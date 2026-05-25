Khách Tây trèo 'núi' quần áo, mua đồ si giá 10.000 đồng ở Hà Nội

Chợ Đông Tác nằm trên phố Đông Tác, phường Kim Liên, dưới chân khu tập thể Khương Thượng, từ lâu được biết đến là một trong những khu hàng thùng lớn ở Hà Nội với các gian hàng nằm san sát. Phần lớn quần áo trong chợ được nhập theo kiện, mỗi kiện khoảng 100 kg và mẫu mã thay đổi liên tục.

Thời gian gần đây, nhiều du khách nước ngoài tìm đến khu chợ này như một trào lưu (trend) sau khi xem video trên TikTok hoặc Facebook. Họ bị thu hút bởi mức giá rẻ và những món đồ độc lạ. Trên Google Review, khu chợ được chấm 4,1/5 sao với khoảng 470 lượt đánh giá. Nhiều người hài lòng vì có thể tìm được quần áo cũ chất lượng tốt, giá rẻ, thậm chí có cả đồ hiệu.

Không chỉ bán quần áo, chợ còn bày bán nhiều mặt hàng khác như giày dép, túi xách, phụ kiện và trang sức. Do là đồ đã qua sử dụng, nhiều sản phẩm có thể xuất hiện các lỗi như sờn vải, phai màu hoặc bung chỉ. Hàng hóa đa dạng từ kiểu dáng đến thương hiệu, giá cả dao động từ 10.000 đến 50.000 đồng/chiếc.

Anya, 23 tuổi, du khách Anh, quyết định tới chợ sau khi xem nhiều video trên TikTok giới thiệu đây là địa điểm lý tưởng để săn đồ second-hand. "Nhiều người nói đây là khu chợ rất thú vị để mua đồ cũ nên tôi muốn thử", cô nói với Tri Thức - Znews. Sau khi ghé khoảng 3 cửa hàng, nữ du khách đặc biệt chú ý tới quầy "cô Hồng", cũng là nơi đông khách nhất trong chợ.

Tại đây, Anya được dẫn vào khu vực chất đầy quần áo thành từng đống lớn như núi, cao đến tận trần nhà. Trong lúc trò chuyện, người bán giới thiệu một chiếc quần với giá chỉ 10.000 đồng khiến cô thích thú. "10.000 đồng thôi à? Thật tuyệt", cô nói và ví trải nghiệm này giống như "đi tìm kho báu". Nữ du khách cho biết cảm giác "thật điên rồ" khi len qua những đống quần áo cao ngập người giống như "leo núi" hay "bơi" giữa hàng hóa.

Theo bà Hồng, chủ một gian hàng, bên trong cửa hàng còn 3-4 phòng điều hòa chứa đầy quần áo với giá chỉ từ 10.000 đồng. Du khách muốn tìm đồ thường phải bỏ giày dép bên ngoài rồi trèo qua các "núi" hàng để lục tìm sản phẩm phù hợp. "Lượng khách nước ngoài tìm đến chợ thời gian gần đây khá đông, có người mua hàng chục món trong một lần ghé", bà nói.

Khi vừa bước vào khu chợ, Jess, 43 tuổi, quốc tịch Mỹ, bất ngờ trước số lượng hàng hóa bày bán. "Có quá nhiều thứ để lựa chọn. Đây mới là cửa hàng đầu tiên tôi ghé nhưng đã thấy rất nhiều món đồ thú vị", cô nói. Theo nữ du khách, ngoài giá rẻ, quần áo second-hand còn hấp dẫn bởi ngày càng nhiều người tìm kiếm lựa chọn mua sắm bền vững thay vì liên tục mua đồ mới. Trước khi tới Hà Nội, cô vừa có vài ngày du lịch ở Tuyên Quang, khám phá cung đường Hà Giang Loop.

Stefano, 32 tuổi, người Italy, cho biết đây là lần đầu anh đến khu chợ nổi tiếng với những "núi" quần áo cũ. Nam du khách đã rong ruổi du lịch suốt 3 năm qua nên thường ưu tiên tìm mua quần áo giá rẻ để tiết kiệm chi phí. "Tôi thấy ở đây có rất nhiều lựa chọn. Quần áo khá rẻ nên có thể tìm được những món phù hợp", anh nói. Stefano từng đến Hà Nội cách đây 8 năm, nhận xét thành phố hiện thay đổi rất nhiều. Theo anh, thời tiết những ngày này khá nóng nhưng đó là điều bình thường vào mùa hè ở châu Á.

Bea (áo hoa), 30 tuổi, người Tây Ban Nha, cùng 2 người bạn lần đầu đến chợ Đông Tác sau khi nghe giới thiệu đây là khu chợ rộng, bán nhiều đồ giá rẻ. Khu chợ địa phương khiến cả nhóm "choáng ngợp" vì quá nhiều mặt hàng và sự lựa chọn. "Chúng tôi mới tới được vài phút nhưng đã thấy khu chợ rất lớn", cô nói. Nhóm của Bea dự định tìm mua dép lê và quần áo thể thao. Họ bày tỏ yêu thích những khu chợ có nhiều lựa chọn với mức giá thấp như thế này.

