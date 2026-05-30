Thêm món mới muốn 'soán ngôi' matcha

Từng đứng sau matcha latte hay trà sữa trân châu, horchata đang nổi lên như cái tên mới trên thực đơn mùa hè tại nhiều quán cà phê, nhà hàng và quầy bar ở châu Mỹ và châu Âu.

Món horchata tại Wahaca đang cạnh tranh gay gắt với matcha latte. Ảnh: Wahaca.

Loại đồ uống có vị ngọt, béo nhẹ này vốn quen thuộc ở Tây Ban Nha và Mexico. Tùy phiên bản, horchata có thể được làm từ gạo, quế, vani, đường hoặc củ hổ ngâm, xay nhuyễn rồi làm lạnh. Hương vị của nó thường được mô tả như sữa ngũ cốc, vừa dễ uống, vừa gợi cảm giác hoài niệm.

Sự chú ý dành cho horchata tăng rõ trong thời gian gần đây. Tại Mỹ, Starbucks đưa món horchata iced shaken espresso trở lại thực đơn mùa hè, đồng thời bổ sung thêm phiên bản horchata frappuccino mới. Theo Guardian, đồ uống này từng vượt các dòng espresso lắc đá theo mùa trước đó, với mức tăng trưởng 44%.

Tại Anh, nơi horchata trước đây chưa quá phổ biến, món uống này bắt đầu xuất hiện dưới nhiều biến tấu. Một số quán cà phê phục vụ “dirty horchata” với espresso, tương tự cách “dirty chai” từng được ưa chuộng.

“Mọi người thực sự rất thích món này”, đại diện Tacos Padre ở London nói về ly horchata đang được thực khách yêu thích. Ảnh: James Moyle.

Trên mạng xã hội, công thức horchata kiểu Mexico cũng lan rộng, thường kết hợp gạo, quế, vani và đường, đôi khi thêm sữa để tạo độ béo.

Ở Mexico, horchata thuộc nhóm aguas frescas, tức các loại nước giải khát tươi, không cồn. Phiên bản truyền thống thường không dùng sữa. Trong khi đó, horchata Tây Ban Nha phổ biến tại Valencia lại được làm từ củ hổ, ăn kèm fartons, loại bánh ngọt dài đặc trưng của vùng này.

Tại London, một số cửa hàng Mexico đã bán horchata đóng chai hoặc pha sẵn. Thức uống này được mô tả là mát lạnh, ngọt, mịn, có mùi quế rõ và dễ uống trong những ngày nóng.

Thống kê từ Guardian, trong 3 tháng tính đến thời điểm bài viết được đăng, lượt tìm kiếm trên Google tại Anh cho cụm “horchata là gì” tăng 30%, còn “horchata Mexico” tăng 20%. Từ khóa “horchata BuzzBallz” cũng được xếp vào nhóm “đột phá”, tức lượng tìm kiếm tăng hơn 5.000%.

Sabina Palermo, người sáng lập Hi Cacti ở Brighton, cho biết bà đã dự đoán horchata sẽ trở thành xu hướng. Cửa hàng của bà hiện phục vụ horchata latte nóng và lạnh, horchata matcha, horchata chai và horchata dừa. Bà cũng tiếp tục thử nghiệm thêm các hương vị mới như siro hoa hồng.

Theo Palermo, ở Mexico, horchata là thức uống quen thuộc với trẻ em nên dễ tạo cảm giác hoài niệm. Khi văn hóa Mexico ngày càng được quan tâm ở Anh, loại đồ uống này cũng có cơ hội bước ra khỏi cộng đồng bản địa để đến với nhóm khách rộng hơn.

Horchata có vị ngọt, béo nhẹ, trước đây được bán phổ biến ở Tây Ban Nha và Mexico, nay đang lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh: @guadalajaratacospr.

Sức hút của horchata không dừng ở quán cà phê. Nhiều quầy bar bắt đầu dùng nó làm nền cho cocktail. Tại London, quán bar Viajante87 phục vụ horchata colada pha cùng rum.

Horchata có nhiều lợi thế để trở thành món uống mùa hè. Thức uống này mát, dễ uống, không quá kén vị và có thể biến tấu linh hoạt. Với nhóm thích cà phê, horchata có thể đi cùng espresso. Với người chuộng đồ uống không cồn, nó là lựa chọn thay thế trà sữa hoặc các loại sữa ngọt. Với quầy bar, horchata lại dễ trở thành nền cho cocktail béo, thơm và lạ miệng.

Horchata tại Hi Cacti, ở Brighton, gợi cảm giác hoài niệm với vị ngọt béo, mát lạnh. Ảnh: Martin James Burton.

Điểm quan trọng khác là câu chuyện văn hóa phía sau. Khi du lịch Mexico và sự quan tâm đến ẩm thực Mỹ Latinh tăng lên, horchata không chỉ là một món uống mới, mà còn là cách người tiêu dùng tiếp cận hương vị gắn với ký ức, đường phố và bữa ăn gia đình.

Từ một thức uống truyền thống, horchata đang được các quán cà phê, nhà hàng và bar biến thành latte, matcha, cocktail, kem, flan hay món tráng miệng. Nếu matcha từng thống trị nhờ màu xanh bắt mắt và hình ảnh “lành mạnh”, horchata lại có lợi thế ở cảm giác mát lạnh, béo nhẹ và dễ chịu.