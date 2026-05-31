Vì sao khách Tây chưa hết 'phát cuồng' săn áo Grab tại Việt Nam?

Thay vì mua đặc sản hay đồ lưu niệm quen thuộc, du khách Singapore gây chú ý trên mạng xã hội khi bỏ tiền mua chiếc áo Grab ngay từ một tài xế xe ôm công nghệ tại Việt Nam.

Khách Tây rủ nhau mặc áo đồng phục xe ôm Grab tại Việt Nam Nhiều du khách nước ngoài tìm mua áo khoác của các hãng gọi xe công nghệ khi đến Việt Nam, tạo thành xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội

Một du khách Singapore trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi chia sẻ trải nghiệm mua áo khoác Grab từ chính một tài xế đang làm việc tại Việt Nam để mang về làm kỷ niệm. "Tôi thực sự muốn có một chiếc áo của tài xế Grab", anh nói trong đoạn video.

Điều khiến nhiều người thích thú là nam du khách không tìm mua chiếc áo tại cửa hàng hay khu chợ lưu niệm mà mua trực tiếp từ tài xế đang mặc nó. Thay vì mang về nam châm tủ lạnh, quà lưu niệm hay đặc sản địa phương như nhiều du khách khác, anh chọn chiếc áo khoác màu xanh đặc trưng của "hãng gọi xe quốc dân" làm món đồ đánh dấu chuyến đi Việt Nam.

Chủ nhân đoạn video, được biết đến với biệt danh Mac, vốn nổi tiếng trong cộng đồng yêu đồ second-hand tại Singapore. Anh cho biết phần lớn quần áo trong tủ đồ của mình đều có tuổi đời hơn 40 năm. Dù có một gian hàng trên nền tảng Carousell, Mac chủ yếu kinh doanh các món đồ sưu tầm cổ thay vì thời trang, theo trang tin Wake Up Singapore.

Khi được hỏi vì sao không mua một chiếc áo tương tự tại chợ địa phương, anh trả lời theo đúng phong cách của những người đam mê săn đồ cũ rằng "hàng hóa bán cho khách du lịch thường có giá cao hơn".

Nhóm du khách quốc tế mặc áo Grab khi phượt Hà Giang, Tuyên Quang. Ảnh: Vietnam Travel Guide.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng loạt bình luận hài hước. Nhiều người đùa rằng nếu đã mua áo Grab thì nên mua luôn cả mũ bảo hiểm để có "bộ sưu tập hoàn chỉnh". Một số khác lại bày tỏ sự thích thú trước ý tưởng độc đáo và gu thời trang khác biệt của nam du khách.

Theo tổ chức PlanetAid, hoạt động săn đồ cũ (thrifting) ngày nay không còn đơn thuần xuất phát từ nhu cầu tiết kiệm chi phí mà đã trở thành một phong cách sống được nhiều người trẻ lựa chọn. Thế hệ Millennials và Gen Z ngày càng ưu tiên các món đồ đã qua sử dụng nhờ tính độc đáo, độ bền và giá trị môi trường.

Văn hóa săn đồ cũ đang phát triển ở nhiều nơi trên thế giới nhờ cảm giác thích thú khi tìm được những món đồ khác biệt. Trong bối cảnh thời trang nhanh phát triển mạnh và tạo ra lượng rác thải lớn, nhiều người xem việc tái sử dụng quần áo là lựa chọn vừa tiết kiệm vừa thân thiện với môi trường.

Du khách nước ngoài mặc áo tài xế Grab trên đường phố Hà Nội, năm 2024. Ảnh: Mạng xã hội.

Mac không phải là trường hợp duy nhất "săn" áo đồng phục xe ôm Việt Nam. Tại phố cổ Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng, không khó để bắt gặp hình ảnh du khách nước ngoài khoác lên mình chiếc áo xanh đặc trưng của thương hiệu gọi xe phổ biến.

Theo tìm hiểu, phần lớn áo Grab được bày bán tại các cửa hàng nhằm phục vụ tài xế cần thay thế đồng phục. Tuy nhiên, khoảng 10% trong số đó được bán cho khách ngoại. Những chiếc áo này không phải đồng phục chính thức của hãng, thường mỏng hơn và được bán với giá vài trăm nghìn đồng. Trên các sàn thương mại điện tử, những mẫu áo thun, áo khoác, mũ bảo hiểm của hãng cũng được chào bán tràn lan với giá 50.000-150.000 đồng.

Xu hướng du khách nước ngoài hóa thân tài xế xe ôm công nghệ tại Việt Nam đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Các video gắn hastag liên quan và các chủ đề thảo luận về hiện tượng này trên các hội nhóm du lịch nhận về hàng nghìn lượt tương tác.

Trước đó, nhiều trào lưu khác từng góp phần kéo khách quốc tế đến Việt Nam như "Stand banh mi", "Vietnam is calling" (Việt Nam đang gọi) hay "Trying Vietnamese snack" (Thử đồ ăn vặt Việt Nam). Trên thực tế, báo cáo xu hướng du lịch toàn cầu 2024 của American Express Travel cũng cho thấy 39% du khách được truyền cảm hứng du lịch thông qua mạng xã hội.

Nhóm du khách Hàn Quốc mặc áo Grab đi siêu thị ở Đà Nẵng. Ảnh: @ki.anhp.