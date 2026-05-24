Tại sao trào lưu 'tiên nữ cổ trang' phủ sóng quán cà phê Việt?

"Tiên nữ cổ trang" với váy áo, kiểu tóc đậm chất Trung Hoa đang xuất hiện ngày càng nhiều tại quán Việt, trở thành điểm nhấn mới thu hút khách.

Màn múa cổ trang tại quán cà phê Bắc Ninh gây chú ý Những ngày qua, quán cà phê tại phường Từ Sơn (Bắc Ninh) nhận nhiều sự quan tâm với các màn múa cổ trang.

Giữa tiếng nhạc du dương và ánh đèn mờ ảo, những tà váy nhiều lớp khẽ lướt qua từng bàn ăn. Các nữ vũ công búi tóc kiểu cổ trang tiến đến tặng kẹo, tạo dáng chụp ảnh cùng thực khách rồi uyển chuyển rời đi như bước ra từ một bộ phim Trung Quốc.

Vài năm trước, hình ảnh này từng "gây sốt" tại các quán bar ở Trung Quốc. Nay, mô-típ tương tự xuất hiện ngày càng nhiều trong các quán cà phê, nhà hàng tại Việt Nam, trở thành một kiểu trải nghiệm mới của ngành F&B.

Trào lưu bắt nguồn từ đâu?

Xu hướng "múa tiên nữ" trong quán bar, nhà hàng xuất hiện tại Trung Quốc khoảng năm 2024, gắn với cái tên Quách Triết Triết (Guo Zhezhe) - nữ vũ công được mạng xã hội gọi là “Nữ hoàng cổ trang”.

Sinh năm 1994, tốt nghiệp khoa múa cổ điển Trung Quốc, cô mở GIGI Club tại Vũ Hán và trực tiếp trở thành "linh hồn" của mô hình. Những điệu múa mềm mại, ánh nhìn sâu và cách tương tác gần gũi nhưng có khoảng cách với khách nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội.

Sau thành công của GIGI Club, nhiều tụ điểm giải trí tại Trung Quốc bắt đầu học theo. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng tạo được phản hồi tích cực. Một số mô hình bị cho là quá thiên về biểu diễn hoặc cố tình tạo tương tác thân mật để "câu view".

Vũ công Quách Triết Triết múa tại quán bar của mình tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: GiGi.

Làn sóng "tiên nữ cổ trang" vào quán Việt

Theo Báo cáo thị trường F&B Việt Nam 2025 của iPOS.vn và Nestlé Professional, doanh thu toàn ngành F&B năm 2025 đạt hơn 726.500 tỷ đồng . Báo cáo cho rằng động lực tăng trưởng của doanh nghiệp hiện không còn chủ yếu đến từ mở rộng quy mô, mà chuyển sang nâng trải nghiệm khách hàng.

Từ đầu năm 2026, mô hình "tiên nữ cổ trang" bắt đầu phủ sóng tại nhiều quán cà phê, nhà hàng ở Việt Nam, trở thành "đặc sản" hút khách của nhiều đơn vị.

Một trong những địa điểm đón sóng sớm là Quán Nhỏ Premium trên đường Láng Hạ (Hà Nội). Tại đây, nhân viên mặc Hán phục, búi tóc cầu kỳ, vừa phục vụ đồ ăn vừa biểu diễn múa cổ trang. Các màn tặng kẹo, tặng hoa quả hay tạo dáng chụp ảnh cùng khách được lồng ghép vào trải nghiệm dùng bữa nhằm tăng tính tương tác.

Không lâu sau, mô hình này lan sang các quán cà phê. Dragon Nest Coffee tại Bắc Ninh gây chú ý trên mạng xã hội đầu tháng 5 khi hàng loạt video ghi lại cảnh các nữ vũ công mặc cổ trang biểu diễn trong quán thu hút hàng triệu lượt xem.

Nhà hàng nhậu tại Láng Hạ (Hà Nội) hút khách nhờ mô hình vừa ăn vừa ngắm "tiên nữ" múa. Ảnh: Quán Nhỏ Premium.

Tại Đà Lạt, quán cà phê Happy Hill cũng trở thành một ví dụ khác của xu hướng. Tại đây, nữ chủ quán diện trang phục cổ trang, hóa thân thành Tiểu Long Nữ - nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp Trung Quốc - giao lưu với khách bằng giọng TVB.

Dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua, lượng khách đổ về quán cà phê để chụp ảnh cùng "cô Long" lên đến 300-400 người/ngày.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hào hứng với kiểu trải nghiệm này. Một số khách cho rằng việc biểu diễn ngay trong không gian ăn uống dễ gây xao nhãng, đặc biệt với những người muốn trò chuyện riêng tư hoặc dùng bữa yên tĩnh.

Bên cạnh đó, việc ngày càng nhiều quán cùng khai thác mô-típ cổ trang Trung Quốc cũng khiến câu chuyện về bản sắc riêng của điểm đến cũng như các thương hiệu F&B Việt được nhắc đến nhiều hơn.

Hình tượng "cô Long" được chủ quán cà phê hóa thân. Ảnh: Happy Hill Đà Lạt.

Khi F&B không còn chỉ bán đồ ăn

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch F&B Investment, chuyên gia có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B, cho rằng sự xuất hiện của các "tiên nữ cổ trang" phản ánh xu hướng ngành F&B đang chuyển từ bán đồ ăn sang bán trải nghiệm.

Theo ông, mô hình này thuộc nhóm "eatertainment" - kết hợp giữa "eat" (ăn) và "entertainment" (giải trí), khi khách đến quán không chỉ để ăn uống mà còn muốn được giải trí, tương tác và có trải nghiệm đủ hấp dẫn để chia sẻ lên mạng xã hội.

Vì vậy, việc nhân viên mặc cổ trang, múa hay giao lưu với khách không đơn thuần là chiêu marketing hình ảnh, mà phản ánh rõ sự thay đổi trong gu tiêu dùng của giới trẻ.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh yếu tố giải trí chỉ nên là phần cộng thêm. Một quán có thể nổi tiếng nhờ vũ công cổ trang hay không gian đẹp, nhưng để khách quay lại, món ăn và dịch vụ vẫn phải là cốt lõi.

Múa cổ trang Trung Quốc tại một quán cà phê ở phường Nếnh (Bắc Ninh). Ảnh: Bọt Coffee & Tea Healthy.

Về tranh luận xoay quanh hình ảnh cổ trang Trung Quốc trong không gian F&B Việt, ông Tùng cho rằng nên nhìn nhận cởi mở hơn, bởi giới trẻ hiện tiếp nhận văn hóa đại chúng xuyên biên giới rất mạnh. Dù vậy, rủi ro lớn nhất nằm ở việc sao chép quá nhiều và thiếu bản sắc riêng, dễ khiến thương hiệu trở nên nhạt nhòa.

Theo chuyên gia, thay vì phản ứng cực đoan, điều quan trọng là tạo ra những mô hình "eatertainment kiểu Việt Nam" dựa trên chất liệu văn hóa bản địa như cổ phục Việt, văn hóa cung đình Huế hay nghệ thuật dân gian.

Ông Tùng cho rằng trong kinh doanh, học hỏi mô hình thành công là điều bình thường. Nhưng thương hiệu không nên dừng ở lớp "sao chép". Sau giai đoạn thử nghiệm, quán cần biết điều chỉnh theo khẩu vị khách Việt, không gian Việt và hành vi tiêu dùng Việt. Cao hơn nữa là tạo ra một concept riêng, đủ khác biệt để khách nhớ đến vì giá trị của thương hiệu, chứ không chỉ vì một trào lưu đang nổi.