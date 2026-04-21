Nam sinh mất tích ở Tam Đảo: 'Tôi nghĩ các lối mòn đều xuống chân núi'

Nghĩ rằng các lối mòn đều gặp nhau ở chân núi, Nguyễn Tuấn Anh quyết định tách đoàn. Nam sinh lạc trong rừng suốt một ngày rưỡi, lần theo suối để sinh tồn trước khi được giải cứu.

Bức ảnh Tuấn Anh chụp lại trước khi mất tích giúp đỡ cho quá trình tìm kiếm.

Khoảng 16h ngày 19/4, trên đường xuống núi ở Tam Đảo, Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi) tách khỏi nhóm, rẽ sang một lối khác dẫn xuống con suối. Nam sinh nghĩ rằng các lối xuống núi cuối cùng sẽ gặp nhau nên không quay lại tìm đoàn.

Quyết định này khiến Tuấn Anh rơi vào tình huống không lường trước. "Tôi cứ nghĩ đường nào cũng sẽ gặp nhau, không ngờ lại lạc trong rừng suốt 36 tiếng", cậu nói với Tri Thức - Znews.

Sinh tồn

Tuấn Anh, sinh viên năm nhất Đại học Đại Nam (Hà Nội), cho biết chuyến đi cuối tuần bắt đầu khá ngẫu hứng. Cậu cùng một người bạn dự định đến Ba Vì nhưng do trời mưa nên chuyển hướng sang Tam Đảo.

Nam sinh cho hay từng nghe nhiều về các cung phượt, leo núi tại đây nên muốn trải nghiệm, trong khi bạn bè cũng từng đi. Tuy nhiên, đây là lần đầu cậu leo núi, gần như chưa có sự chuẩn bị về địa hình hay kỹ năng.

Khi đến nơi, Tuấn Anh gặp một nhóm 7 người không quen biết và xin nhập đoàn. Cả nhóm bắt đầu hành trình từ khu vực chân núi dốc Rít, thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ, lúc 6h30 ngày 19/4. Quá trình leo núi diễn ra khá thuận lợi, thời tiết chỉ có mây, không mưa và không có sương mù dày. Đến khoảng 14h, cả nhóm lên tới đỉnh, nghỉ ngơi và chụp ảnh trước khi bắt đầu xuống núi.

Trong lúc xuống, Tuấn Anh tách đoàn và tiếp tục đi riêng nhưng chưa hình dung hết độ phức tạp của địa hình. Khoảng 16h, cậu nhận ra xung quanh không còn ai, tiếp tục đi theo một con suối với suy nghĩ men theo dòng chảy sẽ xuống thấp và tìm được lối ra.

Tuy nhiên, sau một thời gian di chuyển nhưng không gặp ai, cũng không còn dấu hiệu quen thuộc, cậu xác định mình đã bị lạc trong rừng. "Lúc này, tôi cố giữ bình tĩnh để tránh hoảng loạn", Tuấn Anh kể.

Các đội cứu hộ xuyên đêm tìm kiếm nam sinh.

Điện thoại hết pin, nam sinh không thể liên lạc hay cầu cứu nên buộc phải tự xoay xở. Ban ngày, cậu tiếp tục lần theo dòng suối, coi đây là hướng di chuyển duy nhất để tìm đường ra. Tuấn Anh chỉ còn một ít bánh mang theo từ đầu chuyến đi, uống nước suối để cầm cự. Ban đêm, cậu nghỉ ở các vách đá, không có lều trại hay vật che chắn.

Thời điểm này, không liên lạc được với con trai, bà Nguyễn Thị Hòa (38 tuổi, phường Định Công, Hà Nội) đến Công an xã Đạo Trù trình báo việc con mất liên lạc khi đi leo núi Tam Đảo.

Ông Lưu Xuân Năm, Phó chủ tịch UBND xã Đạo Trù, cho biết địa phương đã huy động hơn 100 người tham gia tìm kiếm, gồm công an, quân sự, y tế và người dân.

Các tổ công tác được trang bị flycam gắn camera nhiệt để rà soát diện rộng, tập trung khu vực rừng rậm, địa hình hiểm trở. Từ tối 20/4, lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm xuyên đêm, chạy đua với thời gian để xác định vị trí nạn nhân.

Đến sáng 21/4, Tuấn Anh tiếp tục di chuyển trong rừng thì nghe thấy tiếng gọi và tiếng còi từ lực lượng cứu hộ. Cậu lập tức hô lớn phản hồi.

Tổ tìm kiếm sau đó phát hiện Tuấn Anh đang ngồi bên bờ suối, ở độ cao khoảng 600 m. Khi được tìm thấy, sức khỏe nam sinh ổn định, tinh thần tỉnh táo dù đã trải qua thời gian dài thiếu thực phẩm và điều kiện nghỉ ngơi hạn chế.

Các đội cứu hộ đánh dấu các vị trí tìm kiếm nam sinh.

36 giờ giải cứu

Thượng tá Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đạo Trù, cho biết nạn nhân được sơ cứu tại chỗ trước khi đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo ông, địa hình khu vực phức tạp, nhiều lối rẽ, chỉ cần lệch khỏi đường mòn 1-2 m có thể mất phương hướng và mất sóng điện thoại.

"Lúc tiếp cận, Tuấn Anh vẫn còn thức ăn mang theo và có thể tự di chuyển. Nam sinh biết đi theo dòng suối, dừng nghỉ khi mệt, đây là yếu tố giúp duy trì thể trạng trong thời gian bị lạc", ông Thực nhận định.

Sau khi ra ngoài, Tuấn Anh liên lạc với gia đình, gọi điện xin lỗi mẹ khi bà Hòa đang túc trực tại sở chỉ huy. Lúc gặp lại, nam sinh ôm mẹ và tiếp tục nói lời xin lỗi.

Mẹ con Tuấn Anh chụp ảnh cùng các lực lượng cứu hộ.

Tam Đảo là một trong những điểm trekking phổ biến ở miền Bắc, cách Hà Nội khoảng 70 km, với địa hình rừng rậm, dốc lớn và nhiều đường mòn dễ gây mất phương hướng. Khu vực thường có sương mù, tầm nhìn hạn chế và nhiều điểm mất sóng điện thoại, khiến việc liên lạc gặp khó khăn khi xảy ra sự cố.

Địa hình khu vực phức tạp, nhiều lối rẽ, chỉ cần lệch khỏi đường mòn 1-2 m có thể mất phương hướng và mất sóng điện thoại.

Thực tế đã có nhiều trường hợp du khách bị lạc khi tự trekking theo nhóm nhỏ hoặc không có người dẫn đường.

Sau sự việc, Thượng tá Thực khuyến cáo người dân và du khách khi leo núi tại Tam Đảo cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị định vị, liên lạc, đi theo nhóm, thông báo lịch trình và hạn chế di chuyển khi thời tiết xấu. Trong trường hợp bị lạc, du khách cần nhanh chóng báo cơ quan chức năng gần nhất; nếu mất sóng, nên lưu lại tọa độ vị trí cuối cùng để hỗ trợ tìm kiếm.

Nam sinh Nguyễn Tuấn Anh được giải cứu an toàn sáng 21/4.

Ông Thực cho biết việc Tuấn Anh từng chụp lại vị trí trước khi mất sóng đã hỗ trợ đáng kể cho quá trình khoanh vùng. Lúc được phát hiện, nam sinh rơi vào khu vực mất sóng, điện thoại hết pin và không thể liên lạc ra bên ngoài.

"Đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng tôi leo núi", Tuấn Anh nói, cho biết sau sự việc sẽ không còn "bướng", chủ quan hay tự ý hành động theo ý mình.