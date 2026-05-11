Quán cà phê Việt giữa khu phố check-in nổi tiếng Bangkok

  • Thứ hai, 11/5/2026 11:18 (GMT+7)
Trương Phúc chuyển từ TP.HCM tới Thái Lan sinh sống và lập nghiệp hơn 10 năm. Quán cà phê của anh tại khu phố Song Wat thu hút đông đảo du khách, với lượng khách Việt đông đảo.

Khu phố Song Wat mang đậm tính nghệ thuật

Nằm gần Chinatown, Song Wat là một trong những khu phố mới nổi vài năm trở lại đây tại Bangkok, Thái Lan, thu hút đông đảo du khách quốc tế. Không gian phố cổ nổi bật với các tác phẩm nghệ thuật đường phố, những bức tường graffiti nhiều màu sắc cùng loạt cửa hàng local brand và tiệm đồ lưu niệm mang phong cách riêng. Những dãy nhà hàng trăm năm tuổi được giữ lại gần như nguyên vẹn, xen kẽ với các không gian sáng tạo được cải tạo lại theo hơi hướm hiện đại.

Quán cà phê Việt ở Bangkok

Giữa khu phố Song Wat, một quán cà phê với biển hiệu tiếng Việt tấp nập khách ra vào. Chủ quán Trương Phúc chuyển từ TP.HCM tới Thái Lan sinh sống và lập nghiệp hơn 10 năm, với khách sạn và nhà hàng trước khi mở không gian này. Quán giữ đúng tinh thần Việt từ những chi tiết nhỏ như bàn ghế nhựa được mang từ Việt Nam sang, gia vị như tiêu, nước mắm cũng được chủ quán mang về sau mỗi chuyến về nước. "Mỗi ngày quán bán khoảng 200 ổ bánh mì, phục vụ du khách chủ yếu tới từ Việt Nam, Trung Quốc và châu Âu", anh Phúc chia sẻ.

Sắc màu đường phố Thái Lan

Rời Song Wat, hành trình khám phá Bangkok tiếp tục mở rộng qua nhiều không gian khác nhau, nơi sắc màu hiện diện ở khắp nơi. Trên những chuyến thuyền dọc theo sông, hai bên là hình ảnh đan xen giữa chùa chiền và khu dân cư, phản ánh rõ nét đời sống thường nhật của người dân. Khi chiều xuống, các rooftop trở thành điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng, nơi ánh sáng dần chuyển màu trên mái chùa, dòng sông và các tòa nhà. Sắc màu ở Thái Lan không chỉ nằm ở cảnh vật, mà còn ở cách không gian được tạo dựng và duy trì. Chính sự kết hợp đó khiến mỗi góc phố, mỗi điểm dừng đều mang lại cho du khách những khuôn hình đầy cảm xúc.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Thái Lan (TAT), Thái Lan đón khoảng 9,31 triệu lượt khách quốc tế trong quý I/2026, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất, theo sau là Malaysia, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Riêng thị trường Việt Nam, TAT đặt mục tiêu đón tối thiểu 900.000 lượt khách Việt trong năm 2026, cho thấy Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm thị trường trọng điểm của du lịch Thái Lan. Theo khảo sát của TAT, khách Việt có tần suất quay lại Thái Lan trung bình 3-4 lần, đặc biệt ưa chuộng du lịch ẩm thực, nghỉ biển, massage - spa và trải nghiệm cuộc sống về đêm.

