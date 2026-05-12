Quán bún bò 115.000 đồng/tô của cựu NCS Harvard ở TP.HCM đóng cửa

Quán bún bò nằm trong hẻm đường Lê Văn Sỹ (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) của một cựu nghiên cứu sinh Đại học Harvard thông báo đóng cửa sau một năm hoạt động.

Chủ quán Ngô Đức Hiền (áo đen) mong muốn mang hương bún bò thơm từ bếp ra sân.

Bún bò O Kay bất ngờ thông báo 24/5 là ngày hoạt động cuối cùng, khép lại hành trình một năm hiện diện ở hệ sinh thái F&B TP.HCM.

Trong thông báo, chủ quán Ngô Đức Hiền bày tỏ đã nỗ lực mang đến một buổi sáng trọn vẹn, bên cạnh một tô bún bò ngon, có chỗ ngồi tinh tươm và ly trà thơm tự nhiên. Tuy nhiên, ý tưởng kinh doanh của anh không thể phát triển hơn, quán dần vắng khách nên đành đi đến quyết định đóng cửa.

"Vậy là đã hơn một năm hăm hở mở quán, tôi cũng vào nếp với việc dậy sớm mỗi ngày nấu bún, mấy chị trong quán cũng quen với việc của mình nên phần chuẩn bị và tiếp khách đã đến bước khá nhanh gọn. Có điều quả thật là 'cơm áo không đùa với khách thơ'", anh viết.

Chủ quán cũng gửi lời cảm ơn đến các thực khách đã ủng hộ và quan hoài suốt một năm qua.

Không gian quán gồm chỗ ngồi trong nhà và sân vườn nhiều mảng xanh.

Nằm dưới tán ngô đồng, quán O Kay là cách nói đồng âm của từ "OK", nghĩa là cũng được. Không gian nơi đây tĩnh tại với tiếng nước chảy róc rách đan xen nền nhạc. Chỗ ngồi bố trí sân trong sân. Đây cũng là hình thức thưởng thức bún bò "thiền" hiếm thấy ở TP.HCM.

Quán phục vụ duy nhất bún bò Huế nước trong giá 115.000 đồng/tô, kèm một ly trà phổ nhĩ hoặc bạch shan tuyết. Tháng 8/2025, quán bắt đầu gây sự chú ý trên MXH bởi mức giá được cho là đắt đỏ này.

Theo chủ quán, quy trình chế biến bún bò Huế nước trong cầu kỳ hơn nước béo ngậy hay đậm mùi mắm ruốc. Để có được nước dùng trong vắt phải trải qua 10 tiếng hầm xương. Sự kết hợp giữa ruốc và sả cũng phải khéo léo để các nguyên liệu không lấn át nhau.

Quán nói không với mỡ nổi, màu rực rỡ, bò tái, huyết mềm và bún sợi nhỏ. Trải đều trên tô bún bò chỉ có bắp bò hoa, giò heo lát, giò heo khoanh, chả cua gạch son và sợi bún lớn.

Mỗi ngày (trừ thứ 2), quán mở cửa lúc 6h30-10h, riêng thứ 7 và Chủ nhật bán lúc 6h30-11h.

Bún bò tại quán được xem là phiên bản khác với các loại bún bò thường gặp.

Đứng sau sự tỉ mỉ này là Ngô Đức Hiền - cựu nghiên cứu viên Đại học Harvard, chuyên ngành sinh học phân tử. Chuyển từ phòng thí nghiệm sang căn bếp, anh đong đếm gia vị từng gram, kết hợp nguyên liệu chính xác để tạo ra công thức hoàn chỉnh. Đáng tiếc, bài toán kinh doanh và cạnh tranh khốc liệt khiến anh ngậm ngùi chia tay thực khách.

Về phía thực khách, bún bò được nhận xét có nước dùng thanh vị và trong veo, giò heo hầm vẫn giữ độ sần sật, chả cua mộc vị, tổng thể hòa quyện tinh tế. Không gian yên tĩnh, tách biệt với ồn ào. Tuy nhiên, đôi khi nước dùng nguội làm giảm cảm hứng với món ăn.

Một số ý kiến khác cho rằng mức giá khá cao so với mặt bằng chung, thời gian mở cửa hạn chế cũng là lý do khiến quán gặp khó.

Sau khi đóng cửa, chủ quán sẽ tiếp tục nghĩ về một mô hình kinh doanh khác.

Rapper Suboi cũng từng ghé quán để dùng bữa sáng.

Theo báo cáo của iPOS.vn, khoảng 50.000 hàng quán trên cả nước đã đóng cửa nửa đầu năm 2025, trong đó Hà Nội và TP.HCM đều giảm trên 11%. Lý do chính đến từ việc doanh thu giảm, chi phí mặt bằng và vận hành cao, cùng với việc người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Điều này phản ánh sự sàng lọc tự nhiên của thị trường F&B.