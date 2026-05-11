Quán cà phê mở xuyên đêm cho bà mẹ có con quấy khóc ở Nhật Bản

Nhiều quán cà phê tại Nhật Bản mở cửa miễn phí suốt đêm để hỗ trợ các bà mẹ có con nhỏ quấy khóc. Đây là nơi trú chân hiếm hoi cho những người kiệt sức vì chăm con trong cô đơn.

Một đêm tháng 1 tại thị trấn Memuro, ánh đèn vẫn sáng tại một quán chuyên bán bánh mì nướng kiểu Pháp gần ga tàu dù đã sau 21h. Bên trong, một người mẹ mặc đồ ở nhà đang nghỉ ngơi cùng con nhỏ. Từ tháng 10 năm ngoái, quán mở cửa miễn phí từ 21h Chủ nhật đến 6h sáng hôm sau để đón các bà mẹ gặp khó khăn vì con quấy khóc ban đêm.

Chủ quán Madoka Nozawa, 28 tuổi, đặt tên không gian này là "Oyako no Koya", nghĩa là "Ngôi nhà của cha mẹ và con cái". Bên trong quán có khu vực trải thảm cho trẻ bò và ngủ, cùng không gian riêng dành cho trẻ bú và thay tã.

Với sự hỗ trợ của các nữ tình nguyện viên, Nozawa vừa trông trẻ vừa lắng nghe tâm sự của các bà mẹ. Một phụ nữ 34 tuổi đang nghỉ thai sản, tới quán cùng hai con gái 1 tuổi và 6 tuổi, cho biết trải nghiệm này giúp cô giải tỏa căng thẳng. "Đến đây giúp tôi có cơ hội trò chuyện với người khác và được nghỉ ngơi về mặt tinh thần", cô nói với Kyodo News.

Theo Nozawa, ý tưởng mở quán xuất phát từ chính trải nghiệm của cô khi sinh con đầu lòng. Khi con gái còn nhỏ, cô thường phải thức trắng đêm một mình. Vì chồng phải đi làm hôm sau, cô không muốn làm phiền anh và nhiều lần phải bế con đang khóc đến tận sáng.

"Tôi muốn nơi này trở thành chốn trú chân để mọi người không cảm thấy cô đơn trong những khó khăn của mình", cô nói.

Mô hình quán cà phê "cho trẻ quấy khóc ban đêm" từng xuất hiện trong một bộ manga (truyện tranh) phát hành trực tuyến năm 2023. Trong đó, "Yonakigoya" - "Ngôi nhà cho trẻ quấy khóc ban đêm", chỉ mở cửa vào ban đêm như nơi trú ẩn cho những bà mẹ quá tải vì chăm con. Nhiều độc giả cho biết một nơi như vậy từng là điều họ rất cần trong giai đoạn nuôi con nhỏ.

Tác giả bộ truyện, cũng là một bà mẹ, lần đầu chia sẻ ý tưởng này trên mạng xã hội vào năm 2017. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý trước khi phát triển thành truyện dài kỳ.

Những mô hình tương tự cũng xuất hiện ở nhiều nơi khác ở Nhật Bản. Tại tỉnh Tokushima, một nhóm hỗ trợ chăm sóc trẻ em vận hành 2 quán cà phê kiểu này. Trong các buổi sinh hoạt hàng tháng, nhân viên chăm sóc sẽ tạm thời trông trẻ để các bà mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Người đứng đầu tổ chức cho biết ông hy vọng những không gian này có thể trở thành nơi trú ẩn cho các gia đình.

Tại Niigata, một nhóm phụ nữ hoạt động vì phát triển địa phương cũng duy trì mô hình tương tự mỗi tuần một lần từ tháng 7 năm ngoái.

Tuy nhiên, việc duy trì các quán cà phê xuyên đêm vẫn là thách thức lớn. Phần lớn mô hình hiện phụ thuộc tiền quyên góp từ cá nhân, doanh nghiệp và đội ngũ tình nguyện viên, trong khi chi phí vận hành qua đêm khá cao.

Kaori Ichikawa, chuyên gia chăm sóc sau sinh tại Đại học Khoa học Tokyo, cho rằng cần có thêm sự hỗ trợ rộng rãi để các sáng kiến này có thể duy trì lâu dài.

"Hỗ trợ của chính phủ vào ban đêm, cuối tuần hoặc ngày lễ thường còn hạn chế. Do đó, khu vực công và tư cần phối hợp để tạo ra những nơi như quán cà phê cho trẻ quấy khóc ban đêm, nơi mọi người có thể tìm kiếm giúp đỡ bất cứ khi nào cần", bà nói.