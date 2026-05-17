Nguyên liệu sắp thay thế matcha 'phủ sóng' ở TP.HCM, Hà Nội

Ube chưa thể thay thế matcha trong ngày một ngày hai, nhưng sắc tím bắt mắt và vị ngọt bùi đang giúp nguyên liệu này "phủ sóng" ngày càng nhiều trong menu cà phê Việt.

Ube là khoai mỡ tím, nguyên liệu phổ biến trong ẩm thực Philippines, thường xuất hiện trong các món tráng miệng như ube halaya, kem, bánh ngọt hay halo-halo (món tráng miệng nổi tiếng của Philippines dạng đá bào).

Khác với khoai môn, ube có sắc tím đậm tự nhiên, vị ngọt nhẹ, hơi bùi và phảng phất hương vani, hạt dẻ. Chính màu sắc nổi bật giúp ube nhanh chóng trở thành nguyên liệu “ăn ảnh” trong ngành đồ uống.

Sau làn sóng matcha, nhiều quán cà phê tại châu Á, châu Âu và Mỹ bắt đầu đưa ube vào latte, macchiato, pancake hoặc bánh ngọt. FoodNavigator nhận định ube đang được xem như “matcha tiếp theo” nhờ màu tím dễ lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời ghi nhận nguyên liệu này xuất hiện ngày càng nhiều trong đồ uống và bánh ngọt tại các chuỗi lớn khắp thế giới.

Tại Việt Nam, ube không còn là món lạ trong cộng đồng mê cà phê. Từ TP.HCM đến Hà Nội, nhiều quán bắt đầu đưa sắc tím này vào menu theo dạng món mới, món giới hạn hoặc signature theo mùa.

88 Seoul Coffee

Địa chỉ: 44 Hồ Hảo Hớn, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Mức giá tham khảo: khoảng 50.000-90.000 đồng.

Món ube: dòng Ube Signature (Ube Latte và Ube Ice Blended).

Đánh giá: Phù hợp nhóm khách thích đồ uống đẹp mắt, phong cách Hàn Quốc, không gian chụp ảnh.

88 Seoul Coffee đưa ube vào menu trong đợt sản phẩm mới tháng 4, với thông điệp “Hàn Quốc có Seoul - 88 có Ube”. Dòng Ube Signature của quán gồm Ube Latte và Ube Ice Blended, tập trung vào màu tím pastel, lớp sữa béo và vị khoai mỡ bùi nhẹ. Theo giới thiệu, Ube Latte là sự kết hợp giữa khoai mỡ thơm bùi và nền sữa mịn, trong khi Ube Ice Blended thiên về cảm giác mát, ngọt, dễ uống hơn trong thời tiết nóng.

Điểm đặc biệt của món nằm ở cách quán “Hàn hóa” ube: không làm vị khoai quá nặng, mà đẩy cảm giác kem sữa, mượt và dễ chụp ảnh. Màu tím là lợi thế lớn, khiến ly nước phù hợp với nhóm khách trẻ thích đồ uống có tính thị giác cao.

Bản thân quán theo phong cách quán cà phê Hàn Quốc, không gian nhỏ, sáng, dễ check-in. Ưu điểm là món ube dễ tiếp cận, hình ảnh bắt mắt, hợp trend, tuy nhiên hương vị có thể hơi ngọt với người thích cà phê đậm hoặc ít đường.

NuAge Cafe

Địa chỉ: 28 Nguyễn Bá Huân, phường An Khánh, TP.HCM.

Mức giá tham khảo: khoảng 50.000-99.000 đồng.

Món ube: đồ uống/bánh theo phong cách pancake, soufflé, dessert màu tím.

Đánh giá: Hợp khách thích brunch, bánh mềm, không gian Thảo Điền nhẹ nhàng.

NuAge Cafe được nhiều tín đồ ẩm thực biết đến với nhóm bánh soufflé pancake mềm, bông, thiên về phong cách dessert cafe. Quán giới thiệu là địa chỉ chuyên “Fluffy Pancakes & Coffee” (bánh kếp mềm xốp và cà phê), mở cửa từ 13h30 trong tuần và 10h30 cuối tuần.

Với ube, NuAge có lợi thế rõ ở nhóm bánh hơn là đồ uống đơn thuần. Khoai mỡ tím khi đi cùng pancake mềm tạo cảm giác bùi, ngọt dịu, hợp với kem, sữa hoặc xốt béo. Món này không chỉ dựa vào màu tím để “ăn ảnh”, mà còn hợp cấu trúc bánh mềm, tan nhanh, giúp vị ube không bị khô hay bột.

Không gian quán khá nhỏ, hợp khách đi brunch (ăn sáng muộn) hoặc hẹn cà phê cuối tuần ở Thảo Điền.

Ưu điểm là món ube nếu đặt trong nhóm bánh sẽ có chiều sâu hơn, dễ tạo cảm giác như một món tráng miệng hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đây là món theo trào lưu có thể thay đổi, khách nên kiểm tra menu trước khi đến.

The Pongchee

Địa chỉ: 115 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Mức giá tham khảo: khoảng 60.000-120.000 đồng.

Món ube: waffle, kem, đồ uống/dessert ube.

Đánh giá: Phù hợp người thích món ngọt kiểu Hàn, waffle nhiều topping.

The Pongchee là mô hình dessert cafe phong cách Hàn Quốc, tập trung vào waffle, kem yogurt, cà phê, smoothie và các món ngọt. Tài khoản Instagram của quán mô tả đây là thương hiệu “Korean Waffle - Coffee - Desserts”, trong khi hệ thống Pongchee Vietnam giới thiệu các dòng waffle, yogurt ice cream và đồ uống.

Ube tại đây phù hợp với tinh thần của quán: món ngọt nhiều lớp, nhiều topping, thiên về trải nghiệm tráng miệng. Khi kết hợp với waffle, vị bùi của khoai mỡ tím giúp cân bằng phần kem lạnh và độ giòn xốp của bánh. Đây là kiểu món hợp với người thích ăn ngọt, thích cảm giác “đã miệng” hơn là một ly nước nhẹ.

Ưu điểm của The Pongchee là mô hình rõ ràng, món đẹp hình, dễ đi nhóm và hợp khách trẻ. Nhược điểm là khẩu vị có thể khá ngọt, no nhanh, người không thích bánh kem nhiều topping có thể thấy món hơi nặng.

Kim Hạc Trà Quán

Địa chỉ: 72 Ni Sư Huỳnh Liên, phường Bảy Hiền, TP.HCM.

Mức giá tham khảo: khoảng 40.000-80.000 đồng.

Món ube: Ube Latte.

Đánh giá: Hợp khách muốn thử ube theo kiểu trà/quán nhỏ, gần gũi hơn cà phê specialty.

Kim Hạc Trà Quán là một trong những quán nhỏ đưa Ube Latte vào menu gần đây.

Ube Latte được pha chế theo hướng dễ uống, khi nền sữa béo kết hợp với vị khoai mỡ tím ngọt nhẹ, thơm bùi, ít cảm giác đắng. So với các phiên bản ube cầu kỳ ở dessert cafe, món này gần với một ly latte sữa khoai tím, phù hợp khách muốn thử trend nhưng không muốn gọi bánh hoặc đồ uống quá ngọt.

Địa chỉ quán dễ nhận biết, món ube được giới thiệu trực tiếp trên kênh quán, dễ tiếp cận với khách khu Tân Bình. Tuy nhiên, quán còn mới trên mạng xã hội, lượng đánh giá công khai chưa nhiều, nên phần nhận xét từ thực khách chưa đủ dày để kết luận chắc về độ ổn định.

Cicada Cafe & Community

Địa chỉ: Ngõ 49 Quán Thánh, phường Ba Đình, Hà Nội.

Mức giá tham khảo: từ khoảng 40.000 đồng.

Món ube: Ube Matcha.

Đánh giá: Phù hợp khách Hà Nội thích quán nhỏ, yên tĩnh, có đồ uống theo trend.

Cicada Cafe & Community đưa Ube Matcha vào nhóm đồ uống được chú ý từ đầu tháng 2. Trên Threads và Instagram, quán giới thiệu đây là “đồ uống được yêu thích nhất dạo gần đây”, trong khi nhiều thực khách mô tả món ube matcha tại đây “thơm thơm, ngậy ngậy”.

Điểm đáng chú ý của Ube Matcha là sự đối lập giữa hai nguyên liệu đang thịnh hành: matcha có vị xanh, hơi chát nhẹ và ube lại bùi, ngọt và béo hơn. Khi pha tốt, ube giúp ly matcha mềm hơn, giảm cảm giác gắt, đồng thời tạo hai tầng màu xanh - tím bắt mắt. Đây là lý do món dễ lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt với nhóm khách trẻ ở Hà Nội.

Cicada là quán nhỏ trong ngõ Quán Thánh, có tinh thần cộng đồng và phong cách nhẹ nhàng.

Ưu điểm là món Ube Matcha có nhận diện rõ, được khách nhắc đến trực tiếp, không gian hợp ngồi chậm. Ngược lại, quán nằm trong ngõ, diện tích có thể hạn chế, không quá phù hợp nhóm đông hoặc khách muốn chỗ ngồi rộng.