Hãng khoai tây chiên lớn nhất Nhật Bản 'bay màu'

Hãng khoai tây chiên lớn nhất Nhật Bản tạm chuyển bao bì nhiều màu sang đen trắng để tiết kiệm nguyên liệu có nguồn gốc dầu mỏ trong bối cảnh chiến sự Iran.

Thương hiệu Calbee thay đổi bao bì sản phẩm sang màu đen trắng do các vấn đề về chuỗi cung ứng gây ra bởi chiến sự Trung Đông. Ảnh: Calbee.

Calbee, hãng sản xuất đồ ăn vặt lớn nhất Nhật Bản, cho biết sẽ tạm thời chuyển bao bì nhiều màu sắc của một số sản phẩm sang thiết kế đen trắng nhằm tiết kiệm nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc từ dầu mỏ.

Trong thông báo ngày 12/5, công ty có trụ sở tại Tokyo cho biết 14 sản phẩm, gồm khoai tây chiên Potato Chips, snack Kappa Ebisen và ngũ cốc Frugra, sẽ chỉ sử dụng hai màu mực in trên bao bì. Các sản phẩm với thiết kế mới dự kiến xuất hiện trên kệ hàng từ ngày 25/5, theo Reuters.

Trước đây các gói khoai tây chiên của Calbee vốn nổi tiếng với thiết kế nhiều màu sắc, hình ảnh sản phẩm nổi bật trên nền cam hoặc vàng đặc trưng. Calbee cho biết quyết định này nhằm duy trì nguồn cung ổn định trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran khiến nguồn cung "một số nguyên liệu" trở nên bất ổn.

Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tìm cách giảm tác động từ tình trạng chi phí leo thang và thiếu hụt nguyên liệu đầu vào, trong khi chính phủ nỗ lực trấn an người dân và doanh nghiệp về nguồn cung. Mực in bao bì cần sử dụng naphtha - một sản phẩm dẫn xuất từ dầu mỏ. Nhật Bản hiện phụ thuộc vào Trung Đông khoảng 40% lượng naphtha tiêu thụ.

Nhân viên thêm khoai tây chiên Calbee lên kệ tại một cửa hàng chuyên bán bánh kẹo ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 12/5. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, hình ảnh do Calbee công bố cho thấy các gói snack mới chỉ còn nhiều sắc độ xám. Hình ảnh linh vật đội mũ quen thuộc giữa những lát khoai tây chiên gần như biến mất, thay vào đó là lớp bao bì đơn sắc cùng các dòng chữ mô tả sản phẩm.

Thông thường, khách hàng Calbee tại Nhật Bản có thể dễ dàng phân biệt các vị snack qua màu sắc bao bì, như gói đỏ cho vị muối truyền thống hay gói vàng viền xanh dành cho vị rong biển. Tuy nhiên, sau khi loại bỏ màu sắc đặc trưng, người tiêu dùng phải đọc kỹ tên hương vị trên bao bì thay vì nhận biết bằng màu như trước đây.

Động thái của công ty nhanh chóng trở thành chủ đề được truyền thông Nhật Bản chú ý. Trước đó hồi tháng 3, người tiêu dùng nước này từng hoang mang khi một thương hiệu snack khác tạm dừng sản xuất sản phẩm nổi tiếng do gặp khó khăn trong việc mua dầu nặng vận hành nhà máy.

Trả lời về quyết định của Calbee, người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản cho biết hoạt động lọc naphtha trong nước vẫn được duy trì nhờ nguồn dầu thô dự trữ. Trong khi đó, lượng nhập khẩu từ ngoài Trung Đông trong tháng 5 đã tăng gấp ba lần so với trước khi chiến sự Iran bùng phát cuối tháng 2.

"Chúng tôi chưa nhận được báo cáo nào về gián đoạn nguồn cung mực in hay naphtha ở thời điểm hiện tại và nhận thấy Nhật Bản vẫn đảm bảo đủ nguồn cung cần thiết", Phó Chánh văn phòng Nội các Kei Sato cho biết.

Đến nay, khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đã bị gián đoạn do eo biển Hormuz gần như tê liệt kể từ khi xung đột Iran bùng phát, kéo theo khủng hoảng năng lượng trên toàn thế giới.

Khoai tây chiên Calbee được trưng bày tại một cửa hàng chuyên bán bánh kẹo ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 12/5. Ảnh: Reuters.