Vì sao khách ngoại đổ xô đến Nhật Bản cắt tóc?

Không chỉ các điểm tham quan nổi tiếng, salon tóc đang trở thành "điểm đến" mới nổi tại Nhật Bản khi ngày càng nhiều du khách quốc tế đặt lịch làm đẹp trong hành trình du lịch.

Đầu tháng 4, Lily Romero, 16 tuổi, quốc tịch Mỹ, không giấu được niềm vui sau khi hoàn tất liệu trình kéo dài 4 giờ tại một salon tóc ở Tokyo, Nhật Bản. Mái tóc xoăn trước đó của cô được duỗi thẳng mượt như mong muốn.

"Đúng như những gì tôi mong đợi", Romero nói. Cô đang sống tại London, đi du lịch Nhật Bản một tuần cùng gia đình. Theo Romero, tại nơi cô sống không có nhiều lựa chọn cho dịch vụ duỗi tóc kiểu Nhật.

Tóc dài, thẳng là xu hướng phổ biến tại trường học của Romero, trong khi việc phải dùng máy duỗi tóc mỗi ngày khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Do đó, khi gia đình lên kế hoạch đến Nhật Bản, cô quyết định sẽ đến salon tại quốc gia nổi tiếng với kỹ thuật duỗi tóc chuyên sâu.

Romero không phải trường hợp cá biệt khi ngày càng nhiều du khách nước ngoài đặt lịch làm tóc trong chuyến du lịch Nhật Bản. Xu hướng này biến các salon thành một dạng "điểm đến du lịch" mới, theo Japan Times.

Nắm bắt thị hiếu, nhiều salon tăng cường quảng bá dịch vụ bằng tiếng Anh trên mạng xã hội, cung cấp dịch vụ cho khách quốc tế. Theo một khảo sát làm đẹp, 17,3% trong số 1.535 du khách phương Tây cho biết đã hoặc dự định đến salon tóc trong chuyến đi Nhật Bản, trong khi 18,5% muốn trải nghiệm trong các chuyến đi tương lai.

Tay nghề cao, dịch vụ chu đáo và tiêu chuẩn vệ sinh là những lý do chính thúc đẩy du khách lựa chọn làm tóc tại Nhật Bản. Khảo sát cũng cho thấy những người từng quay lại Nhật Bản nhiều lần có xu hướng trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp nhiều hơn so với khách lần đầu.

Hiro, chủ salon Hiro Hair Design tại khu Hiroo (Tokyo), cho biết lượng khách quốc tế bắt đầu tăng từ 2-3 năm trước, ban đầu qua truyền miệng, sau đó lan rộng nhờ mạng xã hội.

Salon của ông nằm tại khu vực cộng đồng có 95% khách là người nước ngoài, trong đó khoảng 20% là du khách. Dù chưa từng sống ở nước ngoài, Hiro vẫn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh nhờ gần 20 năm làm việc với khách quốc tế.

Theo Hiro, các salon tại Nhật cung cấp dịch vụ chăm sóc tóc tỉ mỉ theo tinh thần "omotenashi" (lòng hiếu khách), với mức giá hợp lý nhờ đồng yen suy yếu. Nhật Bản cũng là một trong số ít quốc gia yêu cầu chứng chỉ hành nghề quốc gia đối với thợ làm tóc.

Teppei, một nhà tạo mẫu tóc khác, cho biết 80-90% khách hàng của anh là người nước ngoài, trong đó khoảng một nửa là du khách. Một khách quen người Canada của anh thường ghé salon mỗi ba tháng khi đến Nhật.

Trước khi nhận khách, anh thường yêu cầu gửi ảnh tình trạng tóc hiện tại, lịch sử nhuộm hoặc tẩy, cũng như mong muốn sau khi làm để đảm bảo dịch vụ có thể thực hiện được.

Theo bà Kimiko Tanaka, nhà nghiên cứu tại một trung tâm nghiên cứu làm đẹp, để thu hút thêm khách quốc tế, các salon cần đẩy mạnh quảng bá kỹ thuật trên mạng xã hội, giúp khách hàng tiếp cận thông tin ngay từ trước khi đến Nhật.

"Bên cạnh nền tảng vệ sinh được đánh giá hàng đầu thế giới, việc thể hiện rõ tay nghề trên mạng xã hội và tiếp cận khách hàng từ sớm sẽ là yếu tố then chốt để nắm bắt nhu cầu trong tương lai", bà nói.

Sau trải nghiệm tại Tokyo, Romero cho biết sẽ chia sẻ với bạn bè tại London về dịch vụ này. "Thật tuyệt vời, tôi rất thích", cô nói, hỏi mẹ liệu có thể quay lại Nhật để làm tóc lần nữa khi hiệu quả duỗi tóc giảm dần.

"Còn phải xem đã", mẹ cô đáp, mỉm cười hài lòng với kết quả.

