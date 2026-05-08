Khách Tây nói cà phê Việt 'điên rồ' nhất từng thử

Hương vị ly cà phê phin pha cùng sữa đặc khiến Frederik Cornelius ngạc nhiên. Vị khách Hungary gọi đây là ly cà phê "điên rồ" nhất từng thử.

Cuối tháng 3, trong một nhà hàng Việt tại Budapest (Hungary), Frederik Cornelius (25 tuổi, quốc tịch Đan Mạch) chăm chú nhìn chiếc phin cà phê nhỏ đặt trên ly thủy tinh. Từng giọt cà phê đen chậm rãi rơi xuống, anh khuấy đều cùng sữa rồi uống thử. Chỉ vài giây sau, vị khách Tây liên tục gật đầu và tỏ rõ vẻ bất ngờ.

"Thật sự tuyệt vời. Tôi chưa từng thử cà phê pha với sữa đặc, rất ngon. Tôi hoàn toàn yêu thích nó và nghĩ mình có thể uống mỗi ngày", Frederik nói với Tri Thức - Znews.

Frederik chăm chú theo dõi cà phê phin nhỏ giọt. Ảnh: NVCC.

Trong video đăng tải lên mạng xã hội, Frederik gọi đây là ly cà phê "điên rồ" nhất anh từng thử. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau vài ngày.

Frederik hiện di chuyển và sinh sống giữa Hungary và Serbia, nơi anh theo đuổi công việc sáng tạo nội dung du lịch.

Điều đặc biệt là Frederik chưa từng đến Việt Nam, nhưng lại dành sự yêu mến cho ẩm thực và văn hóa Việt.

Anh biết đến những điều này qua một người bạn thân chuyển tới Việt Nam sinh sống cách đây 5 năm. Từ những cuộc trò chuyện, hình ảnh và món ăn được giới thiệu, anh bắt đầu tò mò về văn hóa của mảnh đất mình chưa có dịp ghé thăm.

"Ước mơ lớn nhất của tôi là được đi khắp Việt Nam. Ẩm thực Việt Nam rất đa dạng và có hương vị độc đáo. Tôi muốn nếm thử tất cả và giới thiệu chúng đến với thế giới", anh chia sẻ.

Về cà phê, Frederik cho biết bản thân uống khá nhiều. Ở Đan Mạch, cà phê xuất hiện dày đặc trong đời sống thường ngày và anh có thể uống tới 5 ly mỗi ngày. Vì thế, anh nghĩ mình đã quen với đủ kiểu cà phê khác nhau. Nhưng cà phê phin Việt Nam với sữa đặc vẫn khiến anh bất ngờ.

Nam du khách đặc biệt ấn tượng với vị đậm của cà phê robusta hòa cùng vị ngọt béo từ sữa đặc. Theo Frederik, đây là kiểu hương vị rất khác so với cà phê anh từng uống tại châu Âu.

Frederik chụp ảnh tại Veszprém (Hungary) vào cuối tháng 4. Ảnh: NVCC.

Không chỉ Frederik, nhiều du khách quốc tế gần đây cũng liên tục chia sẻ trải nghiệm đặc biệt với cà phê Việt Nam. Cũng vào cuối tháng 3, Robin Bergwall (39 tuổi, đến từ Thụy Điển) chia sẻ khoảnh khắc "giật bắn người" sau khi uống cà phê Việt.

Robin cho biết ban đầu anh chỉ nghĩ đó là một ly cà phê thông thường. Tuy nhiên, sau vài ngụm đầu tiên, anh lập tức cảm nhận độ đậm mạnh khác hẳn những loại cà phê từng uống trước đây. Anh biểu cảm "như có luồng điện chạy xẹt qua", thừa nhận dù video chỉ mang tính hài hước nhưng độ mạnh của cà phê là thật.

Nhiều cư dân mạng Việt để lại bình luận hài hước, cho rằng "đó mới đúng là nhập môn cà phê Việt".

Khách Tây thưởng thức cà phê trước Bưu điện trung tâm TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo The Korea Times, trên nhiều tuyến phố Việt Nam, cà phê gần như trở thành một phần quen thuộc của nhịp sống. Thực khách ngồi bên vỉa hè, nhâm nhi ly cà phê trên những chiếc ghế nhựa thấp, trò chuyện hoặc uống vội một ly rồi tiếp tục công việc.

Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ 2 thế giới, sau Brazil. Khoảng 95% sản lượng là robusta, loại hạt nổi tiếng với vị đậm và hàm lượng caffeine cao.

Cà phê theo chân người Pháp vào Việt Nam từ thế kỷ XIX, rồi dần hình thành văn hóa thưởng thức rất riêng. Từ cà phê phin, bạc xỉu đến cà phê trứng, nhiều biến tấu trở thành trải nghiệm khiến không ít du khách quốc tế tò mò khi lần đầu thử qua.