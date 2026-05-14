Quán cà phê đánh nhạc DJ ồn ào ở TP.HCM xin lỗi

Sau nhiều phản ánh của người dân về việc gây ô nhiễm tiếng ồn, quán cà phê trên đường Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn, TP.HCM) cho biết sẽ điều chỉnh âm lượng ở mức cho phép.

DJ thường đánh nhạc ở khu vực cửa sổ mở của quán.

Tối ngày 13/5, quán DOPE CAFE (phường Sài Gòn, TP.HCM) đăng tải lời xin lỗi đến các hộ dân, cá nhân vì âm thanh trong quá trình hoạt động gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt, sau khi nhận được nhiều phản ánh liên quan. Quán cũng nhìn nhận đây là vấn đề nghiêm trọng.

Trong quá trình vận hành mô hình cà phê kết hợp DJ trong không gian mở, quán chưa kiểm soát tốt âm lượng và thời gian hoạt động phù hợp với khu dân cư xung quanh.

Để khắc phục hậu quả, quán đưa ra một số biện pháp.

Chủ động liên hệ, hỏi thăm và làm việc trực tiếp với các hộ dân bị ảnh hưởng để lắng nghe ý kiến.

Dừng các hoạt động mở nhạc công suất lớn.

Âm lượng sẽ được điều chỉnh theo giới hạn tiếng ồn cho phép.

Chủ động rà soát, kiểm soát hệ thống âm thanh để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Tăng cường giám sát và chịu trách nhiệm trực tiếp trong quá trình vận hành để đảm bảo không tái diễn tình trạng gây tiếng ồn.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những ảnh hưởng đã xảy ra và cảm ơn mọi người đóng góp để quán có cơ hội nhìn nhận, điều chỉnh và hoàn thiện hơn", quán viết.

Quán bán các loại trà và cà phê, có lượng khách trẻ đông đảo đến nghe DJ vào buổi tối.

Những ngày qua, quán cà phê này gây nhiều tranh cãi vì đánh nhạc công suất lớn đến 22h, dù xung quanh tập trung nhiều nhà dân.

Thậm chí, tiếng ồn tạo ra áp lực lên thính lực và sức khỏe tinh thần của người dân. Nhiều người cho biết sau những đợt âm thanh inh ỏi kéo dài, thính lực đã bị giảm sút trầm trọng. Những người cao tuổi cũng đối diện với nỗi khổ mất ngủ trong thời gian dài. Họ đã gửi đơn khiếu nại tập thể đến chính quyền địa phương.

Theo Mục 2 QCVN 26:2025/BNNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn ban hành kèm theo Thông tư 01/2025/TT-BNNMT (có hiệu lực từ ngày 14/11/2025), giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn ở khu vực D (trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng ăn uống, giải khát...) là 60 dBA trong khung giờ 18h đến trước 22h. Trường hợp gây tiếng ồn vượt mức cho phép có thể bị xử phạt hành chính.