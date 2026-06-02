Nhà sư mở quán bar ở Nhật Bản

Quán bar ở Tokyo do các nhà sư điều hành hút khách nhờ cocktail lấy cảm hứng từ "thiên đường", "địa ngục" cùng trải nghiệm tụng kinh, thư pháp và nghi lễ quan tài độc đáo.

Giữa khu Shinjuku sôi động của Tokyo, quán bar mang tên Vowz đang trở thành điểm đến gây tò mò với cả du khách lẫn người dân địa phương nhờ mô hình hiếm thấy: được vận hành bởi các nhà sư.

Thay vì chỉ phục vụ đồ uống, nơi đây kết hợp cocktail, thư pháp, tụng kinh và cả những nghi lễ liên quan đến cái chết như một cách đưa văn hóa Phật giáo đến gần hơn với đời sống hiện đại.

Theo chia sẻ của một du khách Trung Quốc có tài khoản mạng xã hội @kaolababyy, thực đơn tại Vowz gồm nhiều món lấy cảm hứng từ "thiên đường" và "địa ngục" như: “Niết bàn ở cõi Tịnh độ”, “Khổ đau vĩnh cửu ở địa ngục” hay “Tình yêu và thù hận dẫn đến địa ngục”, đồng giá 1.000 yen (khoảng 6 USD ).

Nhà sư chuẩn bị "quan tài" cho một trong những dịch vụ độc đáo nhất của quán bar: nằm trong quan tài nghe tụng kinh. Ảnh: averylives.

Các loại cocktail kết hợp trái cây với rượu mạnh, tạo vị ngọt, chua hoặc cay, đi kèm những món ăn nhẹ được trình bày như những que hương.

Trong lúc chờ gọi món, khách có thể thử viết thư pháp bằng bút lông. Những nét chữ của khách từ nhiều ngày trước phủ kín trần nhà, tạo nên một không gian vừa khác lạ vừa đậm chất Nhật Bản.

Đúng 21h mỗi tối, quán bar bước sang một nhịp hoàn toàn khác. Khách được mời cùng các nhà sư tụng kinh và đọc kinh theo cách hiện đại.

“Chúng tôi cùng nhau tụng kinh, tâm trí tôi thực sự trở nên tĩnh lặng và đến cuối cùng, tôi cảm thấy mình được thanh lọc”, du khách @kaolababyy chia sẻ trong một video trải nghiệm.

Do không gian khá nhỏ, nhiều du khách cho biết cần đặt chỗ trước nếu muốn tham gia trọn vẹn buổi tối tại đây.

Nhà sư đánh nhẹ vào vai bằng gậy keisaku. Ảnh: averylives.

Ngoài cocktail và tụng kinh, Vowz còn nổi tiếng với những trải nghiệm độc đáo khác. Một trong số đó là được đánh nhẹ vào vai bằng keisaku - loại gậy gỗ dẹt thường dùng trong thiền tông để giúp người tu giữ tỉnh táo trong lúc thiền định.

Đặc biệt, với giá 1.000 yen, khách có thể thử trải nghiệm mặc áo choàng trắng, nằm trong một chiếc quan tài phủ đầy hoa giữa lúc nhà sư tụng kinh và gõ mõ.

Theo trang văn hóa ẩm thực Nhật Bản Onaji.me, người sáng lập quán là Yoshinobu Fujioka, từng làm bartender bán thời gian và đồng thời là nhà sư thuộc phái Jodo Shinshu, một nhánh Phật giáo tại Nhật Bản cho phép tăng sĩ kết hôn và ăn thịt.

“Đối với tôi, Phật giáo là một cách để hướng dẫn mọi người cách sống”, Fujioka nói. Ông cho rằng không gian quán bar giúp những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống tiếp cận giáo lý một cách tự nhiên và dễ dàng hơn.

Nhiều vật trang trí Phật giáo trong quán cũng do chính khách mang tới.

Fujioka tiết lộ, không ít người tìm đến đây không chỉ để uống mà còn để xin lời khuyên, từ chuyện tình cảm, các mối quan hệ cá nhân đến những vấn đề lớn hơn trong cuộc sống.

Nội thất bên trong quán bar mang chủ đề Phật giáo. Ảnh: averylives.

Có trường hợp, ông từng hỗ trợ một phụ nữ tìm cách thoát khỏi bạo lực gia đình bằng cách liên hệ với chính quyền địa phương và tìm kiếm dịch vụ hỗ trợ phù hợp.

Gần đây, quán bar đón ngày càng nhiều khách quốc tế muốn tìm hiểu văn hóa Phật giáo Nhật Bản theo cách gần gũi hơn.

Nhật Bản vốn nổi tiếng với những quán bar theo chủ đề độc đáo, nhưng giữa rất nhiều mô hình khác lạ ở Tokyo hay Kyoto, Vowz vẫn nổi bật theo cách riêng khi dùng cocktail, âm nhạc và những nghi thức truyền thống để biến một buổi tối đi bar thành trải nghiệm vừa tò mò, vừa khiến người ta chậm lại giữa nhịp sống thành phố.