với Việt Nam, anh dần thay đổi định hướng, tập trung nhiều hơn vào việc giới thiệu ẩm thực và văn hóa Việt Nam.

Hiện nhà hàng phục vụ hơn 100 món ăn khác nhau, từ phở, bún, nem cuốn đến những nguyên liệu quen thuộc với người Việt như vịt, ếch hay dê. Bên cạnh đó còn có nhiều loại bia và đồ uống Việt Nam.

Quán ăn bán món Việt của Mori tại Osaka (Nhật Bản) được trang trí và bán những món đậm chất Việt như bún chả, gỏi cuốn, nem rán...

Điều khiến Mori vui nhất là ngày càng có nhiều người Việt sống tại Nhật trở thành khách quen. Nhiều người nói với anh rằng món ăn ở đây mang lại cảm giác gần gũi, gợi nhớ hương vị quê nhà.

Để làm được điều đó, Mori không chỉ dựa vào các đầu bếp người Việt. Trong suốt nhiều năm, anh liên tục trở lại Việt Nam để học hỏi. Thay vì chỉ ghé các nhà hàng nổi tiếng, anh dành phần lớn thời gian ở chợ địa phương, quán ăn nhỏ hoặc những bữa cơm gia đình để hiểu rõ hơn về hương vị bản địa.

"Tôi không xem đây là điều mình tự tạo ra. Đó là thành quả được xây dựng cùng những người bạn Việt Nam trong suốt nhiều năm", anh nói.

Với Mori, Việt Nam không đơn thuần là một điểm đến yêu thích. Đó là nơi đã thay đổi cuộc đời anh, ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ và cách nhìn nhận cuộc sống.

"Nếu không gặp Việt Nam, tôi chắc chắn sẽ không có cuộc sống như ngày hôm nay", người đàn ông Nhật Bản chia sẻ.