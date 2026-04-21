Du lịch Nhật Bản 'thấm đòn' vì động đất 7,7 độ gây cảnh báo sóng thần

Trận động đất mạnh 7,7 độ ngoài khơi Đông Bắc kéo theo cảnh báo sóng thần, làm gián đoạn giao thông, hủy chuyến hàng loạt và ảnh hưởng đáng kể đến ngành du lịch Nhật Bản.

Du khách mặc kimono truyền thống của Nhật Bản dạo bước gần chùa Sensoji ở quận Asakusa, Tokyo, năm 2025. Ảnh: Reuters.

Ngày 20/4, trận động đất 7,7 độ xảy ra ngoài khơi vùng Đông Bắc Nhật Bản, kích hoạt cảnh báo sóng thần và gây lo ngại trên diện rộng. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km dưới đáy Thái Bình Dương, khiến rung chấn lan rộng tới các tỉnh Iwate, Aomori, Hokkaido và nhiều khu vực sâu trong đất liền, theo Japan Times.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), động đất xảy ra ngoài khơi vùng Sanriku - khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng địa chấn do nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương.

Trận động đất kéo theo cảnh báo sóng thần, với nguy cơ sóng cao tới 3 m tại một số khu vực ven biển. JMA phát cảnh báo sóng thần tại các khu vực ven biển như Miyako, Kuji và một phần Hokkaido, sau đó hạ xuống mức khuyến cáo khi ghi nhận sóng nhỏ hơn dự báo.

Trên SCMP, ông Steve Huen Kwok-chuen, Giám đốc điều hành công ty du lịch EGL Tours, xác nhận khoảng 40 đoàn khách Hong Kong (Trung Quốc) đang ở Nhật Bản, gồm 3 đoàn tại khu vực Đông Bắc và 4 đoàn tại Hokkaido.

"Tất cả hành khách của chúng tôi đều an toàn", ông nói, cho biết thêm động đất là hiện tượng phổ biến tại Nhật và chưa ảnh hưởng đến lịch trình tour.

Bản tin về cảnh báo sóng thần của JMA dự kiến ​​sóng thần cao tới 3 m sẽ ập đến các khu vực ven biển rộng lớn ở miền Bắc Nhật Bản sau trận động đất ngày 20/4. Ảnh: Reuters.

Theo Travel And Tour World, hệ thống giao thông bị gián đoạn khi tàu cao tốc Shinkansen tạm dừng hoạt động tại khu vực phía Bắc để kiểm tra an toàn, trong đó các tuyến qua Sendai và Miyagi bị ảnh hưởng. Hoạt động hàng không cũng xáo trộn, với nhiều chuyến bay chậm hoặc hủy tại sân bay Narita và sân bay New Chitose.

Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO) khuyến nghị du khách hoãn các chuyến đi không cần thiết đến khu vực bị ảnh hưởng và tránh xa vùng ven biển cho đến khi nguy cơ sóng thần được đánh giá đầy đủ. Những người có kế hoạch đến Hokkaido, Aomori hoặc Iwate được khuyến cáo theo dõi thông tin chính thức và thận trọng.

Ngành du lịch Nhật Bản ghi nhận tác động rõ rệt khi nhiều du khách hoãn hoặc hủy kế hoạch đến miền Bắc. Các khách sạn, doanh nghiệp địa phương và công ty lữ hành tại khu vực bị ảnh hưởng cho biết lượng đặt chỗ giảm mạnh.

JNTO cùng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đang triển khai các kế hoạch phục hồi, nhằm sớm khôi phục hoạt động du lịch tại khu vực bị ảnh hưởng. Về dài hạn, Nhật Bản dự kiến tăng cường đầu tư hạ tầng để giảm thiểu tác động của thiên tai.

Bờ biển Tomakomai, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản, sau khi có cảnh báo sóng thần do động đất gây ra, ngày 20/4. Ảnh: Kyodo.

Trong tháng 3, Nhật Bản đón hơn 3,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng này. Tính chung quý I, nước này đón hơn 10,6 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp vượt mốc 10 triệu lượt ngay trong ba tháng đầu năm.

Bất chấp mức tăng trưởng kỷ lục, tác động từ xung đột Trung Đông bắt đầu ảnh hưởng đến du lịch Nhật Bản khi du khách châu Âu hủy đặt phòng và chưa rõ kế hoạch quay lại. Nhiều hãng hàng không khai thác đường bay nối châu Âu với Nhật Bản qua Trung Đông đã hủy chuyến, khiến nhu cầu đối với các chuyến bay thẳng tăng cao và đẩy giá vé lên do giá dầu leo thang.