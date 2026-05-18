Khách Australia bất ngờ vì 700.000 đồng mua đầy trái cây Việt

Mua được số lượng lớn trái cây với 700.000 đồng ở chợ Hưng Yên khiến vị khách Tây bất ngờ vì "quá rẻ" so với giá ở quê nhà.

Ethan Kelly đến tận vườn để mua vải cho tươi ngon, ngày 14/5. Ảnh: NVCC.

Xách theo nhiều túi trái cây vừa mua tại một khu chợ ở xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), Ethan Kelly (35 tuổi, Australia) không giấu được sự thích thú. Với khoảng 700.000 đồng, anh đã mua đầy tay thanh long, xoài Cát Chu, vải, dưa hấu, quýt xiêm, táo và cả dưa lưới.

Cầm từng túi đưa lên trước máy quay hôm 11/5, Ethan liên tục bày tỏ sự bất ngờ khi mức giá tại Việt Nam thấp hơn đáng kể so với ở quê nhà. Người đàn ông từng kinh doanh trái cây cho biết với lượng hàng tương tự tại Australia, anh có thể phải chi gần 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng).

"Người Australia nào nghe giá cũng phản ứng giống tôi thôi. Mỗi lần hỏi giá ở chợ Việt Nam, tôi đều thấy rất khó tin vì quá rẻ so với những gì mình thấy ở quê hương", Ethan nói với Tri Thức - Znews.

Video ghi lại chuyến đi chợ của vị khách ngoại quốc sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt xem và bình luận chỉ sau ít ngày.

Ethan dẫn một người bạn đi ăn bún đậu mắm tôm ở Hà Nội ngày 10/5. Ảnh: NVCC.

Người đàn ông Australia mê chợ Việt

Ethan đến Việt Nam từ tháng 1 vì công việc, nhưng quãng thời gian sinh sống tại đây khiến anh dần muốn gắn bó lâu dài. Vị khách Australia cho biết vợ anh là người Việt và anh mong con mình được lớn lên tại đây.

"Việt Nam mang cho tôi cảm giác rất mới lạ nhưng cũng giống như nhà", anh chia sẻ.

Có hơn 10 năm kinh doanh trái cây tại Australia, Ethan gần như giữ thói quen ghé thăm các khu chợ địa phương ở mọi nơi mình đi qua. Theo anh, đây là cách dễ nhất để cảm nhận nhịp sống thường ngày và văn hóa bản địa của mỗi quốc gia.

Điều khiến Ethan thích ở chợ Việt là trái cây luôn tươi, nhiều loại vừa hái trong ngày đã được mang ra bán. Anh cho rằng ở Australia khó tìm được cảm giác ấy vì phần lớn mọi người mua ở siêu thị, còn trái cây thường phải vận chuyển quãng đường rất dài.

"Ở Australia hiếm có chợ hoạt động mỗi ngày như ở Việt Nam", anh chia sẻ.

Ethan nhiều lần bày tỏ sự yêu thích với trái cây Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Không chỉ ấn tượng với mức giá dễ chịu, Ethan còn thích sự đa dạng của trái cây Việt Nam. Sầu riêng là loại quả anh yêu thích nhất, bên cạnh vải và dưa hấu. Vị khách Australia nhận xét khí hậu nhiệt đới giúp trái cây Việt có hương vị đậm đà, khác biệt so với nhiều nơi anh từng thưởng thức.

Anh cũng thích không khí ở các khu chợ, từ cách người bán trò chuyện đến sự gần gũi rất đặc trưng.

"Các cô bán hàng ở Việt Nam nói chuyện rất tự nhiên, lúc nào cũng vui vẻ", Ethan kể.

Dù là người Australia, Ethan có thể giao tiếp tiếng Việt khá lưu loát. Anh cho biết mình không học qua giáo trình mà chủ yếu tiếp xúc trực tiếp với người Việt khi làm việc tại các khu chợ ở quê nhà. Sau khoảng một năm, Ethan đã có thể trò chuyện cơ bản, rồi dần đọc và viết được tiếng Việt.

Ngoài niềm yêu thích với chợ truyền thống và trái cây, anh còn mê ẩm thực Việt, đặc biệt là các món chay nhờ sự đa dạng và hương vị phong phú.

Khách ngoại truyền tai "bí kíp" ăn ngon

Không chỉ Ethan, nhiều du khách nước ngoài từng chia sẻ những bí kíp riêng để khám phá ẩm thực Việt Nam.

Cuối tháng 12/2025, Sarah, du khách người Anh, từng gây chú ý khi tiết lộ quy tắc "40:1" để chọn quán ăn ngon. Theo cô, nếu trong quán có khoảng 40 người địa phương và chỉ một khách du lịch, khả năng cao đây là nơi bán đúng khẩu vị bản địa và giá hợp lý.

Nhiều du khách khác cũng đồng tình rằng những quán đông người Việt thường mang lại trải nghiệm "đáng tiền" hơn các địa điểm quá du lịch hóa. Một du khách Mỹ cho biết anh sẵn sàng xếp hàng lâu để ăn tại các quán đông khách địa phương vì "người bản xứ luôn biết nơi nào đồ ăn tươi và ngon nhất".

Quán miến gà gần 50 năm tuổi ở phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) lúc nào cũng đông khách, từ người dân địa phương đến du khách ghé ăn. Ảnh: Duy Hiệu.

Mặt khác, du lịch Việt Nam cũng đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh của khách quốc tế. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 4, Việt Nam đón khoảng 2,03 triệu lượt khách nước ngoài, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% và là mức cao nhất từng ghi nhận trong cùng giai đoạn.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên ngành du lịch có 4 tháng liên tiếp vượt mốc 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng. Đà tăng trưởng được cho là đến từ chính sách visa thông thoáng hơn, cùng hình ảnh Việt Nam ngày càng hấp dẫn nhờ sự an toàn và đa dạng trải nghiệm trong mắt du khách nước ngoài.